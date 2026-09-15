Calendario de Fallas de la semana 14-20 de septiembre. "Saraos", barcos y bocetos

El calendario de septiembre inicia su tercera semana con un programa que tendrá en las reuniones algunos de sus datos de interés, pero en la que ya hay agendadas actividades públicas. Reuniones son el pleno de la JCF de este martes en la que, por ejemplo, se dará a conocer la cantidad de entradas que dispone cada comisión para la elección de la corte de honor del Roig Arena -además de seguir debatiéndose el futuro de la Ofrenda-. O la doble sesión del Congreso Fallero, en la que se pondrán a debate la elección de la fallera mayor, las recompensas o la indumentaria.

Pero más allá, los casales ya están reabiertos y se multiplican dos actos domésticos: la despedida de falleras mayores 2026 y la proclamación de las de 2027. Y este fin de semana empiezan las fechas habilitadas para celebrar el Mig Any.

La clasificación de puntos para participar en la Dansà a la Verge puede detrás del hecho palmario de que, en muchos de estos festejos se está incorporando la celebración de algún "sarao", que supone un mérito para poder asistir al festejo del próximo mes de mayo. Es el acto "de carrer" más importante de jornadas que permiten a las comisiones salir a la calle e incorporar comidas populares y tardeos.

Empiezan otros clásicos de temporada, como el concurso de Tiro y Arrastre de la Agrupación Seu-Xerea-Mercat, que sigue su particular peregrinaje por diferentes espacios de la ciudad y que esta vez le toca en la explanada junto al Cementerio General. Es en sábado y domingo y continuará la próxima semana.

Entre las actividades de semanas culturales destaca el inicio de la itinerancia del documental "La danza de la pólvora", una interesantísima mirada alternativa de la fiesta desde el interior de diferentes protagonistas, y que este sábado puede verse en el casal de Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch.

La presentación de bocetos empieza masivamente. A dia de hoy, apenas se han desvelado unos pocos proyectos. A la espera de la "Festa per a Tots", que será después de la Telefonada, a mitad de octubre, este viernes se presenta oficialmente el primer proyecto de la Sección Especial Infantil: el de Joaquín Costa-Burriana, que se estrena de la mano de David Ojeda.

La falla vecina, Joaquín Costa-Conde Altea, reanuda los actos de su centenario con una exposición de bocetos históricos el domingo, aprovechando precisamente su Mig Any.

Mientras, las candidatas continúan toda la semana sus pruebas para alcanzar uno de los 26 puestos de honor. El fin de semana, las adultas tendrán su momento álgido con el viaje en barco a Ciutadella.

Martes, 15 de septiembre

19.30 h. En la Iglesia de los Ángeles, misa en honor a Nuestra Señora de la Soledad

Jueves, 17 de septiembre

20 h. En Jacinto Labaila-Manuel Simó, charla sobre el Dispositivo de Seguridad de la Mascletà, a cargo de la Cruz Roja.

21 h. En la falla Lo Rat Penat, emisión del documental "On comença la màgia".

Viernes, 18 de septiembre

20 h. Presentació de los proyectos de Joaquín Costa-Burriana

20 h. En la falla Lo Rat Penat, charla "Juntos contra el Parkinson"

20 h. En Bailén-Xàtiva, exhibición de bailes regionales y presentación de los bocetos

Sábado, 19 de septiembre

Salida de las candidatas a falleras mayores de València 2027 y de la Fallera Mayor de València 2026 a Menorca

Fecha autorizada para la celebración del Mig Any Faller en las demarcaciones

10 h en adelante. En la explanada del Cementerio General, concurso de Tiro y Arrastre Ciutat de València de la Agrupación Seu-Xerea-Mercat

10.30 h. En Borrull-Socors, Taller de Danses Valencianes y Sarau Popular

10.30 h. En Castielfabib-Marqués de San Juan, Sarao de Balls al Carrer

10.30 h. En la falla Lo Rat Penat, Mostra de Balls Regionals

17.30 h. Mostra de Balls de García Lorca-Oltà

18 h. En Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch, proyección de la película "La Danza de la Pólvora". Posteriormente, charla sobre la película.

20.15 h. En la calle Sant Isidre, Dansà de la fiesta de la Virgen de los Desamparados del Barrio de San Isidro

Actos en Joaquín Costa-Conde Altea / RLV

Domingo, 20 de septiembre

Jornada de convivencia de las candidatas a fallera mayor y visita oficial de la fallera mayor 2026 y corte de honor a Menorca

Fecha autorizada para la celebración del Mig Any Faller en las demarcaciones

Todo el día. Festa de Germanor del sector Patraix en la demarcación de Archiduque Carlos-Chiva

10 h en adelante. En la explanada del Cementerio General, concurso de Tiro y Arrastre Ciutat de València de la Agrupación Seu-Xerea-Mercat

11 h. En Joaquín Costa-Conde Altea, inauguración de la exposición 100 anys d'esbossos de los monumentos plantados en la comisión, con motivo del centenario de la comisión. A las 13 horas, subasta benéfica.

11 h. En Jacinto Labaila-Manuel Simó, Sarao con el Grup de Danses Jacinto Labaila y la Rondalla Samaruc

12 h. Dansà Solidaria Ciutat de Burjassot de la falla Náquera-Lauri Volpi