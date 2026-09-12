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El Museo de la Seda y la Basílica acogen las primeras etapas en la carrera por ser Fallera Mayor 2027

Las candidatas inician dos semanas de pruebas con un combo ya habitual en el calendario

Visita de las candidatas a Fallera Mayor 2027 a la Basílica y al Museo de la Seda

Visita de las candidatas a Fallera Mayor 2027 a la Basílica y al Museo de la Seda

Moisés Domínguez

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La visita al Museo de la Seda y a la Basílica han sido las dos primeras apariciones en público ya en proceso de pruebas, de las candidatas a Fallera Mayor de València 2027. Se trata de un combo ya clásico y que hay que hacer el primer fin de semana, puesto que apenas hay fechas y el próximo sábado está el embarque para el viaje a Menorca.

Las candidatas han recibido una visita guiada al Museo ante la mirada del jurado, que en ese momento está en calidad de observador. A continuación, el centro de la ciudad se ha alborotado con la 'passejà' de las 73 por un centro de la ciudad plagado de turistas, que se agolpaban ante la sorpresa que tenían delante: 36 parejas de jóvenes vestidas a usanza. Difícil de explicar entre los profanos y más reconocible entre los locales.

Las candidatas a Fallera Mayor se estrenan y ya les ponemos cara

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Las candidatas a Fallera Mayor se estrenan y ya les ponemos cara /

La Basílica recibe a las candidatas a Fallera Mayor de València 2027

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La Basílica recibe a las candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

Una Sabatina para rogar

Por la fecha y hora, las candidatas -creyentes o no- asistieron a una Sabatina, un rezo propio del mediodía, junto con una charla del vicerrector y fallero Álvaro Almenar, recordando que trece de ellas acudirán varias veces a este mismo sitio durante el año en que representarán a la ciudad, como tras la Exaltación infantil, la Crida o la Ofrenda, esa que ellas mismas protagonizaron el pasado mes de marzo.

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A continuación, la comitiva se desplazó a la falla San Vicente-Periodista Azzati para participar en un almuerzo y continuar las pruebas.

Las candidatas a Fallera Mayor 2027 se estrenan en el Museo de la Seda

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Las candidatas a Fallera Mayor 2027 se estrenan en el Museo de la Seda /

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