La joven que ha hecho de su vida y su cargo un acto de «Valentía»

El lema de la falla de Carmen Ballester era ‘Valentia’ «y yo digo que fue ‘Valentía’ porque es lo que todos tuvimos. Cuando vieron que el artista de las dos fallas había colapsado.

A lo largo de 73 entrevistas vemos candidatas que han superado todo tipo de problemas que marcan la personalidad. Es 2027 un año en el que muchas candidatas han superado diferentes crisis personales. Y lo mejor es que se confiesa sin ambages. «Cuando crecemos, con catorce, con quince años, hay veces que te ves atrapada. Estuve muy malita de ansiedad. De hecho, me gusta contarlo y dar a entender a la gente que son cosas que se superan y porque cada vez se produce más. Desde luego, vivirlo se lo recomiendo a nadie pero soy la mujer que soy ahora gracias a eso. De esto se sale y estoy súper orgullosa de mí y de ser la persona feliz que soy ahora».

Carmen Ballester, en la Ofrenda / José Manuel López

Carmen Ballester, en la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Y, por eso, cuando el pasado mes de marzo iba a tener un sucedáneo de falla «supe entenderlo. ¿Que lo hizo mal? Si, claro, pero estoy convencida de que más arrepentido que él no lo hay. Vale que son las Fallas que más esperas en tu vida, que no fueron días fáciles, pero tengo la suerte del haber vivido el enorme trabajo de la comisión de tener una plantà en condiciones y eso compensa la adversidad. Y de poder acompañar a esos infantiles que no tienen por qué entenderlo y que preguntaban cuando iba a llegar su falla. Para mi, que me encanta la plantà, fue una experiencia especial, y más siendo fallera mayor». Un acto de eso: de valentía. «De lo que más me quedo de la semana fallera es precisamente ese trabajo que hizo la comisión y que hizo de la plantà lo más especial que he vivido. Yo estuve allí todo el día, sin dormir. Y por eso a mi también me supo mal por el artista».

Carmen Ballester responde a los aplausos tras ser preseleccionada / Fotofilmax

Desde la atalaya de 1,76, Carmen Ballester es feliz con su trayectoria fallera. «Fui fallera mayor infantil dos veces y aún quería un tercer año» porque «me considero súper fallera. Me dedico a todo lo que puedo: infantiles, presentar, redes, guiones, protocolo...». Y también con su trayectoria profesional. «Soy técnico ortoprotésico. Trabajo en una ortopedia y en el hospital La Fe. Lo que más hago son corsés de Boston para niños con escoliosis y como me encantan los niños, soy feliz ayudándoles».