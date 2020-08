Decenas de puestos vacantes con los que conseguir trabajo esta semana en Valencia

Operarios de producción, mozos de almacén, carretilleros, personal de limpieza, para inventarios, torneros, etc...son algunos de los puestos vacantes a los que puedes optar esta semana, gracias a las ofertas de empleo en Valencia.

Además de estas oportunidades, también puedes conseguir trabajo como Responsable de Marketing y Comunicación. Sigue leyendo más abajo y si los requisitos se corresponden con tu formación académica y profesional, inscríbete aquí mismo en la oferta y avanza hacía tu nuevo trabajo.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

GRUPO IMAN

GRUPO IMAN selecciona:

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN L' OLLERIA para Olleria (l')

Publicado: 05/08/2020 - 10:10

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/año

Desde nuestra oficina de Ontinyent, seleccionamos un/a Operario/a de producción para una importante empresa del sector de artes gráficas, ubicada en L'Olleria.

Tus funciones serán las siguientes:

- Seguimiento y control del proceso de producción.

-Alimentación de la máquina.

-Extracción del producto acabado.

-Programación de la maquinaria.

¿Qué ofrecemos?:

-Contrato temporal + posibilidad de incorporación a empresa.

-Turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN L' OLLERIA en Olleria (l').

GRUPO ARESTORA

El Grupo Arestora es una consultora de Recursos Humanos y Rendimiento experta en selección estratégica de personal. Creemos firmemente que la única forma de asentar unas bases sólidas es convirtiéndonos en un apoyo externo para la empresa, obteniendo resultados medibles, y creando una estrecha colaboración con nuestros clientes.

Trabajamos para dar servicios en el ámbito de los Recursos Humanos, el desarrollo, el rendimiento y la optimización empresarial. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y ofrecemos soluciones personalizadas para cada contexto Nuestra gran flexibilidad y adaptabilidad nos permite dar respuesta a empresas de diferentes sectores y tamaños con delegaciones distribuidas por toda España.

Nuestro principal objetivo es aportar SOLUCIONES para el aumento o consolidación del RENDIMIENTO individual y colectivo en las empresas y la Administración pública.

Grupo Arestora selecciona:

RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN para Riba-roja de Túria

Publicado: 05/08/2020 - 14:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Arestora precisa incorporar un/a RESPONSABLE DE MARKETING para PYME del sector de las telecomunicaciones, ubicada en Valencia.

MISIÓN DEL PUESTO: implantación de Departamento de Marketing. Diseñar, desarrollar y cohesionar la estrategia de marketing de la empresa en línea con la estrategia de las distintas actividades de la empresa.

FUNCIONES DEL PUESTO:

* Definir y gestionar el cumplimiento del presupuesto y plan de marketing.

* Pricing.

* Utilización método Inbound marketing

* Diseño, producción y mantenimiento de contenidos digitales en distintos medios.

* Análisis del mercado y la competencia.

* Definir la política y la estrategia de marketing para el conjunto de los productos/servicios de la compañía.

* Previsión de los presupuestos para el conjunto de las gamas de producto: definición de los márgenes comerciales, del volumen de ventas, del reparto de los presupuestos promocionales, del presupuesto para publicidad, estudios, etc.

* Preparación de presentaciones de la compañía (clientes, proveedores, instituciones, etc.).

* Preparación y asistencia eventual a ferias y eventos sectoriales nacionales e internacionales.

* Diseño de producto en colaboración con el jefe de producto.

* Diseñar el plan de comunicación interno y externo.

* Traducir y adaptar los detalles técnicos de los productos (fichas de características, manuales, requisitos técnicos, etc.), en beneficios para el cliente.

* Gestionar acciones con agencias de comunicación/publicidad.

REQUISITOS:

* Grado en Marketing, Periodismo, ADE o Publicidad.

* Valorables estudios de Ingeniería y/o Master en Marketing Digital, Digital Business o similares.

* Experiencia de al menos 2 años en Departamento de marketing desarrollando funciones similares en entornos técnicos industriales y de contexto internacional.

* Inglés nivel B2 mínimo.

* Experiencia en el manejo de herramientas de Marketing online (AdWords, LinkedIn, etc.)

* Experiencia en herramientas de marketing de contenidos y SEO/SEM/Webex, Gotomeeting/Newsletters a través de bases de datos como Microsoft Dynamics CRM.

* Herramientas de diseño In Design, Photoshop y creación de contenido Web.

* Gestión de redes sociales.

* Carnet de conducir y vehículo.

* Disponibilidad para viajar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN en Riba-roja de Túria.

FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Operarios/as producción (puente grúa + carretilla) para Riba-roja de Túria

Publicado: 07/08/2020 - 17:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Faster selecciona Operarios/as de producción, para importante empresa del sector metal, ubicada en PI de Ribarroja.

Funciones:

- Control a pie de máquina, fabricación y encajado de las piezas.

- Flejado manual de palets.

- Manejo de puente grúa y carretilla para la colocación de la mercancía.

Imprescindible tener los certificados/carnets para el manejo de puente grúa y carretilla.

¿Qué te ofrecemos?:

- Posibilidad de incorporación en plantilla de empresa tras contrato temporal.

- Contrato a jornada completa, turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

- Salario según convenio: 10.37€ brutos/h normal y 12.96€ brutos/h nocturna.

- Vehículo para acceder al puesto de trabajo.

- Experiencia en cadena de producción.

- Carnet/certificado de puente grúa/ carretilla.

- Disponibilicad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operarios/as producción (puente grúa + carretilla) en Riba-roja de Túria.

Limpiadores/as para Valencia

Publicado: 05/08/2020 - 16:35

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Grupo Faster selecciona a limpiadores/as con disponibilidad para trabajar en días sueltos realizando tareas de limpieza en diferentes centros públicos de Valencia y alrededores.

Funciones:

- Limpieza y puesta a punto de diversos centros públicos.

Ofrecemos:

- Salario por hora: 7,82€/bruto.

Requisitos:

- Disponibilidad para trabajar a días y semanas sueltas por sustitución.

- Posibilidad de incorporación inmediata.

- Valorable vehículo propio para acceder al puesto de trabajo.

- Experiencia previa en el sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Limpiadores/as en Valencia.

Oficial 1ª Tornero/a CNC para Rafelbuñol/Rafelbunyol

Publicado: 03/08/2020 - 14:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Faster selecciona Oficial 1ª Tornero CNC, para importante empresa del sector metal.

La persona seleccionada se hará cargo de un torno CNC Fanuc, realizando las siguientes funciones:

- Interpretación de planos.

- Programación y ajustes de la máquina.

- Procesos de mecanizado, fabricación de piezas.

- Control de calidad de las piezas, manejo de herramientas de medición.

- Apoyo en tornos convencionales, y centro de mecanizado Heidenhain.

Ofrecemos:

Horario: de lunes a viernes de 7 a 15hs.

Salario: valorable según valía.

PUESTO ESTABLE, incorporación directa en plantilla de empresa.

Requisitos:

- Imprescindible experiencia mínimo de 5 años como Oficial 1ª en Tornos Fanuc.

- Formación profesional/grado medio en mecanizado, o similar.

- Disponibilidad horaria jornada completa.

- Se precisa una persona con total autonomía, resolutiva y con capacidad de organización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial 1ª Tornero/a CNC en Rafelbuñol/Rafelbunyol.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Queremos ser una pieza clave para facilitarte el acceso a las mejores empresas y ofertas de empleo a nivel nacional.

¡¡Trabajemos juntos!!

Grupo Crit España selecciona:

Personal para inventarios zona de Gandía

Publicado: 07/08/2020 - 11:35

Muchas vacantes.

Grupo Crit selecciona para nuestro cliente personal para la realización de inventarios en la zona de Gandía (La Safor).

Necesitamos personas que tengan disponibilidad para trabajar en horario nocturno y a días sueltos y dispongan de vehículo para desplazarse al lugar en donde se realicen.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para inventarios zona de Gandía.

Personal para inventarios zona de Cullera

Publicado: 07/08/2020 - 11:35

Muchas vacantes.

Grupo Crit selecciona para nuestro cliente personal para la realización de inventarios en la zona de Cullera (Ribera Baja).

Necesitamos personas que tengan disponibilidad para trabajar en horario nocturno y a días sueltos y dispongan de vehículo para desplazarse al lugar en donde se realicen.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para inventarios zona de Cullera.

Operario/a de máquina zona de Gandía y alrededores

Publicado: 07/08/2020 - 11:05

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona para importante almacén de cítricos ubicado en la zona de Gandía y alrededores (La Safor), operario/a de máquina calibradora con dos años de experiencia en almacén de cítricos.

Las funciones del puesto son: supervisión y manejo de máquina calibradora de cítricos.

Se requiere tener experiencia previa como operario/a de máquina, encargado/a de línea o calibradora.

- Disponibilidad horaria.

- Disponer de vehículo propio.

- Experiencia previa de 2 años como operario/a de máquina para almacén de cítricos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de máquina zona de Gandía y alrededores.

Electromecánico/a zona de Gandia y alrededores

Publicado: 04/08/2020 - 10:35

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona para importantes almacenes de cítricos de la zona de Gandia y alrededores electromecánico/a con experiencia mínima demostrable de 2 años en el puesto.

Buscamos una persona con experiencia en mantenimiento eléctrico, electrónico y/o mecánico.

Las funciones del puesto serían el mantenimiento y reparación de máquinas hortofrutícolas y vigilancia y control de los equipos de trabajo. Se requiere experiencia en Electricidad y Electrónica, Mantenimiento industrial y Fabricación mecánica o similar.

Se requiere disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos y a jornada completa, incorporación inmediata y disponer de vehículo propio.

- Experiencia en Electricidad y Electrónica, Mantenimiento industrial y Fabricación mecánica o similar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico/a zona de Gandia y alrededores.

Mozo/a almacén zona Gandía y alrededores

Publicado: 03/08/2020 - 12:05

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona para importantes almacenes de cítricos de la zona de Gandía y alrededores mozos/as de almacén con experiencia mínima demostrable de un año en el puesto.

Las funciones del puesto serían: carga y descarga de cajones, distribución de los materiales en el almacén y retirada manual de bultos haciendo uso en ocasiones de transpaleta manual.

Se requiere disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos y a jornada completa, incorporación inmediata y disponer de vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a almacén zona Gandía y alrededores.

Carretillero/a zona de Gandía y alrededores

Publicado: 03/08/2020 - 11:35

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Importante empresa del sector agroalimentario necesita incorporar a su plantilla carretilleros/as en la zona de Gandía y alrededores (zona de la Safor).

Buscamos una persona con experiencia mínima de 2 años y dentro del sector.

Las funciones del puesto serían: control de cámaras de frío, manejo de carretillas elevadoras, abastecimiento de las líneas de producción, carga y descarga de mercancías y manejo de datos básico de Excel.

Se requiere tener en vigor el carnet de carretilla elevadora y disponer de vehículo propio.

Ofrecemos salario según convenio para la persona contratada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a zona de Gandía y alrededores.

Encajador/a y Triador/a zona Gandía y alrededores

Publicado: 03/08/2020 - 11:05

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Reconocidos almacenes de cítricos de la zona de Gandía y alrededores (zona de la Safor) necesitan incorporar a su plantilla encajadores/as y triadores/as para la realización de las tareas de encajado y triado de las distintas variedades de cítricos.

Necesitamos personas con experiencia demostrable en el sector, que tengan disponibilidad para trabajar a jornada completa y a turnos rotativos y dispongan imprescindible de vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo.

Ofrecemos salario según convenio y posibilidad de continuar la próxima campaña.

- Experiencia demostrable mínimo dos campañas en el sector.

- Disponibilidad horaria.

- Disponer de vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encajador/a y Triador/a zona Gandía y alrededores.

