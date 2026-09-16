Cuando la suerte sonrió... a la tercera

María Valero llegó y besó el santo: "Soy profesora de Matemáticas de Secundaria nada más sacarme la oposición. Nunca había trabajado de profesora y el instituto de Moncada en el que estoy es mi primer destino". Con la particularidad de que no es graduada en la rama de magisterio, sino en la de la molla de la asignatura: "en Matemáticas. Soy una loquita de las 'mates'". Una rama del saber que "se aprende, pero debes tener algo de facilidad natural. A mi me encanta y es algo que abre mucho la mente".

Tres sorteos

María llegó y no besó el santo: "He sido fallera mayor a la tercera vez del sorteo que hacemos en mi comisión". Lo explica: "en Molinell-Alboraia lo hacemos a sorteo porque somos muchos y últimamente hay muchas candidatas. Yo lo he intentado tres veces. Es duro, porque ves que tu vida evoluciona, pero la suerte no te acompaña, te planteas cosas, pero el sueño sigue ahí. Y si eres fallera... lo sigues intentando". ¿A quien se lo debe en calidad de mano inocente? "A quien siempre lo hace: a la fallera mayor del año anterior". Por eso, la que le 'arrebató' la fortuna hace dos años se la dio a ella hace doce meses "y yo ya he sido la mano inocente para la de 2027".

Puede apelar, en materia cortesana, a que los dos últimos años impares, la comisión de la naranjita sonriente ha estado presente. en 2023 con su prima, Laura Valero. En 2025, con Carolina Rueda. "¿Ves? Carolina fue fallera mayor el primer año que yo me presenté". También fue infantil, pero con más suerte: "ahí lo logré a la primera, en 2008".

Es una caja de sorpresas: también fue jugadora de voleibol, "llegue a nivel nacional pero en el banquillo. En el CV Valencia". Yo era líbero, que es la posición que menos rota".

María Valero, en su exaltación, de rojo valentino / Falla Molinell

La 'iaia' Pilar

En la piel lleva una 'P' en recuerdo de "mi iaia Pilar, que faltó el primer año que me presenté. Además, es su letra. Y como ella siempre quería verme de rojo, mi traje es en honor a ella. Un rojo valentino".

Un mapa de poblaciones de origen se llenaría de chinchetas. ¿Quién de nosotros no tiene "el pueblo"? María nos gana a todos: "el pueblo de mia abuela: La Hoya de la Carrasca, una mini aldea de Arcos de las Salinas, que adoro. He pasado muchas quincenas allí y no hay ni luz, ni agua corriente, ni hay cobertura. Es una maravilla". Son días de mirar al cielo y allí mejor que en ningún otro: "el día del eclipse nos vamos allí a verlo".

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Pica la curiosidad y hay que verlo en Google Maps. No puede ser más pequeño y no puede picar más la curiosidad de conocerlo.