El pago mediante tarjeta, ya sea física o virtual a través del móvil o relojes inteligentes, se ha convertido en los últimos años en el método preferido de los consumidores. Estos sistemas de pago han ido comiéndole terreno al pago en efectivo hasta el punto de forzar cada vez más a que los locales y puntos de venta ni se planteen la opción de no disponer de sistemas de cobro telemáticos. Sin embargo, no todas las tarjetas son iguales ni tienen las mismas opciones de cobro. Cada entidad bancaria tiene unas condiciones y existen diferencias entre, por ejemplo, las tarjetas de crédito y las de débito... pero estas no son las únicas que existen.

