En apenas poco más de 10 años, más del 25 % de la población española tendrá 65 o más años y muchos de estos nuevos jubilados necesitarán un ingreso complementario a su pensión, según revelan la proyección de futuro realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La pensión media de jubilación en octubre de 2022 era de 1.258 euros, mientras que la pensión media que percibían las mujeres era de 885 euros. Por otro lado, el 77 % de los ciudadanos dispone de una vivienda en propiedad a la que han destinado la gran mayoría de su ahorro y que, al llegar a la jubilación, se puede convertir en una verdadera tabla salvavidas. ¿Cómo? Con la hipoteca inversa.

Hipoteca inversa: qué es

La hipoteca inversa es un tipo de préstamo hipotecario especialmente diseñado para personas mayores de 65 años, discapacitados o dependientes que poseen una vivienda. Se diferencia de una hipoteca convencional en que es el propietario de la vivienda quien recibe una cantidad de dinero de la entidad a cambio del inmueble, generalmente en forma de renta mensual. A pesar de estos ingresos, el dueño del piso o la casa en cuestión sigue teniendo el derecho a usarla y disfrutarla hasta su fallecimiento.

La cantidad que se percibe por este tipo de préstamo depende de varios factores, como el valor de la vivienda, la edad del propietario (y su cónyuge en caso de haberlo), y la elección de recibir la renta por un período determinado o de por vida. Es frecuente que la entidad financiera ofrezca la contratación simultánea de un seguro de renta vitalicia para garantizar que los mayores puedan percibir esa renta complementaria hasta su muerte.

La entidad que concede la hipoteca inversa no puede exigir la devolución de la deuda acumulada mientras no se produzca el fallecimiento del titular o del último de los beneficiarios. Cuando muere el titular, los herederos tienen dos opciones: quedarse con la vivienda y liquidar la deuda con la entidad devolviendo el dinero prestado, o vender la vivienda para saldar la deuda contraída. Si la cantidad no es suficiente para pagar la deuda acumulada, la entidad puede instar la venta de otros bienes de la herencia.

Una de las ventajas de la hipoteca inversa es que al tratarse de un préstamo, estos ingresos mensuales adicionales no tributan en el IRPF. Además, el propietario de la vivienda puede cancelar la hipoteca en cualquier momento si así lo desea, por ejemplo, vendiendo el inmueble.

Cómo conseguir una hipoteca inversa

Para acceder a una hipoteca inversa, es necesario cumplir una serie de requisitos. La persona solicitante y los beneficiarios deben ser mayores de 65 años o estar afectados por una discapacidad o dependencia severa. La vivienda debe ser valorada por una sociedad de tasación y estar asegurada contra daños. El importe del crédito total y la cantidad a percibir dependerán del precio de mercado de la vivienda, de la edad de la persona que suscriba la hipoteca y de la forma de percepción, como capital único, renta temporal o renta vitalicia.

En cuanto a los herederos, cuando fallece el propietario de la vivienda, corresponde a los herederos la propiedad de la vivienda y la deuda acumulada con la entidad financiera. Si los herederos deciden quedarse con la vivienda, deberán liquidar la deuda con la entidad devolviendo el dinero prestado. Si no disponen de patrimonio para hacerlo, pueden financiarse mediante la constitución de una hipoteca normal sobre la vivienda por el importe total de la deuda.

Si deciden vender la vivienda, el importe de la venta se utilizará para saldar la deuda contraída por el titular de la hipoteca inversa. Si la cantidad no es suficiente, la entidad puede instar la venta de otros bienes de la herencia.

En resumen, la hipoteca inversa es una alternativa para complementar la pensión de las personas mayores o discapacitadas y que, así, puedan percibir un sueldo extra cada mes a cambio de una vivienda que ya no necesitarán cuando mueran.