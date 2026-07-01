El euríbor frena en seco en junio y se queda en el 2,798%, lejos del 3% que temían los hipotecados

El euríbor sorprendió en el último dato diario de junio y cerró el mes en el 2,798%, apenas unas milésimas por debajo de la media de mayo (2,804%). Las previsiones, impulsadas por la reciente subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE), apuntaban a que el índice podría superar el 3% en junio, un escenario que finalmente no se materializó.

Durante el mes se registraron caídas de hasta el 2,755% y once jornadas al alza, lo que refleja una tendencia hacia la estabilización tras varios meses de escalada progresiva.

En términos interanuales, el euríbor acumula una subida de 0,717 puntos porcentuales respecto a junio de 2025, cuando se situaba en el 2,081%, su nivel más bajo en cuatro años. La diferencia, sin embargo, ha llegado de forma progresiva: en marzo el índice subió un 0,344% respecto a febrero; en abril, un 0,182%; en mayo, un 0,057%; y en junio la variación ha sido mínima. La curva se aplana.

"El euríbor ya había descontado los meses previos lo que iba a pasar porque es algo que el BCE adelantó en las últimas semanas. El estancamiento de la cifra es muy buena noticia para todos los hipotecados", destaca Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

Subidas de hasta 131 euros al mes para quienes revisen en junio

Pese a la moderación del dato, quienes tengan una hipoteca variable con revisión anual en junio sí notarán un encarecimiento de su cuota, ya que el euríbor actual supera en más de siete décimas al de hace un año. Con un diferencial euríbor + 0,60%, el impacto mensual varía según el capital pendiente:

Hipoteca de 350.000 euros a 30 años: la cuota pasa de 1.416 € a 1.547 €, un incremento de 131 euros mensuales.

Hipoteca de 200.000 euros a 30 años: la cuota sube de 809 € a 884 €, es decir, 75 euros más cada mes.

El dato de junio sitúa al euríbor en niveles cercanos a los de abril (2,747%), lo que Martínez califica de "super positivo": la subida existe, pero es sensiblemente menor de lo que se temía hace apenas unas semanas.

Hipotecarse en junio es más caro que en mayo: los bancos ya han subido precios

El alza del euríbor ha trasladado su efecto al mercado de nuevas hipotecas. Varios bancos han encarecido sus ofertas durante junio, especialmente en la modalidad fija. La portavoz de iAhorro anticipa que las entidades no realizarán grandes movimientos durante el verano y que los próximos ajustes relevantes llegarán en septiembre, coincidiendo con la siguiente reunión del BCE prevista para el 23 de julio y el regreso de la actividad tras el periodo vacacional.

"En verano la firma de hipotecas suele bajar por el tema vacacional y muchas operaciones que se iniciaron en junio se terminan firmando en septiembre. Este año va a ser muy importante intentar firmar las FEINs lo antes posible para intentar asegurarnos el tipo de interés más bajo posible", concluye Martínez.

Perspectivas: el euríbor oscilará entre el 2,6% y el 2,9% hasta julio

La evolución de los datos diarios apunta a que el euríbor se mantendrá en un rango de entre el 2,6% y el 2,9% al menos hasta la próxima reunión del BCE el 23 de julio. Julio podría llegar con nuevas jornadas de descenso, lo que reforzaría la imagen de un índice que, tras meses de escalada, busca su techo.

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Para quienes tengan previsto contratar una hipoteca, el consejo de los expertos de iAhorro es claro: no esperar al otoño y asegurar cuanto antes las condiciones actuales mediante la firma de la FEIN.