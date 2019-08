Si buscas trabajo en Valencia, aquí puedes encontrar más de 100 ofertas de empleo

En pocos días, a la vuelta de vacaciones, las empresas refuerzan sus plantillas y buscan candidatos. Hemos seleccionado estas ofertas de empleo en Valencia donde buscan Agente Internacional, Programador, Programadores, Operarios, Informático, Camareras/os, carretillero, € No dejes pasar tu oportunidad de empleo.

Agente Internacional, empresa de reclutamiento busca Agente para empresa sector alimentación. Imprescindible experiencia previa en puesto similar en el sector, nivel alto de inglés, buenas habilidades comunicativas, autonomía y alta orientación al cliente. Más info en oferta de empleo Agente Internacional en Valencia.

Programador C++, para empresa del sector de la industria de la madera. Necesario: Programación en C++ (A ser posible conocimiento de C++ Builder -Embarcadero), carnet de conducir, disponibilidad para viajar. Idiomas: Inglés o Francés: hablado. Mas info en oferta de empleo Programador C++ en Valencia.

Contabilidad y administración. Se busca persona capaz de asumir la contabilidad y administración de empresa de transporte, experiencia contaplus. Más info en oferta de empleo Contabilidad y Administración en Valencia.

Mozo Almacén. Para importante empresa ubicada en Lliria se busca mozo de almacén/carretillero. Necesaria experiencia y carnet carretillero en vigor. Más info en oferta de empleo Mozo de Almacén en Valencia.

Operario de producción. Empresa del sector alimentario ubicada en Loriguilla, busca una vacante de desinfección en línea de producción. Necesaria experiencia en desinfección en cadenas de producción alimentaria y/o cocina, vehículo propio para acceder al puesto de trabajo, disponibilidad a diferentes turnos. Más info en oferta de empleo Operario de producción en Valencia.

Técnico informático. Se precisa informático para empresa del sector de la tecnología informática cuyas funciones serán: mantenimiento de equipos informáticos, instalación y configuración de hardware y software en diferentes sistemas operativos, clonado de ordenadores, configuración de dispositivos periféricos y multimedia, conectividad equipos en redes LAN / WLAN. Requisitos mínimo: Estudiantes o recién titulados en Ciclo Formativo Grado Superior ( ASI, ASIX). Más info en oferta de empleo Técnico informático en Valencia.

3 Desarrolladores web front-end con Angular 7+. Empresa tecnológica de servicios avanzados de Visión por Computador y Realidad Aumentada solicita ingeniero técnico. Experiencia laboral mínima demostrable de 6 años en front-end, experiencia mínima de 1 año con angular, experiencia en trabajo en equipo, experiencia en reproductores de vídeo en streaming con DRM, CORS. Multiplataforma, Experiencia en desarrollo para smart TV. Más info en oferta de empleo Desarrollador web front-end con Angular 7+ en Valencia.

#yoencuentrotrabajo

Si necesitas ver más ofertas de empleo en Valencia, pincha aquí