Empleo en Valencia: Guías turísticos, profesionales de obras y reformas y carniceros.

No nos marchamos de vacaciones y por ello hemos seleccionado empleo en Valencia para que autónomos y profesionales puedan encontrar trabajo. Esta semana se demanda personal para obras y reformas tales como albañiles, pintores electricistas, fontaneros. Además, carniceros, teleoperadores, guías turísticos, diseñadores gráficos, operarios, carpinteros y empleados de hogar, son algunos de los variados perfiles solicitados esta semana. ¡Tenemos trabajo para ti!

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

KUIKO

KUIKO es la plataforma digital de Ferrovial Servicios en la que particulares y empresas pueden encontrar, elegir y contratar a los mejores profesionales locales homologados de los sectores de reformas, limpieza o mantenimiento de su provincia. Además, KUIKO nace como un partner clave para los profesionales del sector, ayudándoles a aumentar sus clientes a la vez que garantizan sus cobros y cuentan con herramientas digitales que les facilitan su día a día.

¿Cómo trabajarás en KUIKO?

Introduce tus precios en tu perfil KUIKO PRO y automáticamente aparecerás en las búsquedas de nuestros clientes. Tú decides si quieres prestar el servicio que te han solicitado y cuándo puedes hacerlo. Y, al final de mes, KUIKO te garantiza el cobro de todos los servicios que has realizado. ¡Conseguir nuevos clientes nunca había sido tan fácil!

Únete ya a la red de los mejores profesionales de Valencia.

KUIKO selecciona:

Albañil/Electricista/Fontanero/Pintor autónomo en Valencia

Publicado: 29/07/2020 - 07:55

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

¿Tienes experiencia realizando reformas integrales o parciales y quieres ganar unos ingresos extra?

Desde KUIKO, la plataforma de Ferrovial Servicios, estamos seleccionando a los mejores profesionales locales de VALENCIA.

Buscamos profesionales AUTÓNOMOS o EMPRESAS especializados en ALBAÑILERÍA/ELECTRICIDAD/FONTANERÍA/PINTURA que den servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y empresas.



Requisitos:

- Estar dado de alta como autónomo.

- Seguro de responsabilidad civil.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil/Electricista/Fontanero/Pintor autónomo en Valencia.

Albañil especialista en reformas en Valencia

Publicado: 29/07/2020 - 07:55

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos profesionales autónomos o empresas especializados en reformas y albañilería a que den servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y empresas.

Requisitos:

- Estar dado de alta como autónomo.

- Seguro de responsabilidad civil.



Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil especialista en reformas en Valencia.

Empresas Multiservicios en Comunidad Valenciana

Publicado: 29/07/2020 - 07:53

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos profesionales EMPRESAS especializadas en REFORMAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA para dar servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y negocios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresas Multiservicios en Comunidad Valenciana.

GRUPO IMAN

Hay muchos motivos para trabajar con nosotros, escoge el tuyo.

Después de tantos años en el sector hay muchas cosas que podemos explicarte. Pero sabemos que el tiempo es oro, así que hemos organizado la información en diferentes secciones para ayudarte a encontrar lo que buscas rápidamente. Así somos, pensando siempre en las necesidades de nuestros clientes.

GRUPO IMAN selecciona:

DISEÑADOR/A GRÁFICO para Ontinyent

Publicado: 27/07/2020 - 18:10

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/año

Desde nuestra oficina de Ontinyent, seleccionamos un/a Operario/a de producción para una importante empresa del sector de artes gráficas, ubicada en L'Olleria.



Tus funciones serán las siguientes:

-Desarrollar las imágenes o vídeos correspondientes a cada proyecto.

-Crear páginas web.

-Revisar las piezas y realizar las modificaciones que sean necesarias.

Se requiere:

-Residencia en la zona

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DISEÑADOR/A GRAFICO en Ontinyent.

{C}

MAGMACULTURA

MagmaCultura es un proyecto interdisciplinario e internacional que desarrolla su actividad en los ámbitos de la cultura, la educación y el turismo.

Es el resultado de más de 25 años de colaboración en importantes centros culturales con un equipo de profesionales con una gran experiencia en la gestión de proyectos y servicios culturales y turísticos.

Ofrecemos soluciones a los nuevos retos económicos, sociales y educativos planteados por la sociedad contemporánea.

Desarrollamos proyectos conceptuales, estratégicos y de gestión integral.

Dinamizamos los recursos del patrimonio cultural

MagmaCultura selecciona:

Guía - Valencia

Publicado: 31/07/2020 - 13:35

Precisamos incorporar 1 persona para encargarse de las visitas guiadas (temática nautica) en el puerto de Valencia del día 28/09/2020 hasta el 02/10/2020.

Las tareas que se deberán realizar son:

- Visitas Guiadas.

- Redacción de Informes.

- Control de Incidencias.

Ofrececmos:

- Contrato por obra y servicio.

- Formación a cargo de la empresa el 27/09/2020.

- Horario de 09:00 h a 13:00 h y de 15:00 h a 17:00 h.

- Jornada de 30 horas/semana.

- Incorporación: 28/09/2020.

Se requiere:

- Disponibilidad para trabajar del 28/09/2020 al 02/10/2020.

- Disponibilidad para realizar la formación el día 27/09/2020.

- Formación superior en Historia, Historia del Arte y Humanidades.

- Conocimientos previos en visitas guiadas y gestión de grupos escolares.

- Idiomas: Imprescindible Español y Valenciano, nivel nativo y valorable dominio de otros idiomas como el Inglés (mínimo nivel C1).

- Experiencia previa en visitas guiadas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Guía - Valencia .

{C}

SERVINFORM / TORREJÓN

Servinform, especilistas en BPO, Atención y ventas, MK digital, soluciones tecnológicas y comunicación en Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona y Bilbao.

SERVINFORM / Torrejón selecciona:

Teleoperador/a Seguros para Albuixech.

Publicado: 27/07/2020 - 14:05

Muchas vacantes.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/año

Servinform, empresa especializada en servicios de BPO y Call Center busca ampliar su equipo comercial incorporando TELEOPERADORES/AS que estén en posesión del título de MEDIADOR DE SEGUROS y quieran formar parte de un novedoso servicio para una importante compañía del sector Retail.

¿Alguna vez has comprado por Internet y al llegar tu pedido no era como esperabas por estar roto, defectuoso, incompleto o simplemente por no llegar? Si es así, un SEGURO que hubiera protegido tu compra te habría venido bien.

Tu función será ofrecer este servicio para las tarjetas de nuestros clientes en una modalidad en auge, la COMPRA ONLINE.

Condiciones:

- Contrato laboral con alta en Seguridad Social.

- Jornada de 25 o 30 horas semanales en turno fijo de lunes a viernes, mañana o tarde.

- Salario fijo de 743 o 892€/brutos mensuales + (incentivos pendiente de definir).

- Formación previa (no remunerada) de 2 días en horario de 10:00h a 16:00h.

Te ofrecemos:

- Muy buen ambiente laboral.

- Compromiso con tu carrera profesional.



Requerimos:

-Disponibilidad de incorporación inmediata.

-Actitud positiva y de superación, con interés en aprender y mejorar resultados.

-Empatía con el cliente.

-Buen manejo de aplicaciones informáticas.

-Valorable experiencia previa comercial.

-Certificado de Mediador de Seguros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a Seguros en Albuixech.

{C}

FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Operario/a Tría para Sollana.

Publicado: 30/07/2020 - 12:05.

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Faster selecciona Operarios/as de tría para empresa cliente del sector del reciclado industrial.

¿Cuáles serán tus funciones?

Tareas de producción en linea seleccionando diferentes materiales (cobre, plástico...) para su posterior reciclado.

¿Qué ofrecemos?

- Contratación temporal con posibilidad de incorporación en plantilla.

- Horario: turnos rotativos M/T/N.

Imprescindible:

- Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos.

- Disponibilidad inmediata

Valorable:

- Experiencia previa en un puesto similar

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Tría en Sollana.

Dependiente/a Carnicería. para Valencia.

Publicado: 27/07/2020 - 16:05

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

Grupo Faster selecciona dependiente/a de carnicería para importante empresa del sector alimentación en la zona de Valencia capital:

Se ofrece:

- Contrato de 30 horas semanales de lunes a sábado, turnos intensivos de mañana/tarde y/o jornada partida.

- Puesto estable: Incorporación en plantilla de empresa a los 2 meses.

- Formación a cargo de la empresa.

- Salario: 7.41€ brutos hora.

Requisitos:

- Experiencia en venta y en atención al cliente.

- Disponibilidad horaria.

- Valorable experiencia previa en carnicería y/o pescadería y/o charcutería.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a Carnicería. en Valencia.

Dependiente/a Carnicería. (Masamagrell) para Massamagrell.

Publicado: 27/07/2020 - 16:05

- 8 vacantes.

- Contrato indefinido.

Grupo Faster selecciona dependiente/a de carnicería para importante empresa del sector alimentación en la zona norte de Valencia:

Se ofrece:

- Contrato de 30 horas semanales de lunes a sábado, turnos intensivos de mañana/tarde y/o jornada partida.

- Puesto estable: Incorporación en plantilla de empresa a los 2 meses.

- Formación a cargo de la empresa.

- Salario: 7.41€ brutos hora.

Se requiere:

- Experiencia en venta y en atención al cliente.

- Disponibilidad horaria.

- Valorable experiencia previa en carnicería y/o pescadería y/o charcutería

- Vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a Carnicería. (Masamagrell) en Massamagrell.

Peón/a Días sueltos para Valencia

Publicado: 27/07/2020 - 11:35

- 6 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Grupo Faster selecciona peones/as con disponibilidad para trabajar en días sueltos en diversas empresas del sector logística en centro de trabajo en la zona de Valencia.

Funciones:

- Carga y descarga de materiales.

- Control de stocks.

- Embalaje y distribución del material.

Requisitos:

- Disponer de botas de seguridad.

- Disponibilidad de incorporación inmediata y para trabajar a días sueltos.

- Vehículo propio para acceder al puesto de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peón/a Días sueltos en Valencia.

NORD JOB ETT selecciona:

Comercial Inmobiliaria para Valencia

Publicado: 31/07/2020 - 08:20

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionamos comercial para Inmobiliaria, con inglés fluido.

Contrato larga duración.

Experiencia en el sector con inmuebles de entidades financieras.

40 horas semanales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Inmobiliaria en Valencia.

COMERCIAL VENTA TELEFÓONICA para Riba-roja de Túria

Publicado: 31/07/2020 - 08:15

- 4 vacantes.

- Jornada completa.

Venta telefónica formación, postgrados y master sector salud.

Imprescindible vehículo propio.

Trabajo larga duración.

Contrato 30 horas semanales.

Trabajo desde la empresa.

Se requiere:

Experiencia en venta telefónica.

Se ofrece:

Salario fijo mas incentivos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL VENTA TELEFÓNICA en Riba-roja de Túria.

{C}

EPOS SPAIN ETT, S.L. selecciona:

CARPINTERO MADERA CON EXPERIENCIA para Alzira

Publicado: 30/07/2020 - 11:51

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

EPOS ETT precisa incorporar un/a carpintero del sector de la madera con experiencia de almacén, para importante empresa ubicada en la Ribera Alta.

Realizando funciones como:

-Fabricación y montaje de todo tipo de elementos de madera.

-Montaje de parquet/tarima.

-Instalación de muebles, puertas, armarios empotrados...

-Lijado y fabricación de mobiliario.

Se requiere:

-Experiencia demostrable en trabajos de carpintería de madera en general.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CARPINTERO MADERA CON EXPERIENCIA en Alzira.

{C}

ATÈS A CASA selecciona:

Régimen empleado del hogar interno. para Valencia

Publicado: 30/07/2020 - 11:48

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Se necesita personal con experiencia en el cuidado de persona mayor con movilidad reducida.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Régimen empleado del hogar interno. en Valencia.

Minae selecciona:

Azafat@ para stand para Eliana (l').

Publicado: 30/07/2020 - 12:59.

- 3 vacantes.

- Jornada intensiva - indiferente.

Se precisan promotores comerciales para stand en La Eliana, con dotes de venta, don de gentes, ingles medio y buena presencia.

Se valorarán otros idiomas.

Se tratará de captar/abordar al cliente para ofrecer nuestros productos.

Se ofrece salario fijo y alta en seguridad social, incorporación inmediata posibilidad de jornada completa o parcial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Azafat@ para stand en Eliana (l').