Más de 100 puestos de trabajo entre las ofertas de empleo en Valencia

Cerrador/a de colchones para Carlet

Publicado: 10/07/2020 - 15:10

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Importante empresa de sistemas de descanso, precisa personal para la sección de colchones.

Funciones:

Manejo de maquinaria para el cerrado y/o ribeteado de colchones, es decir, parte final de la fabricación del colchón, uniendo la platabanda con la parte de arriba y abajo.

Requisitos:

- Amplía experiencia el cerrado de colchones.

- Carnet de conducir y coche propio.

- Disponibilidad inmediata.

- Se citará para prueba con la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cerrador/a de colchones en Carlet

Administrativo/a Calidad para Paterna

Publicado: 09/07/2020 - 12:10

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

En IMAN estamos buscando un/a Administrativo/a de Calidad para importante empresa del sector plástico , ubicada en Paterna.

Funciones:

Funciones administrativas para la puesta en marcha de la ISO 9000 y hacer la implantación , ajustes etc.

Se ofrece:

- Contrato temporal + plantilla.

- Horario: 07:00-15:00.

- Salario: 9,96 € brutos hora.

Requisitos:

- Formación Grado Superior en Administración.

- Experiencia en puesto de calidad.

- Conocimientos avanzados de paquete office.

- Vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Calidad en Paterna

Operario/a de Producción para Enguera

Publicado: 09/07/2020 - 11:10

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/mes

Iman Temporing ETT selecciona operarios/as de producción para importante empresa ubicada en la zona de La Canal de Navarrés. Los perfiles que se buscan serían: amasador/a, paletizador/a, envasador/a, formador/a de productos de bollería y carretilleros/as.

Se ofrece:

- Posibilidad de incorporación a empresa.

- Posibilidad de crecer profesionalmente.

Se requiere:

- Disponibilidad para trabajar a turnos (mañana, tarde y noche) y fin de semana.

- Vehículo propio.

- Residencia en la zona.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de Producción en Enguera

Operario/a prensas para Xàtiva

Publicado: 07/07/2020 - 13:10

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

Desde Iman Temporing ETT Almussafes estamos seleccionando operario/as de prensas y/o taller para una importante empresa del sector del metal.

Las funciones del puesto:

-Colocar la pieza de metal en la máquina.

-Poner en marcha la máquina.

-Completar el proceso de producción de la máquina con algunas operaciones manuales.

-Comprobar el resultado de la operación.

Se ofrece:

-Conocimientos en el manejo de diferentes herramientas manuales.

-Horario: Jornada intensiva/ turnos mañana o tarde (posibilidad de trabajar algún sábado).

Requisitos:

- Imprescindible tener experiencia en prensas, además de haber trabajado anteriormente herramientas básicas de taller: sierra, plegadora, guillotina...

- Residir por la zona de Xàtiva.

- Tener disponibilidad completa e inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a prensas en Xàtiva

Administrativo/a gestión de pedidos para Aielo de Malferit

Publicado: 07/07/2020 - 13:10

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/mes

Desde nuestra oficina de Ontinyent, seleccionamos un/a Operario/a de producción para una importante empresa del sector de artes gráficas, ubicada en Aielo de Malferit.

Funciones:

- Gestión comercial con clientes, prospección, seguimiento..

- Gestión de pedidos ( importación y exportación).

Se ofrece:

- Estabilidad laboral.

- Posibilidad de formar parte de un equipo de trabajo joven y dinámico.

- Posibilidad de crecer profesionalmente.

Requisitos:

- Residencia en la zona.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a gestión de pedidos en Aielo de Malferit

Agente inmobiliario para Valencia

Publicado: 07/07/2020 - 14:28

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

Somos la nueva generación de red inmobiliaria: internacional, profesional, innovadora y colaborativa. Un modelo en expansión que conquista por su proximidad, su carácter innovador, su base tecnológica y el poder de la colaboración.

Si tienes:

Ganas de desarrollar un proyecto personal dentro de una red internacional.

Ganas de conciliar la vida profesional con la labora.

Ganas de invertir en ti, creando equipo, creando un patrimonio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario en Valencia

Ingeniero/a Senior Firmware FPGA - Manager para Valencia

Publicado: 10/07/2020 - 14:48

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 50.000€ - 70.000€ Bruto/mes

Seleccionamos un Ingeniero/a con experiencia en liderazgo y gestión del diseño FPGA para incorporarse en el equipo de I+D de uno de nuestros principales clientes ubicado en Valencia. La persona seleccionada liderará el desarrollo y diseño FPGA dentro del departamento de I+D.

Funciones principales:

- Comprender los requisitos de diseño e identificar las oportunidades para mejorar la productividad.

- Liderar el desarrollo de firmware FPGA para cumplir con los requisitos de diseño.

- Desarrollo de algoritmo de procesamiento de señal dentro de FPGA.

- Contribuir a la investigación, el desarrollo tecnológico y la ejecución de programas para generar productos nuevos y / o mejorados.

- Diseño detallado a tiempo completo con implementación creativa, que incluye entrada de diseño, diseño de arquitectura, definición de interfaz, codificación, revisión de diseño, etc.

- Entregar documentos de diseño y verifique que el diseño cumpla con los requisitos, estándares, cumplimiento y entregue el informe de prueba.

- Investigación de nuevas tecnologías y aplicación al desarrollo de productos.

- Colaborar con colegas y mentores ingenieros junior en metodologías y mejores prácticas.

Beneficios que tendrás en tu lugar de trabajo:

- Contrato indefinido con cliente final.

- Salario : 50.000 € b/a - 70.000 € b/a.

Requisitos:

- Licenciatura en Ingeniería Electrónica o disciplina relacionada.

- Al menos 10 años de experiencia en I + D de FPGA de firmware.

- Al menos 2 años de experiencia en la gestión del diseño y desarrollo FPGA

- Experto en programación VHDL o Verilog: herramientas de simulación y verificación.

- Conocimiento demostrado y experiencia práctica en productos y procesos industriales.

- Buenas habilidades interpersonales y de comunicación

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Senior Firmware FPGA - Manager en Valencia

BECA ADMINISTRACIÓN VALENCIA

Publicado: 08/07/2020 - 14:05

- 7 vacantes.

- Jornada completa.

¿Quieres conocer el mundo de administración en una multinacional?

Ofrecemos:

- Beca de 6 meses + 6 meses.

- Ayuda al estudio.

- Conocimientos SAP.

- Conocimiento de una multinacional.

Tus funciones serán:

-Facturación de pedidos de Reparaciones, modernizaciones e intervenciones.

-Comprobación previa de cobros a los clientes y activación de líneas previas a la PULL.

-Comprobación del cobro de los pedidos para las legalizaciones.

-Anulación de facturas de intervención.

-Realización de presupuestos para presentar al cliente.

-Creación de facturas a clientes especiales.

-Correctivos de pedidos y facturación.

Requisitos:

- Perfil analítico y organizado.

- Capacidad de aprendizaje.

- Iniciativa y proactividad.

- Orientación al cliente.

- Conocimientos de SAP valorables.

- Inglés alto ; otros idiomas valorables.

- Posibilidad de hacer convenio con la universidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de BECA ADMINISTRACIÓN VALENCIA

Oficial 1ª Tornero CNC para Rafelbuñol/Rafelbunyol

Publicado: 10/07/2020 - 18:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Faster selecciona Oficial 1ª Tornero CNC, para importante empresa del sector metal.

La persona seleccionada se hará cargo de un torno CNC Fanuc, realizando las siguientes funciones:

- Interpretación de planos.

- Programación y ajustes de la máquina.

- Procesos de mecanizado, fabricación de piezas.

- Control de calidad de las piezas, manejo de herramientas de medición.

- Apoyo en tornos convencionales, y centro de mecanizado Heidenhain.

Ofrecemos:

- Horario: de lunes a viernes de 7 a 15hs.

- Salario: valorable según valía.

PUESTO ESTABLE, incorporación directa en plantilla de empresa.

Requisitos:

- Imprescindible experiencia mínimo de 5 años como Oficial 1ª en Tornos Fanuc.

- Formación profesional/grado medio en mecanizado, o similar.

- Disponibilidad horaria jornada completa.

- Se precisa una persona con total autonomía, resolutiva y con capacidad de organización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial 1ª Tornero CNC en Rafelbuñol/Rafelbunyol

Montador/a de muebles de cocina para Valencia

Publicado: 09/07/2020 - 13:35

- Jornada completa.

Desde GRUPO FASTER buscamos una persona con experiencia previa en montaje de muebles de cocina en obras o reformas y con disponibilidad de incorporación el 14 de Julio de 2020.

¿Cuáles serán tus funciones?:

- Montaje de muebles de cocina en obra nueva.

- Orden y limpieza del lugar de trabajo.

¿Qué se ofrece?:

- Contrato temporal hasta finalizar la obra (aproximadamente 2-3 semanas).

- Jornada completa en horario partido.

¿Qué nos gustaría ver en tu currículum?

- Imprescindible: Experiencia reciente de al menos seis meses en montaje de muebles de cocina y curso de PRL en construcción (20 horas).
- Disponibilidad de incorporación el 14 de Julio.

- Experiencia reciente de al menos seis meses en montaje de muebles de cocina.

- Curso de PRL en construcción (20 horas).

- Disponibilidad de incorporación el 14 de Julio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Montador/a de muebles de cocina en Valencia

Peón - Operario/a de Producción para Carlet

Publicado: 07/07/2020 - 15:35

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

Grupo Faster se encuentra en búsqueda de un/a Peón - Operario/a de Producción para importante empresa cliente ubicada en Carlet.

Entre las funciones del puesto destacamos:

- Embalaje de platos de ducha.

- Apertura y cerrado de moldes.

- Tareas de producción.

- Apoyo en las áreas que se precise.

Requisitos:

- Experiencia previa en trabajos de producción.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Disponibilidad para trabajar todo el verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peón - Operario/a de Producción en Carlet

Operario/a de calidad para Picassent

Publicado: 08/07/2020 - 09:05

- Contrato de duración determinada.

Grupo Crit selecciona para importante cliente del sector cosmético ubicado en Picassent, una vacante de operario/a de calidad para repasar y finalizar la producción.

Funciones:

- Asegurarse de que el producto sale de la máquina cerrado, etiquetado y con lote.

- Finalizar el producto envasando y estuchando.

Requisitos:

- Persona muy rápida, hay que ir a la velocidad de la maquinaria.

- Persona con mucha atención al detalle, cada producto debe ser revisado que cumpla con los estándares de calidad del etiquetado.

- Experiencia previa de como mínimo un año en puesto similar.

- Vehículo propio para acceder al puesto de trabajo

Ofrecemos:

- Contrato temporal + posibilidad de continuidad.

- Salario de 9,11€ brutos hora.

- Horario inicial de 8 a 14h y posteriormente de 14 a 20h.

- Incorporación inmediata.

- Persona con mucha atención al detalle.

- Experiencia revisando calidad.

- Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de calidad en Picassent



