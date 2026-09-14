El sueño de volver a la Exaltación, pero ahora en trono

«Mi ‘iaio’ nació en la calle Roteros y la madre de mi madre es de la calle Madrina. Sé donde estaban las casas, me cuentan lo de llamar y que te tiren las llaves desde la ventana...». Vida de barrio en el centro de la ciudad, un privilegio que tienen algunas falleras en Ciutat Vella. Como Ana Inés Pérez. «Mi fallera mayor saliente, Anabel, eran vecinos de mis bisabuelos». Ahora ella defenderá la comisión «de mis orígenes familiares, aunque ella empezó su pedigrí «en Blanquerías, donde fui fallera mayor infantil en 2011. En 2013 ya entré en la Santa Cruz». El tiempo cambia, ya no se lanzan llaves por el balcón. «En Fallas venimos a un aparthotel que prácticamente es de la falla al completo».

Ana Inés, en la Ofrenda / Fernando Bustamante

Ana Ines Perez, en la procesion de la Virgen / Moisés Domínguez

Por bolita

Se ganó el cargo en la comisión «por bolita» y por la mano inocente del secretario de la comisión «y la que no salió en el sorteo es la fallera mayor este año». «He sido fallera mayor ahora porque tenía claro, y así lo convine con mis padres, que fuera mi sueño pero que yo diera ejemplo costeándomelo. Y eso lo que he hecho, ahorrar».

Cerebrito

Puede porque tiene cerebrito. «Soy ingeniera informática. Trabajo en un instituto de investigación de la UPV en proyectos para el avance contra enfermedades. Ahora, por ejemplo, estoy en un proyecto europeo que usa la IA para entrenar los modelos de detección de cáncer a través de imágenes médicas».

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Ana Inés, ya preseleccionada / Moisés Domínguez

En el escenario de la Exaltación 2016

Y más: igual este año tiene «cadira», pero la Exaltación ya la ha vivido en el escenario. «Toda mi vida he hecho ballet en el estudio de Susana Renau. He bailado en exaltaciones. Uno de los momentos de mi vida fue bailar «la mascletà» en la exaltación de 2016. Ver al público aplaudirnos es un momento que aún recuerdo con lágrimas». ¿Impone a quien ha bailado mil veces ante el público? «Te diría que lo que tienes es más responsabilidad porque sabes la importancia del acto y para quien lo haces: para la fallera mayor, la corte y toda València».