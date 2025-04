Novedades de Hacienda para Bizum: ya no se pueden hacer pagos si no es en estos casos

Hacienda ha decidido intensificar su control sobre los pagos digitales. En especial, ahora pone el foco en plataformas como Bizum, donde cada vez más personas realizan cobros por productos o servicios, muchas veces sin declararlos.

El objetivo es claro: combatir el fraude fiscal y reducir la economía sumergida. Hacienda ya llevaba años vigilando las operaciones económicas, pero ahora amplía su alcance hacia las transacciones digitales de todo tipo.

El fin del límite de 3.000 euros en Bizum

Hasta ahora, los bancos solo estaban obligados a informar a la Agencia Tributaria si un usuario superaba los 3.000 euros anuales en cobros por Bizum.

Con la nueva normativa, ese límite desaparece y, a partir de ahora:

Las entidades bancarias deben enviar un informe mensual con todos los pagos comerciales hechos por Bizum.

con todos los pagos comerciales hechos por Bizum. No importa el importe de cada operación: todas serán revisables si tienen fines comerciales.

si tienen fines comerciales. Autónomos y empresarios serán los principales afectados por este nuevo control.

¿Afecta a los pagos entre particulares?

No necesariamente. Si usas Bizum para enviar dinero a un amigo, pagar una cena o transferir dinero a un familiar, no hay problema mientras no superes los 10.000 euros anuales.

Las nuevas medidas implementadas por Hacienda están enfocadas únicamente en varios supuestos:

Pagos por ventas de productos .

. Servicios realizados por autónomos o negocios.

Ingresos obtenidos fuera del sistema fiscal.

Los pagos a través de Wallapop y Vinted tambien quedan bajo el radar de Hacienda. / Levante-EMV

Otras plataformas como Wallapop o Vinted

Además de Bizum, la Agencia Tributaria también ha decidido ampliar el control sobre plataformas de compraventa como Wallapop o Vinted.

Hasta hace poco, muchas operaciones escapaban del radar si no pasaban de ciertos límites. Con las nuevas reglas, esto cambia: si vendes de forma habitual, Hacienda puede considerarlo actividad económica y, por lo tanto, estarás obligado a declarar las cantidades que percibas con estas ventas a través de plataformas de compraventa de ropa de segunda mano.

Con estos cambios, Hacienda quiere frenar el uso de plataformas digitales para esconder ingresos no declarados. En concreto, estas nuevas medidas buscan reducir y eliminar el fraude fiscal, detectar ingresos ocultos en plataformas digitales y obligar a la declaración de actividades comerciales, por pequeñas que sean.

Así las cosas, si eres autónomo, empresario o realizas ventas frecuentes por plataformas como Bizum o Wallapop, es importante que estés al día con la normativa fiscal porque, a partir de ahora, cualquier transacción con fines comerciales puede estar bajo la lupa de Hacienda, sin importar su importe.

Mantenerse informado y declarar correctamente tus ingresos no solo evita sanciones, también contribuye a una economía más justa para todos.