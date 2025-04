Cómo ahorrar miles de euros en unos meses: las 7 claves que cambiarán tu cuenta corriente

Ahorrar dinero sin esfuerzo y sin sacrificios es mucho más fácil de lo que crees. Y es que no es necesario que dejes de disfrutar de lo que más te gusta para mejorar tus finanzas o, al menos, no vaciar tu cuenta corriente.

Sólo tendrás que hacer pequeños ajustes prácticos e inteligentes en tu rutina diaria para acomodar tus finanzas, darte cuenta de en qué te estás gastando un dinero que no es imprescindible y, así, poder solucionar esos pequeños agujeros económicos. Actuar de esta forma puede marcar un antes y un después en tu día a día y, sobre todo, en tus cuentas personales, donde al cabo del año (o tan sólo de unos meses) podrás ver cómo se rellenan con miles o cientos de euros no gastados.

Las 7 claves para ahorrar sin darte cuenta

Se trata de unos consejos prácticos para que mejores tu economía sin realizar grandes sacrificios y aplicando la lógica y el sentido común. Son recomendaciones sencillas y muy fáciles de aplicar y poner en marcha.

💡Haz un presupuesto flexible

Controlar tus gastos no tiene por qué significar vivir limitado, sino que implicar tener control. Para conseguirlo, puedes utilizar aplicaciones como Fintonic o Monefy o, si lo prefieres, una simple hoja de cálculo que tú mismo gestiones.

Valiéndote de cualquiera de estas herramientas, anota tus ingresos, tus gastos fijos y tus pagos variables y, así, serás consciente de en qué se te va el dinero y dónde puedes empezar a ahorrar.

🛍️ Compra con inteligencia

Elabora siempre un lista de la compra y evita realizar adquisiciones por impulso. Cuando vayas a comprar, compara precios sobre todo a la hora de adquirir productos de tecnología, ropa o elementos costosos, como una cama, un sofá u otros muebles.

En cuanto a las compras diarias en el supermercado, una lista de la compra te permitirá no desviarte de tus objetivos de gasto y, si vas cuando no tienes hambre, aún mejor porque no llenarás la cesta de productos que, en realidad, no vas a comerte ese mismo día. Hacer una lista de la compra en casa te permite ahorrar antes de salir de tu hogar.

Un consejo clave para ahorrar dinero fácilmente es hacer una lista de la compra y ajustarse a ella. / Levante-EMV

☕Controla los gastos hormiga

Son los pagos en pequeñas cosas que se hacen habitualmente y que, al cabo de todo el mes, suponen una cantidad de dinero considerable. Pero ojo, porque no se trata de eliminar placeres o cosas que te gustan, sino de equilibrarlas.

Un ejemplo de estos gastos hormiga son los cafés, las botellas de agua o la comida comprada en el trabajo. A este respecto, un par de consejos que pueden ayudarte enormemente a ahorrar en estos pagos es llevarte al trabajo el café de casa algunos días y cocinar más en tu hogar para, luego, guardar lo que sobre y emplearlo de comida al día siguiente u en otra jornada.

Son pequeños pagos diarios que, a fin de mes, suman mucho.

📅 Activa el "ahorro invisible"

Es una forma muy sencilla de mejorar tus finanzas y hacer que tu cuenta corriente crezca; tal vez no lo haga vertiginosamente pero, sin ni siquiera darte cuenta, irás ahorrando dinero que, al cabo del tiempo, acumulará una cifra considerable. Para conseguirlo, tienes dos métodos infalibles: elige el que más te guste, el que te sea más cómodo o, simplemente, pon los dos en práctica.

El primero es programas transferencias automáticas a una cuenta de ahorros en cuanto recibas los ingresos mensuales; de esta forma, esa cuenta crecerá y crecerá y tú te acostumbrarás a funcionar durante todo el mes sin el dinero que has transferido. Fácil y efectivo.

La segunda táctica es utilizar aplicaciones que redondean tus pagos y guardan la diferencia para ir acumulando ese dinero. Son apenas unos céntimos pero, poco a poco, tendrás dinero disponible sin apenas notar una disminución en tus gastos. Algunas de estas aplicaciones están disponibles en Goin o Revolut, aunque también hay bancos que también ofrecen ya este método de ahorro de forma gratuita en sus portales online.

🧾Cancela lo que no usas

Todos tenemos contratados servicios que, luego, no aprovechamos y, a veces, ni siquiera usamos. Piénsalo bien: ¿realmente necesitas tantas suscripciones a servicios como Netflix, Max, Amazon Prime o Spotify? Lo más seguro es que no, sobre todo teniendo en cuenta nuestro ritmo de vida y que apenas pasamos tiempo en casa y, por lo tanto, ni siquiera nos da tiempo de disfrutar de esos servicios.

Revisa lo que utilizas y lo que no y quédate sólo con lo que realmente usas y aprovechas. De paso, échale también un vistazo a tus pagos programados para comprobar si tienes servicios duplicados y, si es así, cancela el que no te interese. Estos simples ajustes pueden ayudarte a ahorrar un buen pellizco de dinero cada mes sin que lo notes.

🌍 Ahorra siendo más ecológico

Favorecerás al medio ambiente y al planeta y, encima, ahorrarás dinero. Para ello, nada mejor que controlar de manera inteligente la energía y los recursos naturales. Así que apaga las luces cuando no las estés utilizando y reduce en la medida de lo posible el consumo e agua; opta por productos de segunda mano y vende lo que ya no uses, como ropa, muebles, tecnología o vehículos; opta por caminar para los trayectos cortos, compartir coche en los desplazamientos más largos o utiliza el transporte público siempre que sea posible.

Cuidar el planeta es una forma efectiva también de ahorrar en casa y reducir gastos.

🎯Ponte metas claras

Si sabes para qué estás ahorrando, estableces un objetivo y en tu mente ese ahorro y ese esfuerzo tendrá mucho más sentido y no te costará tanto. Establece tu meta, sea cual sea, un viaje, una inversión como un nuevo coche, una vivienda, un regalo, una emergencia... da igual lo que elijas, pero eso te mantedrá motivado.

Tener unas metas y objetivos concretos te hará visualizar ese anhelo y ahorrar para conseguirlo sin hacerte sentir restringido.

Cómo ahorrar dinero sin esfuerzo: los 7 consejos clave. / Levante-EMV

Estos han sido los 7 consejos clave para ahorrar dinero sin sacrificios y sin apenas darte cuenta. Es posible conseguirlo porque es fácil de poner en práctica: tan sólo son necesarios algunos pequeños cambios en tu vida. Únicamente necesitas organización, consciencia y pequeños hábitos diarios. Lo mejor es que empieces por uno y, poco a poco, vayas incorporando el resto. Verás como en muy poco tiempo tu economía se transforma y ahorras mucho más que antes.