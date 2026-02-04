Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renta 2025: Plazos clave para presentar tu declaración y evitar problemas con Hacienda

Este trámite anual tienen la obligación de presentarlo todos los contribuyentes españoles

Borrador Renta: cuándo se puede ver el borrador de la declaración de la renta.

Redacción Levante-EMV

Como cada año la declaración de la renta o del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) es un trámite anual (este año se tiene que hacer la referente a Renta 2025) que tienen la obligación de realizar todos los residentes en España para poder regularizar su situación con la Agencia Tributaria. Este año desde el próximo 8 de abril hasta el 30 de junio se podrán presentar las declaraciones de la Renta 2025 y de Patrimonio 2025 vía internet.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas comprende el total de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales, así como las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, todo esto independientemente de donde se hayan producido y la residencia que tenga el pagador.

Los principales puntos de la renta

La renta del contribuyente es la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

Por ello, la renta concremente comprende los siguientes puntos: los rendimientos del puesto de trabajo, rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario, rendimientos de las actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por ley.

El calendario de la renta

Es fundamental saber cuál es el calendario del contribuyente y conocer así las fechas clave. Para ello desde la web de la Agencia Tributaria se pueden consultar los días más importantes y señalados. A partir del próximo 8 de abril de 2026 se podrá presentar tanto la Renta 2025 como la de Patrimonio 2025 a través de internet. El 6 de mayo comenzará la presentación por teléfono de la declaración de la Renta 2025 y el 1 de junio se podrá presentar en las oficinas de la Agencia Tributaria.

¿Cuá es la fecha tope para presentar la renta?

La fecha tope para presentar la Renta de 2025 y Patrimonio 2025 es el 25 de junio, con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. El 30 del mismo mes-junio- finaliza el plazo general pra presentar la Renta 2025 y Patrimonio 2025 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación del primer plazo. Y para acabar, es importante recordar el 5 de noviembre de 2026, ya que en esta fecha vence el segundo plazo del pago de la Renta 2025 si se ha fraccionado.

