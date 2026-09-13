Orgullosa hija por partida doble y siempre en «campaña»
Paula Crespo Herrero / 25 años / Montortal-Torrefiel
Paula Crespo habla de su tristeza personal sin miedo. Cuando se le pregunta el porqué de su estatura remite a su padre y dice que «medía 1,98». Y dice «medía» porque «faltó cuando yo tenía nueve añitos nada más. Le estoy súper agradecida, entre otras cosas, de la pasión fallera, que me la inculcó él» y no escatima elogios por ellos a «mi madre, que es una súper madre». En materia fallera venían de Azcárraga, pero aterrizaron en Montortal-Torrefiel «porque cuando nos mudamos, una compañera del colegio no hacía más que hablarme de la comisión».
Al llegar a una comisión nueva, y además tan numerosa, no fue fallera mayor infantil. Una más de la larga lista de este año entre las preseleccionadas que, curiosamente, no tuvieron trono infantil. Pero echen cuentas: teniendo 25 años, y aterrizando hace menos años a la comisión.... «No, no nos tocó la lotería. Aún no habíamos llegado allí. Nos faltaron unos años». El segundo premio que regó de millones el barrio y que «a día de hoy se sigue jugando y que nos pide mucha gente de fuera de la falla». Sigue habiendo efecto llamada y sigue siendo la última que se llevó un premio multimillonario. En la comisión está «en festejos, en redes» y, claro, «en marketing».
Cuatro años en Irlanda, toda la vida en Chelva
Atrás han quedado cuatro años trabajando de monitora en Irlanda y atrás ha quedado la bailarina que aparcó las zapatillas tras romperse el codo. Lo que no ha quedado atrás es el apego a Chelva. «Es donde mis tíos y mi madre se han criado, pero cuando faltó mi abuelo se tomó la decisión de vender la casa. De todos modos, seguimos yendo de vez en cuando. Y un consejo: «los roscos de anís no te lo debes perder».
En la cuestión profesional hizo buena su condición de ex alumna de Esic porque «me ofrecieron quedarme a trabajar y me quedé en casa. Trabado en el departamento de marketing, eventos y comunicación y doy clase de marketing en primer curso después de haber hecho allí el doble grado en Gestión Comercial y Negocios Digitales».
No hace tanto tiempo que la comisión del Cudol ha tenido presencia en lo más alto, con María San Miguel. Ahora le toca a Paula hacer una buena 'campaña' para ingresar en el Salón de la Fama.
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