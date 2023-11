Cuando noviembre está a punto de finalizar, son millones los jubilados españoles que se preguntan cuándo recibirán la paga extra de Navidad. Y es que es durante este mes cuando la Seguridad Social ingresa el montante correspondiente a este pago extraordinario a cada uno de los pensionistas que lo perciben.

Los jubilados españoles tienen dos pagas extra: una en verano y otra en Navidad. La primera se abona en las cuentas de los beneficiarios en junio, mientras que la segunda está a punto de ser ingresada en las cuentas corrientes de millones de personas en este país.

Qué jubilados recibirán la paga extra de Navidad

No obstante, hay que señalar que no todos los pensionistas tienen derecho a esta paga extra, según detalla la Seguridad Social. Algunos jubilados españoles sólo reciben su pensión en 12 mensualidades. Esto no implica, detallan desde el organismo que se dedica a la gestión de las jubilaciones, que esos pensionistas cobren menos dinero que los que sí perciben paga extra.

Lo que no tienen pagas extras reciben el mismo monto económico que cobrarían si las tuviesen, sólo que lo hacen de manera prorrateada. Es decir, la pensión de cada uno se calcula en función de la base reguladora y ese dinero es el que cada jubilado percibe de manera anual: unos lo hacen en 12 pagas y otros en 14, que son los que sí tienen pagas extra, pero todos reciben la misma cantidad de dinero.

Después de dejar esto claro, hay que responder a otra cuestión. ¿Cuánto se cobra en cada paga extra? Para calcular el montante, los pensionistas deben comprobar qué cifra cobran cada mes. Lo que perciban mensualmente será lo que reciban ahora como paga extra, puesto que este pago extraordinario es idéntico al resto de mensualidades. Es decir, si un pensionista cobra 1.200 euros al mes, la paga extra de Navidad será de otros 1.200 euros y, por lo tanto, ese mes cobrará un total de 2.400 euros.

Los únicos jubilados que reciban paga extra de Navidad y que no cobrarán una cantidad igual a la mensualidad que perciben habitualmente serán los que se hayan jubilado este año. En este caso, a esos pensionistas se les pagará una sexta parte de la paga por cada mes hasta el momento de cobrar la extra. Así que dependerá del mes en que se hayan jubilado para que el pago extraordinario sea mayor o menor. A más meses jubilados, más dinero percibirán en la extra, a menos, menor importe porque el acumulado será inferior.

Sobre cuándo cobrarán la paga extra de Navidad los jubilados, hay que señalar que la Seguridad Social tiene establecidos dos momentos para abonar los pagos extraordinarios: en julio la extra de verano y en noviembre, la de Navidad. Así que este mes los pensionistas que tienen derecho a ella percibirán su mensualidad habitual y la paga extra, con lo que el ingreso será doble.