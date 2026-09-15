Fecha, hora y reparto de entradas de la elección de la corte fallera en el Roig Arena

La elección de las trece candidatas a falleras mayores de València, el acto de Elección de la Corte de Honor de toda la vida, repite escenario, tal como ya informó Levante-EMV: el Roig Arena acogerá nuevamente el festejo. Tendrá lugar el sábado 26 de septiembre.

Uno de los argumentos esgrimidos para el cambio -con el coste económico que supone- era no solo desplazarse al principal recinto cerrado de la ciudad, sino aumentar al aforo y, por extensión, la posibilidad de atender más peticiones.

En el pleno de la Junta Central Fallera, el concejal Santiago Ballester ha anunciado que cada comisión de falla dispondrá de 35 entradas por candidata (y 70 en el caso de las comisiones que hayan hecho doblete). Esto supone tres más por fallera o, lo que es lo mismo, 438 entradas más. Que son buena parte del aforo suplementario con el que contará el festejo.

Las candidatas a Fallera Mayor se estrenan y ya les ponemos cara /

Asientos a pie de pista

Porque una de las novedades del acto es que, en esta ocasión, habrá asientos a pie de pista. Tras el estreno del año pasado, una de las conclusiones que se sacaron es que el escenario se 'tragaba' el acompañamiento artístico. El ejercicio pasado hubo que echar mano de un puente en el centro del escenario, pero aún así, quedaba frío. La incorporación de las nuevas butacas -que acabarán sumando mil entradas más- permitirá no solo ese aumento de aforo, sino 'recoger' el espectáculo y la zona en la que se despedirán las falleras mayores y cortes de honor vigentes y se presentará a las 26 elegidas.

Las candidatas dispondrán de diez entradas por cada una.

La diferencia respecto a la Fonteta es que las comisiones recibían 22 por candidata y que éstas tenían cinco.

Las comisiones recibirán directamente su paquete de entradas, sin Agrupaciones ni Sectores intermediando. Y las candidatas recibirán las suyas directamente para evitar, como se aseguró, que alguna candidata no las había recibido las suyas, tras haber sido enviadas a sus comisiones.

Los niños menores de cuatro años se han de notificar a secretaría, porque esas entradas se recogen directamente en el Roig Arena, donde se coteja la veracidad de la misma, siendo entradas sin asiendo -para el regazo-.

Las comisiones que no tengan candidata dispondrán de cinco entradas por comisión.

Los miembros de la JCF recibirán tres entradas, salvo delegados y secretarios, que recibirán cinco.

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Acto sin descansos

El acto empezará a las 19 horas, sin descansos, con la idea además de acortar los tiempos y espacios. Por ejemplo, las candidatas estarán más cerca en el momento de escuchar el veredicto, para evitar la distancia que había entre una elegida y la siguiente. Las puertas abrirán a las cinco y media de la tarde.