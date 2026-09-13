Orgullosa hija por partida doble y siempre en «campaña»

Paula Crespo habla de su tristeza personal sin miedo. Cuando se le pregunta el porqué de su estatura remite a su padre y dice que «medía 1,98». Y dice «medía» porque «faltó cuando yo tenía nueve añitos nada más. Le estoy súper agradecida, entre otras cosas, de la pasión fallera, que me la inculcó él» y no escatima elogios por ellos a «mi madre, que es una súper madre». En materia fallera venían de Azcárraga, pero aterrizaron en Montortal-Torrefiel «porque cuando nos mudamos, una compañera del colegio no hacía más que hablarme de la comisión».

Moisés Domínguez

Al llegar a una comisión nueva, y además tan numerosa, no fue fallera mayor infantil. Una más de la larga lista de este año entre las preseleccionadas que, curiosamente, no tuvieron trono infantil. Pero echen cuentas: teniendo 25 años, y aterrizando hace menos años a la comisión.... «No, no nos tocó la lotería. Aún no habíamos llegado allí. Nos faltaron unos años». El segundo premio que regó de millones el barrio y que «a día de hoy se sigue jugando y que nos pide mucha gente de fuera de la falla». Sigue habiendo efecto llamada y sigue siendo la última que se llevó un premio multimillonario. En la comisión está «en festejos, en redes» y, claro, «en marketing».

Paula Crespo, en la Ofrenda / Germán Caballero

Cuatro años en Irlanda, toda la vida en Chelva

Atrás han quedado cuatro años trabajando de monitora en Irlanda y atrás ha quedado la bailarina que aparcó las zapatillas tras romperse el codo. Lo que no ha quedado atrás es el apego a Chelva. «Es donde mis tíos y mi madre se han criado, pero cuando faltó mi abuelo se tomó la decisión de vender la casa. De todos modos, seguimos yendo de vez en cuando. Y un consejo: «los roscos de anís no te lo debes perder».

Paula Crespo, en la presentación de bocetos de Rascanya / Falla el Cudol

Así empezó todo. Paula Crespo, el día de su nombramiento / Falla el Cudol

En la cuestión profesional hizo buena su condición de ex alumna de Esic porque «me ofrecieron quedarme a trabajar y me quedé en casa. Trabado en el departamento de marketing, eventos y comunicación y doy clase de marketing en primer curso después de haber hecho allí el doble grado en Gestión Comercial y Negocios Digitales».

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No hace tanto tiempo que la comisión del Cudol ha tenido presencia en lo más alto, con María San Miguel. Ahora le toca a Paula hacer una buena 'campaña' para ingresar en el Salón de la Fama.