Con los precios al alza, llegar a final de mes se ha convertido cada vez más en un reto. Muchos trabajadores hacen auténticas acrobacias contables con tal de no quedarse en números rojos en su cuenta antes de que acabe el mes. Los hay quienes recurren a las tarjetas de crédito para obtener un soplo de solvencia si el dinero en cuenta se acaba, pero muchos no saben que quedarse al descubierto, en números rojos, además de molesto por no tener liquidez para el día a día también puede tener graves consecuencias para nuestro bolsillo. Y es que muchas entidades bancarias aplican una comisión para los casos en los que el cliente se ha quedado sin dinero y el banco lo adelanta.

Tal como explica el Banco de España a través de su página web, estos importes que cubren los bancos en caso de que el cliente se quede sin dinero en cuenta funcionan y tienen la consideración de microcréditos con los que la entidad garantiza la solvencia de su cliente de forma puntual en caso de descubierto. Pero como tal operación financiera o préstamo está sujeta a unos intereses y comisiones. Como norma general y una vez repuestos los fondos por parte del cliente, el banco descuenta el dinero adelantado y los intereses derivados de la operación. Es ahí cuando conviene saber las condiciones particulares que aplica cada entidad en caso de descubierto. Para ayudar a entender estos cobros y las implicaciones que puede tener para el bolsillo de los clientes, la web especializada en información financiera HelpMyCash.com explica que existen tres grandes tipos de costes que el banco puede cobrar a un cliente si se queda en números rojos: Comisión por descubierto: Suele ser del 4,5%, con un mínimo de 15 o 18 euros y se calcula sobre el mayor saldo deudor. Se trata de la comisión que el banco aplica cuando se admiten cargos en la cuenta sin tener saldo suficiente. Según el Banco de España, esta comisión no se puede cobrar si el descubierto es «como consecuencia de las distintas fechas de valoración o porque hayan cargado comisiones en la cuenta». Además, la entidad bancaria debe comunicar previamente sus condiciones para cobrar esta comisión y el cliente debe dar su consentimiento para que pueda hacerlo. Interés de demora: Además de la comisión por descubierto, los bancos aplican intereses por adelantar dinero. Estos suelen ser bajos porque los descubiertos son, por lo general, de corta duración y de montos no muy altos. Según esta web especializada, «el interés nominal anual suele ser de en torno al 7,50%». Comisión por reclamación de posiciones deudoras: Se trata de unos gastos de gestión que el banco cobra a los clientes por comunicarles (vía telefónica, correo postal o e-mail) que se ha producido un descubierto en su cuenta. Mediante este procedimiento, según el Banco de España, se busca evitar impagos que deriven en situaciones más perjudiciales para ambas partes. Por lo general, esta comisión suele oscilar entre 30 y 50 euros, y se cobra solo una vez por una misma deuda.