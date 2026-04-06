Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana

La nueva deducción autonómica en el IRPF, impulsada por la Generalitat para fomentar la práctica de la música, beneficiará a alrededor de 197.000 valencianos en la próxima campaña de la Renta de 2025 que comienza el próximo 8 de abril; es decir, este miércoles.

Esta iniciativa permitirá que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana puedan deducirse hasta 150 euros en gastos como la compra de instrumentos, cuotas por enseñanzas impartidas en bandas y tasas de conservatorios o gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento, según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

¿Qué gastos me puedo deducir?

En concreto, en estas deducciones se incluyen las tasas y cuotas por enseñanzas de música impartidas en conservatorios y escuelas de música, o de música y danza, inscritas en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat, tanto públicos como privados, así como las cuotas realizadas por los socios de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, se incluyen en esta deducción los gastos vinculados a la formación musical, lo que incluye másteres, cursos y seminarios impartidos por centros oficiales de enseñanza y la compra de instrumentos y partituras en el marco de las actividades de formación o divulgación de la música desarrolladas por estos centros, sin que sea deducible la parte de los gastos financiados con subvenciones públicas.

En esta línea, se puede deducir la compra de entradas para la asistencia a conciertos de música organizados por los centros docentes y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat.

Estas son las fechas para presentar la declaración de la renta / Levante-EMV

La C.Valenciana, pionera con esta medida

La Comunitat Valenciana es la única región de España en aplicar esta medida, que "se considera relevante" dado que en la región hay cerca de 550 sociedades musicales federadas, lo que representa más del 50 por ciento de todas las bandas de música de España.

Los ciudadanos que quieran acogerse a estas deducciones por música deberán marcar la casilla 'Otras Deducciones' en la declaración de la renta que comienza el 8 de abril.

Esta medida se suma a la política de "alivio fiscal" del Consell para las rentas medias y bajas, ya que ha ampliado las deducciones fiscales de carácter sociosanitario y deportivo para las rentas individuales de hasta 60.000 euros y las declaraciones conjuntas hasta 78.000 euros.