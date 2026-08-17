La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

La vuelta al cole 2026-2027 vuelve a encarecerse en España, aunque el ritmo de subida no es el mismo en todo el territorio. Mientras el gasto medio nacional en libros y uniformes se sitúa en 429,28 euros por alumno, un 1,73% más que el curso pasado, el análisis elaborado por Banqmi, el comparador financiero de iAhorro, revela que Galicia es la comunidad autónoma donde más sube el desembolso este año, con un incremento del 2,65% respecto a 2025.

Le siguen de cerca Andalucía, con una subida del 2,53%, y Extremadura, con un 2,52%. En el extremo opuesto, Castilla y León (+0,87%) y Navarra (+0,88%) son las comunidades donde el gasto escolar apenas se ha movido este curso.

El hecho de que una comunidad encabece la subida no significa que sea la más cara. En términos absolutos, la Comunidad Valenciana continúa siendo la autonomía donde más cuesta equipar a un alumno, con 487,38 euros de media entre libros y uniformes, seguida de Cataluña (469,80 euros) y Navarra (460,46 euros).

Coste medio total de la vuelta al cole 2026-2027, por comunidad autónoma. / iAhorro

En el lado contrario se sitúa Extremadura, con 401,41 euros, la cifra más baja de todo el país, por delante de Canarias (406,83 euros) y Castilla-La Mancha (406,95 euros). Entre la comunidad más cara y la más barata existe una diferencia de 85,97 euros por estudiante, equivalente a un 21,4%, según los datos de Banqmi.

Antonio Gallardo, experto de Banqmi, el comparador financiero de iAhorro, explica que “el encarecimiento se reparte de forma muy desigual: depende de dónde se vive, del tipo de colegio y de dónde se compre el uniforme”.

Al desglosar los datos por partidas, la Comunidad Valenciana también lidera el gasto en libros de texto, con 243,55 euros de media, seguida de Andalucía (213,28 euros), País Vasco (210,26 euros) y Cataluña (207,44 euros). Los precios más bajos se registran en Madrid (181,75 euros) y Castilla-La Mancha (181,62 euros).

Coste medio de los libreos para el curso 2026/2027, por comunidad autónoma. / iAhorro

En uniformes, el mapa cambia: Cataluña se convierte en la comunidad más cara, con 262,36 euros de media, por delante de Navarra (258,94 euros) y Madrid (252,87 euros). Extremadura, con 216,39 euros, vuelve a ofrecer el uniforme más económico, seguida de Canarias (222,33 euros) y Asturias (223,20 euros).

El precio del uniforme es también la partida que más crece por comunidades: Galicia anota la mayor subida, con un 3,70%, seguida de Castilla-La Mancha (+2,73%), Murcia (+2,71%) y Canarias (+2,58%). A esto se suma el lugar de compra: adquirir el uniforme en el propio centro educativo encarece la factura hasta un 20,96% de media frente a comprarlo en una tienda externa, una diferencia que en comunidades como Cataluña supera los 84 euros por alumno.

Precio medio de los uniformes en función del lugar de compra, por CCAA / iAhorro

Ante este desembolso, desde Banco Mediolanum insisten en que septiembre no debería tratarse como un gasto excepcional, sino incorporarse a la planificación financiera anual de la familia. “La clave está en calcular con antelación cuánto puede suponer y repartir ese esfuerzo a lo largo de los meses anteriores”, señalan sus expertos, quienes recomiendan destinar entre un 5% y un 10% del presupuesto mensual a este fin, un porcentaje que debe adaptarse siempre al número de hijos y a la capacidad económica de cada hogar.

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iAhorro, a través de su comparador Banqmi, recuerda que anticiparse a este gasto y comparar precios entre establecimientos puede suponer un ahorro significativo para las familias, especialmente en las comunidades donde la diferencia entre el coste más alto y el más bajo del uniforme alcanza varias decenas de euros por alumno.