Si buscas trabajo en València aquí puedes encontrar más de 36 ofertas de empleo

Chefs, personal de cocina y monitores para Reino Unido, Administrativos, calibradores, reponedores, soldadores, desarrolladores web, un amplio abanico de posibilidades para encontrar empleo en Valencia.





MEVOYALEXTRANJERO.COM

Agencia de reclutamiento para diversos países.

mevoyalextranjero.com selecciona:

Chefs y personal de cocina-REINO UNIDO para Valencia

Publicado: 14/11/2019

- 20 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Reino Unido demanda un gran número de profesionales de la cocina. Chefs, sous chefs y ayudantes.

mevoyalextranjero.com cuenta siempre con vacantes para estos profesionales en hoteles de todo el país. Si eres un profesional de este sector, tienes un nivel intermedio de inglés y te apetece un cambio de vida, ésta puede ser tu oportunidad.

Condiciones del puesto

Salario que ronda entre los 19.000 y 22.000 libras anuales. Algunos hoteles pueden ofrecer un sueldo superior a aquellos candidatos con años de experiencia.

Jornada completa

Todos los hoteles facilitan alojamiento a un precio asequible y descontado de la nómina

Requisitos

El candidato debe tener mínimo un nivel inglés hablado de B1. Se hará preentrevista por Skype.

Experiencia y/o formación en el sector es valorable.

Ser ciudadano de la Unión Europea y tener el pasaporte vigente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Chefs y personal de cocina-REINO UNIDO en Valencia



Monitores de apoyo para Cambridgeshire, Inglaterra para Valencia

Publicado: 14/11/2019

- 80 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 20.000 ejuros

Buscamos monitores de apoyo -Support Workers- para trabajar con niños y jóvenes con necesidades educativas especiales para nuestros centros ubicados en Meldreth, en el condado inglés de Cambridgeshire

Condiciones

Salario inicial de 17.750 libras brutas anuales (aproximadamente unos 20.000 euros anuales)

Jornada completa

El centro facilita el alojamiento a los candidatos seleccionados por coste aproximado de 350 libras mensuales.

El centro apoya al candidato en la gestión del Insurance Number (Número de la Seguridad Social) y apertura de cuenta bancaria.

Requisitos

Cualquier calificación adecuada para la atención social; no llamaremos a aquellos candidatos que no cumplan con este requisito.

Inglés alto y fluido hablado y escrito. Un B2 es el mínimo requerido, aunque no pedimos certificado. Pero sí se hará una preentrevista por Skype.

La experiencia en el sector es muy valorable pero no es necesaria siempre y cuando el candidato cumpla el requisito número

La buena comunicación y capacidad de escucha;

Habilidades de trabajo en equipo;

Capacidad para relacionarse bien con jóvenes y adultos

Ser ciudadano de la Unión Europea

Incorporación: está prevista para inicios de 2020.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Monitores de apoyo para Cambridgeshire, Inglaterra en Valencia





ACOTRAL

Acotral es una empresa familiar líder en el sector del transporte nacional e internacional de mercancías que cuenta con la más amplia gama de servicios de transporte.

Fundada en 1970, con base principal en Antequera (Málaga) y delegaciones en todo el territorio nacional, apuesta por el desarrollo del transporte en cualquiera de sus modos: carretera, ferroviario y marítimo.

Acotral es interproveedor de Mercadona desde el año 2003, liderando los proyectos de transporte de ésta compañía.

ACOTRAL selecciona:

Aux Administrativo Ribarroja (Valencia) 1963ADMVA para Riba-roja de Túria

Publicado: 18/11/2019

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 16.000 euros -18.000 euros .

Seleccionamos auxiliar administrativo a jornada completa para nuestra sede situada en Ribarroja (Valencia).

Descripción del puesto:

Gestión de medios Gestionar de manera eficaz y con un concepto de rentabilidad, todos los medios, herramientas y activos en general que la empresa pone bajo su responsabilidad.

Informes Confeccionar informes.

Facturación Facturar y gestión de albaranes, facturación.

Archivo Gestionar el archivo de colaboradores y matrículas.

Polivalencia en el puesto.

Contrato temporal.

Se valorará FP II o similar.

Experiencia asimilable.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aux Administrativo en Riba-roja de Túria

Grupo CTC selecciona:

Reponedor/Reponedora en Ruta Valencia y Castellón

Publicado: 14/11/2019

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/Reponedora en Ruta Valencia y Castellón



FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Maquinista/Calibrador/a Almacén de Cítricos para Alcàsser

Publicado: 15/11/2019

- 5 vacantes.

- Contrato fijo discontinuo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Maquinista/Calibrador/a Almacén de Cítricos en Alcàsser

Pintor/a a pistola para Carlet

Publicado: 13/11/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pintor/a a pistola en Carlet



Especialista mecanizado metal para Massalfassar

Publicado: 13/11/2019

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 18.000€ -20.000€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista mecanizado metal en Massalfassar



Electromecánico/a Montador/a para Valencia

Publicado: 13/11/2019

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 19.000 euros -20.000 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico/a Montador/a en Valencia

Encargado/a de producción para Riba-roja de Túria

Publicado: 12/11/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado/a de producción en Riba-roja de Túria

VIVAGYM

VivaGym selecciona:

Fitness Manager en La Eliana para Eliana (l')

Publicado: 15/11/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fitness Manager en La Eliana en Eliana (l')

Monitor/a actividades dirigidas para Eliana (l')

Publicado: 15/11/2019

- 8 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Monitor/a actividades dirigidas en Eliana (l')

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit España selecciona:

ENCAJADOR/A CON EXPERIENCIA ZONA DE LA SAFOR para Xeraco

Publicado: 14/11/2019

- 50 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENCAJADOR/A CON EXPERIENCIA en Xeraco

ENCAJADOR/A CON EXPERIENCIA ZONA DE LA RIBERA ALTA para Algemesí

Publicado: 14/11/2019

- 50 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENCAJADOR/A CON EXPERIENCIA en Algemesí

INVENTARIO para Alzira

Publicado: 13/11/2019

- 40 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INVENTARIO en Alzira

SELECTIVA SD2 VALENCIA selecciona:

Comercial Exportación Traumatología/Ortopedia para Valencia

Publicado: 15/11/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Exportación Traumatología/Ortopedia en Valencia

SELECTIVA SD1 VALENCIA selecciona:

CATEGORY BUYER para Algemesí

Publicado: 18/11/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CATEGORY BUYER en Algemesí

ADJUNTO AL DIRECTOR DE RRHH ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL y RRHH para Alcúdia (l')

Publicado: 18/11/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADJUNTO AL DIRECTOR DE RRHH ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL y RRHH en Alcúdia (l')

GESTOR/A LOGÍSTICA para Valencia

Publicado: 18/11/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de GESTOR/A LOGÍSTICA en Valencia

Grupo Fricarne selecciona:

Administrativo gestion comercial para Quart de Poblet

Publicado: 14/11/2019

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo gestion comercial en Quart de Poblet

SuperEstanco selecciona:

COMERCIAL AUTONOMO CANAL ESTANCO para Valencia

Publicado: 13/11/2019

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL AUTONOMO CANAL ESTANCO en Valencia

TRIANGLE / Valencia selecciona:

ADMINISTRATIVO/A SECTOR METAL para Sollana

Publicado: 12/11/2019

- Jornada completa.

- Salario 1.500 euros -1.800 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A SECTOR METAL en Sollana

OPERARIO/A INYECCIÓN Y/O MONTAJE (AUTOMOCIÓN) para Llíria

Publicado: 12/11/2019

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 18.000€ -21.000€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A INYECCIÓN Y/O MONTAJE (AUTOMOCIÓN) en Llíria

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO para Náquera

Publicado: 12/11/2019

- Jornada completa.

- Salario 21.000 euros -24.000 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO en Náquera

COMERCIAL TELEFONÍA para Picassent

Publicado: 12/11/2019

- Jornada completa.

- Salario 15.000 euros -18.000 euros .

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL TELEFONÍA en Picassent

ADMINISTRATIVO/A DPTO.COMERCIAL para Sollana

Publicado: 12/11/2019

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 1.500 euros - 1.800 euros .

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A DPTO.COMERCIAL en Sollana

OPERARIO/A PRENSAS (METAL) para Náquera

Publicado: 12/11/2019

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 1.500 euros -1.800 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A PRENSAS (METAL) en Náquera

ADMINISTRATIVO/A PRL-RRHH para Sollana

Publicado: 12/11/2019

- Jornada completa.

- Salario 1.200 euros -1.500 euros

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A PRL-RRHH en Sollana

SOLDADOR/A TIG para Meliana

Publicado: 12/11/2019

- Jornada completa.

- Salario 1.500 euros -1.800 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SOLDADOR/A TIG en Meliana



COMERCIAL PARA FRANCIA (SECTOR ARTES GRÁFICAS) para Valencia

Publicado: 12/11/2019

- Jornada completa.

- Salario 21.000 euros -36.000 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL PARA FRANCIA (SECTOR ARTES GRÁFICAS) en Valencia

OPERARIOS/AS (SECTOR ARTES GRÁFICAS) para Riba-roja de Túria

Publicado: 12/11/2019

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 15.000 euros -18.000 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIOS/AS (SECTOR ARTES GRÁFICAS) en Riba-roja de Túria

ANANDA GESTION ETT / CORUÑA selecciona:

TÉCNICO/A SAT PARA VALENCIA

Publicado: 15/11/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 19.000 euros -21.000 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO/A SAT PARA VALENCIA

Tyris-Software selecciona:

Desarrollador web front-end con Angular 7+ para Valencia

Publicado: 14/11/2019

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 24 euros -36 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador web front-end con Angular 7+ en Valencia

FLYING AND FLY - Escuela de Pilotos de Drones selecciona:

INSTRUCTORES TEÓRICOS para Valencia

Publicado: 13/11/2019

- 10 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INSTRUCTORES TEÓRICOS en Valencia

We Are Marketing selecciona:

Frontend Developer - Valencia

Publicado: 12/11/2019

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 22.000 euros -24.000 euros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Frontend Developer - Valencia

CE Consulting Empresarial selecciona:

Técnico Control de Plagas - Ibiza (Sant Jordi) para Valencia

Publicado: 15/11/2019

- Contrato indefinido.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Control de Plagas - Ibiza (Sant Jordi) en Valencia

Grupo Yorga selecciona:

Técnico/a producción calzado para Paterna

Publicado: 12/11/2019

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a producción calzado en Paterna