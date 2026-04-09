Atención a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: están obligados a presentar la declaración de la Renta 2025

La campaña de la Renta 2025 ya ha comenzado para los más de 2,5 millones de contribuyentes valencianos. Desde este miércoles 8 de abril, ya se puede obtener el borrador en la página web de la Agencia Tributaria y presentar la declaración de forma telemática. La ley establece que las personas cuyos ingresos superen los 22.000 euros de un único pagador, o los 15.876 euros en caso de tener dos o más pagadores, así como todas las personas físicas que se encontrasen de alta como trabajadores por cuenta propia, deben presentar a Hacienda su declaración del ejercicio de 2025.

Los trabajadores cuyos ingresos sean inferiores a 22.000 euros o 15.876 en caso de varios pagadores (cabe destacar que el paro se considera un pagador), no están obligados a presentar la declaración de la Renta, aunque existen algunas excepciones. Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital están obligados a declarar sus rentas independientemente de la cuantía de sus ingresos, incluso si son inferiores al límite establecido.

Archivo - Una persona cumplimenta la declaración de la Renta / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Por qué hay que declarar con el IMV?

Es importante recordar que los ingresos obtenidos gracias a la ayuda del Ingreso Mínimo Vital están exentos hasta un límite de 12.600 euros anuales. Para la gran mayoría de beneficiarios, la declaración saldrá a cero, es decir, ni a pagar ni a devolver. Sin embargo, el IMV es compatible con ingresos laborales o con otras ayudas, por lo que en algunos casos podría superarse el límite de 12.600 euros. En este caso, únicamente se tributará como rendimientos del trabajo la diferencia o exceso (es decir, si el total de ingresos asciende a 13.000 euros, por ejemplo, se tributará únicamente por los 400 euros de diferencia).

Además, Hacienda establece la obligatoriedad de presentar la declaración para todos los miembros de la unidad de convivencia, incluidos los menores de edad, que pueden hacerlo de manera individual o conjunta con sus progenitores. La Agencia Tributaria recomienda a las beneficiarias del IMV con hijos menores que presenten una declaración conjunta de todos los miembros en caso de estar casados los progenitores. En ausencia de matrimonio, explican, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los hijos, y el otro declaración individual.

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Esta calculadora es orientativa. Recuerda que la última palabra la tiene el borrador en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.