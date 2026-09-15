El pleno de la JCF rechaza, con cero votos a favor, quitar las mascletaes del 17 y 18 para ampliar al Ofrenda

El pleno de la Junta Central Fallera ha rechazado la propuesta de la falla Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer de incorporar al debate de la Ofrenda una alternativa de organización de la misma consistente en eliminar las 'mascletaes' de los días 17 y 18 de la plaza del Ayuntamiento, llevándolas a otra demarcación para así poder empezar a las dos de la tarde el cortejo del día 17 y a las doce del mediodía el día 18. Esta propuesta no se incorporó al debate de la asamblea de presidentes de julio por un defecto de forma. Se preveía que la propuesta no iba a prosperar -supondría eliminar dos de los actos más importantes y masivos de la semana de fallas, apelando a que esos días 'no van los falleros'-, pero es que no recibió ni un solo voto favorable: cero a favor, 42 en contra y ocho abstenciones.

Tampoco prosperó, por 13 fotos a favor, 23 en contra y nada menos que 14 abstenciones otra propuesta, de Séneca-Poeta Mas y Ros, que reclamaba continuar con los trabajos durante los próximos meses para poder lanzar la propuesta en la asamblea de abril para así poder tomar las decisiones en cuanto a contrataciones, sabiendo ya entonces qué sectores desfilarán los días 16, 17 y 18 en caso de ampliarse a una tercera sesión.

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En cualquiera de los casos, el elemento básico para tomar la decisión será el resultado en la calle la próxima semana de Fallas, cuando el festejo desmadre o contenga sus horarios.