NOTICIAS DE FALLAS
Suspendido el Congreso Fallero
La alerta aborta la posibilidad de celebrar la reunión en la que se debía debatir si el concurso de llibrets de Lo Rat Penat entra como nuevo 'acto organizado por la JCF'
El Ayuntamiento de València ha anunciado la suspensión del Congreso Fallero en su sesión del miércoles, a causa de la alerta meteorológica. Con lo que el esperado debate sobre materias como los festejos oficiales, la inclusión del Concurso de Llibrets de Lo Rat Penat en esa 'serie oro', o el uso de la indumentaria y las recompensas (eventos que estaban agendados en la reunión del día 16) quedan postergados hasta que se levante la alerta, que bien podría ser el jueves 17.
A pesar de tratarse de un evento cerrado, la cancelación se origina a causa del riesgo que supone el desplazamiento de las personas. Es lo que sucedía, por ejemplo, con algunas suspensiones de 'mascletaes' con alerta: el problema no era dispararlo (la pirotecnia se resiente cada vez menos de las inclemencias, que no siempre), sino el riesgo para las personas al desplazarse.
De esta manera, los congresistas no podrán reanudar los debates en la fecha prevista. Esta reunión del miércoles era la primera desde el parón de verano. La idea de la presidencia del Congreso era acabar antes de final de año, pero dependerá de que no haya más suspensiones y de la velocidad con que se desarrollen los debates.
Previamente, las mesas están llevando a cabo una labor de 'limpieza' de las enmiendas. Es decir, unificar propuestas iguales, rechazar aquellas que son prácticamente iguales al texto propuesto en el prerreglamento o condicionar el debate de una a la aprobación o no de la otra. Es decir, el concepto de 'decaer'.
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