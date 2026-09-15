Toda una historia por y para volver a ser fallera mayor

La trayectoria de Patricia Rubio «tiene su historia». Y ella la explica: «No soy fallera de toda la vida de Sant Pere. Yo era de Grupos Virgen del Carmen, pero desde hace cuatro años he estado en dos comisiones por amor. Conocía a mi pareja cuando fui fallera mayor en 2019 y tenía el sueño de poder vivir de cerca ser fallera mayor. A partir de ahí mi presidente me lió y... aquí estoy».

Patricia Rubio reacciona al escuchar su nombre en la Preselección / Fotofilmax

Patricia Rubio, aclamada tras su preselección / Fotofilmax

En definitiva, una repetición de fallera mayor siete años después. Pero esperen, que hay más: «pues mira, no tenía en mis planes ser fallera mayor porque lo que yo quería ser es presidenta. Y mis otros planes eran comprarme ya una casa para iniciar el proyecto con mi pareja. Sabía que no podía ser ahora en San Pedro por antigüedad y que una vez pasado el tiempo, ya con familia hecha, sería más complicado. Este año no tenían fallera mayor, entré fuera de plazo y aquí estoy». Fallera mayor primero y preseleccionada después.

Segundas partes fueron buenas

Y a todo esto, ¿segundas partes pueden ser buenas? «He de decir que ha superado con creces cualquier previsión. Porque además he recibido el cariño de las dos fallas». Y también «en la Agrupación, porque he estado también cuatro años en la directiva: primero como delegada y después como vicepresidenta de infantiles». Con Pepe Pastor primero y con Julián Carabantes. Una fallera popular en el barrio «y me he sentido respaldada». Todo porque «no concibo mi vida, ni la de antes ni la actual, sin las Fallas».

Patricia Rubio inició su segundo reinado con la Proclamación / Falla Sant Pere

Patricia Rubio, en el Besamanos / Falla Sant Pere

Trabajando... sin gastar gasolina

Afortunada en Fallas, en amores... y en lo laboral. Porque está plenamente integrada y además, gasta cero euros en gasolina. «Soy Maestra de Educación Primaria muy cerca del casal. Es el Chiner Villarroya. He tenido la suerte de que, al acabar la carrera, me llamaron y llevo ya cinco años y medio allí. Tengo mucha suerte. Voy andando y los alumnos son de la zona y de la falla. Conozco a las familias... no veas: del nombramiento se enteraron por las redes sociales y no veas el recibimiento al lunes siguiente».

Sant Pere no tiene corte de honor adulta desde 1992 y desde entonces no lo habían saboreado hasta que Ainhoa Gómez llegó a la infantil en 2025. Ahora, a esperar. No vaya a ser que una segunda parte también sea buena para esto.