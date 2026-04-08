Renta 2025: La Generalitat Valenciana amplía los límites para deducir gastos de salud y deporte

Novedades en la campaña de la Renta para los valencianos. La Generalitat amplía el límite de ingresos para poder acceder a las deducciones autonómicas, por lo que miles de contribuyentes se pueden beneficiar este año de las bonificaciones en salud y deporte.

Si bien las rebajas fiscales se limitaban a personas con rentas inferiores o iguales a 32.000 euros de manera individual y 48.000 de manera conjunta, el Consell amplió mediante un Decreto-Ley este límite hasta los 60.000 euros para declaraciones individuales y 78.000 para las conjuntas.

Incluir a las clases medias

Desde la Conselleria de Hacienda destacan que la Comunitat Valenciana "es la autonomía con más desgravaciones del IRPF y se acaban de ampliar los límites de renta para que estas lleguen también a las clases medias".

Imagen de archivo de varias personas siendo atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la Declaración de la Renta. / Europa Press

Deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana

Desde este ejercicio de 2025, los valencianos con rentas entre los 32.000 y los 60.000 euros quedan incluidos como beneficiarios de las bonificaciones autonómicas. Las más destacadas son las deducciones en actividades deportivas y salud:

Actividades deportivas

Los valencianos pueden deducirse hasta un 30% de los gastos en actividades deportivas que hayan desembolsado en el año 2025 con un límite de 150 euros por persona.

La deducción sube hasta el 50% si el contribuyente tiene más de 65 años o una discapacidad igual o superior al 33%, y alcanza el 100% cuando se superan los 75 años o el grado de discapacidad es del 65% o superior.

Los gastos deducibles en este apartado son:

Las cuotas de gimnasios o clubes deportivos

Los servicios de entrenadores personales, fisioterapeutas o dietistas

El equipamiento obligatorio para practicar deporte federado

Salud mental, bucodental y cuidado de la visión

Los contribuyentes que residen en la Comunitat Valenciana también tienen derecho a una deducción del 30% de los gastos realizados el año anterior en el dentista, consultas de psicología o compra de gafas o lentillas con un máximo de 150 euros por persona.

¿Qué incluye esta deducción?:

Los productos (gafas, lentillas, líquidos de limpieza)

(gafas, lentillas, líquidos de limpieza) Los tratamientos dentales (siempre que no sean estéticos)

(siempre que no sean estéticos) Las consultas de salud mental

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Además, una nueva deducción fiscal de la Generalitat que ha entrado en vigor para el ejercicio de 2025 busca fomentar el estudio y práctica de la música. Para ello, se podrán incluir en la declaración de 2025 los gastos relacionados con la compra de instrumentos musicales, cuotas por enseñanzas impartidas en bandas y tasas de conservatorios o gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento, siempre y cuando sean en escuelas inscritas en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat, tanto públicos como privados. Del mismo modo, se podrán desgravar las cuotas realizadas por los socios de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana. También se podrán deducir los gastos por la compra de entradas de conciertos organizados por los centros docentes y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana. La Generalitat establece un tope de 150 euros para esta deducción.