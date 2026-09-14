La tensión entre Compromís y el PP se traslada al mundo fallero con el arma arrojadiza de la lengua

Las tensiones propias de la época precampaña han salpicado al Congreso Fallero y el valenciano aparece de nuevo como arma arrojadiza entre siglas políticas.

Con el anuncio de las enmiendas presentadas por falleros miembros de Compromís relativas a los actos propios de la fiesta de las Fallas que debe organizar o supervisar con carácter anual la Junta Central Fallera (JCF), que hacen referencia a no incluir el concurso de llibrets que impulsa la entidad Lo Rat Penat e incluso sustituirlo por uno propio que organice el Ayuntamiento de València y, por otra, modificar el término 'Falleras Mayores de València' por el de 'Representaciones Mayores de València', lo que abriría la puerta a la posibilidad de que un hombre pudiera ser 'fallero mayor', (con una enmienda para tener una corte de honor infantil mixta) se ha encendido la chispa y el cruce de acusaciones entre las diferentes formaciones políticas.

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha reclamado este lunes a Compromís que "saque sus manos y su ideología de las Fallas", mientras que el síndic de la coalición, Joan Baldoví, ha reclamado que los populares se dejen de "guerras inútiles".

Pastor ha señalado a preguntas de los medios de comunicación que las Fallas "son de los falleros y de los valencianos" y no quieren que Compromís "las utilice para adoctrinar ni para imponer su ideología", pues según ha dicho pretenden "forzar a que no se hable de lengua valenciana" en el reglamento y "arrinconar a Lo Rat Penat".

Hay que recordar, en ese sentido, que el concurso de Lo Rat Penat no está reconocido como 'acto propio' en el actual Reglamento, redactado en el año 2001 y que se ha introducido en el actual anteproyecto, en cuya comisión redactora hay varios 'ratpenatistas'. Y no lo está, entre otras cosas, porque es un concurso ajeno al Ayuntamiento y a la JCF.

"Las Fallas no se tocan: se disfrutan, se protegen y se defienden como parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestra identidad valenciana", ha reivindicado Pastor.

En esta línea se ha pronunciado el presidente de la Generalitat Valenciana Juanfran Pérez Llorca quien ha acusado a la coalición valencianista de "no tener ningún interés en defender las señas de identidad" de los valencianos y les ha acusado de que "el pancatalanismo los ciega". "No somos una filial de Cataluña" ha añadido.

"Guerras irreales"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al PP de inventarse "un bulo" sobre la lengua para generar "unas batallas que están ampliamente superadas", pues su formación es la que estima y da la cara por el valenciano, mientras que el PP y Vox "combaten el valenciano, hacen que tenga menos presencia y recortan las ayudas".

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Baldoví ha recomendado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que no se someta a "las directrices de la extrema derecha", y le ha reprochado que se invente "guerras absolutamente irreales" y mientras reivindicaba que "Si hay personas que estiman el valenciano, que lo emplean, que lo utilizan, que dan la cara por el valenciano, somos nosotros", mientras que sobre Lo Rat Penat ha dicho que no opina, porque es "una asociación absolutamente acientífica", cuyos fundadores "se avergonzarían de ver en qué se ha convertido".