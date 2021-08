El 2021 sigue encaminado a ser el año con los intereses de las hipotecas más bajos de la historia. El cartel de “rebajas” sigue colgado en la gama de productos hipotecarios que no se resisten a las caídas del euríbor.

El verano ha terminado con un nuevo descenso en el índice de referencia de la mayoría de las hipotecas variables en España, el euríbor, (-0,498%). A falta de que el Banco de España confirme el dato tras el cierre del mes, la media mensual ya da por descontado un nuevo ahorro en las cuotas de todos aquellos que tengan su hipoteca referenciada a este índice. En concreto, para una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con un TIN de euríbor + 0,99% el descuento será de 103,44 euros en los próximos doce meses. En el caso de una hipoteca de 300.000 euros con las mismas condiciones, la rebaja será de 206,88 euros menos a pagar en el próximo año.

Los precios de las hipotecas sostienen el mercado inmobiliario

Una de las cosas que más ha llamado la atención es lo bien que ha resistido el sector inmobiliario a la crisis generada por la pandemia teniendo en cuenta que la vivienda ha seguido revalorizándose este tiempo. Entre sus motivos destacan los intereses atípicamente bajos que encontramos entre la oferta hipotecaria. Tal y como señala Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, "ha sido un estímulo para hacer que la compra de inmuebles se mantuviera durante la pandemia. Los precios de la vivienda se rigen más por la demanda, mientras que las hipotecas no están tan reguladas por el mercado como el precio de la vivienda. El hecho de que el euríbor esté bajo ha propiciado las operaciones inmobiliarias".

Por otro lado, “todavía existe margen de mejora en las condiciones de las hipotecas. En España hay mucha cultura de vinculación de productos, eso anima a que aún podamos ver a los intereses de las hipotecas seguir bajando”, explica Colombelli.

Las políticas del BCE despiertan de nuevo el interés por la oferta variable

El Banco Central Europeo no movió carta en su política monetaria en julio y no se espera que lo haga como mínimo hasta que finalice su programa de estímulos para combatir la pandemia en marzo de 2022. No obstante, la institución europea no ha descartado extenderlo en el tiempo si fuera necesario.

Esta situación no ayuda a que el euríbor termine por alcanzar terreno positivo tras más de un lustro por debajo del 0%. Las previsiones de los expertos, por su parte, cada vez apuntan más a que esto no sucederá por lo menos en los próximos dos años, lo que ha hecho resurgir el interés por las hipotecas variables tras un año en el que el gran protagonista ha sido el tipo fijo. No hay que olvidar que en los últimos meses la banca se ha esforzado especialmente en empujar los préstamos con un interés fijo para poder “cazar” algún cliente fiel y obtener algo de rentabilidad con este tipo de producto.

"En operaciones a corto plazo o de hasta 15 años una hipoteca variable se hace muy golosa. Sin embargo, en periodos de amortización más largos aconsejaríamos aportar por el tipo fijo, sobre todo si se siguen dando estas condiciones", afirma Colombelli.