El Congreso Fallero debate incorporar los llibrets de Lo Rat Penat como "acto festivo propio de la JCF" y una corte de honor mixta

El Congreso Fallero se reanuda esta semana y, a lo largo de dos sesiones, saldrán a debate varios puntos importantes de la realidad cotidiana. Ha pasado ya la mesa política y administrativa, que finalmente ha dejado la molla como estaba: la Junta Central Fallera seguirá siendo un ente presidido por el Ayuntamiento, con su contrapeso en forma de asamblea de presidentes. Ahora se entra, con la Mesa 3, en cuestiones de la propia actividad fallera.

Para el debate se presentan algunas propuestas llamativas, que serán sometidas a votación.

En la primera sesión se redefinirán los conceptos de actos festivos. Se trata de una lista que, con el paso del tiempo, puede quedarse obsoleta. Por ejemplo, en el vigente reglamento perviven eventos ya desaparecidos, como las cabalgatas Infantil y del Reino, o el concurso de Calles Adornadas. Y, por contra, no figuran (no son, ahora mismo, "reglamentarios") la Macrodespertà, la Cavalcada del Foc o la Entrada de Bandas.

No faltará el debate, aunque seguramente las propuestas más revolucionarias no prosperarán. En las mismas han intervenido congresistas afines a Compromís.

No está en el Reglamento actual

Por una parte, en lo tocante al Concurso de Llibrets de Lo Rat Penat. Que, en el actual reglamento, no figura. En esta ocasión, el prerreglamento, en cuya mesa redactora hay varios "ratpenatistas" reconocidos, sí que lo incorpora bajo la denominación de "acto propio" y "bajo la organización y supervisión de la Junta Central Fallera". Cosa que, en ninguno de los casos, ocurre: ni es un acto propio, ni lo organiza o supervisa la JCF, sino que corre exclusivamente -bases, dotación económica, jurado y concesión de premios- a cargo de la entidad valencianista. Razón por la que los congresistas de 2001 no la incluyeron en la lista de actividades 'premium'. Entre las que están también la Crida, Ofrenda, Entrega de Premios, pirotecnia, elección de falleras mayores de València o el concurso de fallas.

"No es un acto de la JCF"

Las propuestas incluyen dos opciones. Por una parte, la eliminación del concurso de ese listado de "actos festivos" -de hecho, es el único concurso en la lista, junto con la elección de fallera mayor y el concurso de fallas-. Esa es la enmienda que hacen, José Martínez Tormo, persona afín a Compromís, pero también un congresista nada vinculado a esta coalición como es Víctor Blanco. En ambos casos, por el mismo argumento: "no es un acto ni organizado ni supervisado por la JCF y, por tanto, no puede ni debe figurar como acto de la JCF".

Entrega de premios de Lo Rat Penat con la presencia de la fallera mayor / Fotofilmax

Pilota, Segrelles, calles iluminadas...

Mientras que la ex edil Pilar Soriano va más allá y aboga por incluir un concurso propio, municipal, apelando a que Lo Rat Penat "no es una entidad pública y no está fiscalizada por ningún organismo público. Creemos que el Ayuntamiento de València debe crear su propio premio de llibrets como ya se hace en muchas Juntas Locales Falleras".

Hay más: el siguiente artículo es otra relación: actividades y concursos. Una especie de "segunda división" de grandes eventos, tanto propios como promovidos por comisiones de falla en las que se "colabora": concursos o campeonatos de truc, teatro, presentaciones, calles iluminadas, declamación, y los habituales homenajes a Serrano, Segrelles y Maximiliano Thous.

En este caso, Pilar Soriano propone (se votará abrumadoramente en contra y no prosperará) eliminar de este listado varios eventos: los homenajes (porque "no se debe discriminar entre los homenajes que a lo largo del año se dan a diferentes personajes ilustres de la ciudad y de la Comunitat), el concurso de calles iluminadas "porque, aunque sea muy popular no es una tradición, sino que ha venido por el tiempo" (realmente, el concurso, como "calles iluminadas y adornadas" empezó en el año 1948), o el campeonato de pilota valenciana (sin explicación).

Una omisión de "lengua valenciana"

Así mismo, también sin una explicación aparente, elimina del concurso de Declamación la denominación "en lengua valenciana" cuando, seis renglones más arriba, sí que mantiene la denominación de "Teatro en Lengua Valenciana". La propuesta no saldrá adelante, más allá del ruido que ha ocasionado y más allá de que, en los artículos previos, en los preámbulos, ya ha quedado aprobada una alusión muy vaga a las normas lingüísticas, que omiten (en la teoría, que no en la práctica) el valenciano que tiene que usar la JCF, pero que deja plena libertad a las comisiones de falla -más o menos lo que ocurre en estos momentos-.

Si todo el articulado previsto para el día 16 se saca a debate, al día siguiente llegará otro de los temas estrella: el proceso de elección de las falleras mayores de València y cortes de honor.

El texto inicial hace una revolución del sistema actual: desaparecen las preselecciones, que se cambian por grupos homogéneos de candidatas y de la asamblea depende exclusivamente, y no del presidente de la JCF, la confección del jurado.

Concurso de falleras, si; de Fallas, no

Falleros de diferentes sensibilidades como José Luis Vaello, José Martínez Tormo, el fallecido José Vicente Lahuerta (representado por Quique Almero) y Rafael Ferrando abogan por eliminar las normas de preselección y elección, apelando al sistema actual (se decide y vota cada año) y a la propia estética del Reglamento: "No tiene ningún sentido regular el procedimiento de elección de falleras mayores cuando no se regula nada del Concurso de Fallas".

Siete niñas y seis niños

Ahí, la enmienda más audaz la presenta Sergio Chillarón, miembro del Consell Rector de la JCF por Compromís. Mientras en el articulado previo, Pilar Soriano se limita a hablar de "Representantes", una ambigüedad para abrir el camino a la presencia masculina, Chillarón se lanza ya a la corte de honor infantil mixta explícitamente: siete niñas -una de las cuales será la fallera mayor infantil- y siete niños.

"Adaptar la normativa fallera a los valores de igualdad"

La justificación es la de "adaptar la normativa fallera a los valores de igualdad y no discriminación que inspiran nuestra sociedad. Si en el ámbito educativo, social y familiar damos por sentado que niños y niñas tienen que crecer juntos en condiciones de igualdad, las Fallas, como reflejo de la sociedad Valenciana, no tendrían que romper ese consenso estableciendo diferencias en la representación infantil. La Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil es un espacio de convivencia y aprendizaje en el cual se forman valores y se proyecta una imagen pública de la fiesta. Por eso resulta necesario que esta representación sea coherente con la realidad de las escuelas, las familias y los barrios, donde niños y niñas comparten naturalmente actividades, responsabilidades y experiencias. La posibilidad de candidatos masculinos permite que la representación de la infancia fallera sea más plural y ajustada a los tiempos actuales. Así, se refuerza el mensaje que la fiesta de las Fallas es inclusiva, igualitaria y capaz de evolucionar sin perder su esencia".

Indumentaria y "buñuelo de platino"

También habrá un apartado para la indumentaria, ambiguo: "En los actos y pasacalles falleros Junta Central Fallera y las comisiones velarán porque en la fiesta de las Fallas se utilice la indumentaria fallera o valenciana tradicional. En actos oficiales no podrán utilizarse prendas que no sean acordes a la indumentaria tradicional fallera o valenciana. La indumentaria fallera y valenciana tradicional, masculina o femenina, deberá utilizarse atendiendo al género de la persona". Por una parte, no hace mención al "Traje de Fallero", que quedará englobado en "indumentaria fallera", pero sin carta de naturaleza ni prioridad. Y por otra, ya no se hace mención a la masculinidad del blusón.

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También se debatirán las recompensas, que incorporarán un nuevo galón: el "bunyol de platí" (50 años de fallero), ya que ninguna enmienda propone su supresión.