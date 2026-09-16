Continuadora de una saga que dejó el pabellón muy «Arriba»

Marina García Arribas dejó un estupendo sabor de boca como fallera mayor infantil de València de 2024. Ahora, Manuel de Falla-Tamarindos presenta una doble propuesta de la misma rama: su hermana pequeña Claudia en infantiles y su prima Carla en mayores. «No te lo vas a creer: no pude estar en el casal el día de la Telefonada. Ese año estaba viviendo en los Países Bajos y acababa de llegar como quien dice y no podía permitirme volver tan rápido. No estuve en persona, pero sí que pude hablar con ella en vídeollamada en seguida. Estando lejos, estuve cerca. Y luego, durante el año, volví muchas veces. Iba con mi tía a todos lados».

Carla Gil reacciona al escuchar su nombre en la Preselección / Fotofilmax

Carla Gil en la pasarela ya de preseleccionada / Fotofilmax

Como para perdérselo. Las aventuras holandesas quedaron atrás y acaba de terminar el Máster de Recursos Humanos y Gestión de Talento «y estoy haciendo prácticas en una consultora» con la intención de pasar la vida en despachos haciendo lo contrario a lo que hará ella en septiembre: estar al otro lado siendo ella la examinada.

"Fontetera" en 2014

Lo de ser fallera «no fue una elección. Me apuntaron mis padres antes de nacer. Gracias a ellos y a toda mi familia soy fallera y me han inculcado todos los valores que se pueden encontrar en la fiesta». Y no se crean que el éxito de 2024 es una costumbre. A su tía, un conductor kamikaze no le permitió disfrutar de la fase final; su otra tía, la madre de Marina fue finalista dos veces... y ella también, de niña. «Si: fui fallera mayor infantil en 2014. Lo compartí con mi hermano Marcos de presidente infantil. También fui preseleccionada y viví la Fonteta».

Carla Gil entrega a Martínez Almeida el llibret ante la falla dedicada al Maratón / Fotofilmax

Carla Gil, en la procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Dos veces fallera mayor infantil

Aún le dio tiempo, años después, de tener un bis: «En 2018 mi comisión se quedó sin representantes y me ofrecieron volver a ser con mi otro hermano». Para entonces ya era una preadolescente: «tenía 14 años». Con lo que no ha tardado mucho en regresar en versión adulta, aunque está en la edad estándar, 22-23 años. «Quería vivir el año al máximo y lo ha sido. Repleto de actos mientras estudiaba el máster y encantada. Lo he compartido con mi prima Claudia y es un regalo que me llevo para siempre». Y siempre quedará como la fallera mayor de la "falla más larga del mundo", la de 42 metros de extensión, dedicada al Maratón.

Moisés Domínguez

Es muy Arribas de facciones y, si repasamos el pasado, es lógico que el refugio sea el mismo: «Calomarde. Es un pueblo sin tiendas, farmacias, colegios... ni cobertura. Y nos encanta ir. Voy siempre que puedo». Si este año no puede ir será buena noticia.