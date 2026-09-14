Una futura penalista que quiere saltar el ‘arco iris’

Los grandes días falleros pueden hasta tener caminos de ida y vuelta. Y eso le pasa a Yaiza Escrich. «Mi abuela fue quien nos inculcó el amor por las Fallas. Era modista y, por ejemplo, a mi me apuntó antes de nacer, sin ni siquiera pedir permiso a mis padres. Justo cuando mi hermana fue fallera mayor es cuando faltó. Y ahora, cuando me tocaba a mi serlo, el que se marchó fue mi abuelo». Pero... «mi preselección fue el día 18, si. Pero el veredicto fue cuando ya había pasado la medianoche. Ya era el 19 de julio. Su cumpleaños. No sé si es casualidad, el destino, una señal... pero nuevamente, han estado muy cerca de mi».

Moisés Domínguez

¿La primera Yaiza adulta?

Ahora, ella puede ser la primera Yaiza en adultas porque este nombre tuvo una única y doble representación en un mismo año, el infantil de 2017. «Mi abuela vio o una serie o un documental, no lo sé bien, pero le llamó la atención el nombre. Mis padres tiraron del hilo, miraron su historia y lo que representa». Cualquiera de las dos opciones es buena: o Arco Iris o el recuerdo a una princesa lanzaroteña. En la novela del mismo nombre, Yaiza Perdomo es un ser sobrenatural que ‘amansa a las bestias y agrada a los muertos’. Yaiza es más tranquila: «fui fallera mayor infantil en 2014 después que el grupo de mi hermana, que es mayor que yo, acabó su ciclo y justo empezaba uno nuevo». Ella es, de alguna forma, un paso intermedio. «Yo quería ser, pero no sabía cuando. No tenía prisa, pero sí que tenía ganas. Y me dijeron: ‘¡Por qué no te presentas tu y así empieza otro grupo?’. Y en ello continúa.

Yaiza Escrich, en la procesion de la Virgen / Moisés Domínguez

Yaiza Escrich reacciona a su preselección por Zaidía / Fotofilmax

Yaiza Escrich, en la procesión del Cristo de la Fe / Moisés Domínguez

Su vida transcurre entre la tranquilidad de hacerlo, residencialmente hablando, «en Serra. Tenemos una vistas estupendas, no hay tráfico, no hay ruido...» y hasta le ha servido para llenar la hucha: «he trabajado cuatro veranos en un supermercado de Náquera, donde siempre hace falta por toda la población que aumenta. Me viene muy bien».

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A por el Derecho Penal

En lo profesional de futuro, pues seguirá haciendo camino, pero si tiene que esperar, mejor: «acabo de terminar Derecho y según lo que pasé, empezaré « -o no- «el Máster de Abogacía. Me encanta el Penal, que pude además vivir de cerca con las prácticas que hice en un despacho. Asistí a juicios, centros penitenciarios, contacto con clientes... fue tal como lo imaginé». El Derecho puro y duro. Ahora afrontará otro tribunal.