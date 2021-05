La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con sede en Valencia, está de cumpleaños. Hace 25 años, cuando solo un 0,4 % de la población mundial tenía acceso a Internet, el teléfono fijo dominaba, el ADSL echaba a andar y Google ni siquiera existía, la UOC nacía como nativa digital transformando la educación superior gracias a un modelo educativo en línea asíncrono.

Era el curso 1995-1996, y unos 200 estudiantes confiaron en esta nueva institución y su modelo de aprendizaje propio para estudiar online Psicopedagogía o Ciencias Empresariales, las dos únicas titulaciones que se ofrecían. Con el rector Gabriel Ferraté al frente, la UOC supo aprovechar una red de Internet incipiente para convertirse en la primera universidad online sin distancias, con la misión de formar a personas a lo largo de la vida.

Hoy, veinticinco años más tarde, con más de 77.000 estudiantes en 134 países y más de 85.000 graduados y graduadas, la UOC se ha convertido en un referente del e-learning o aprendizaje en línea y se ha situado entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo y la mejor universidad online de Iberoamérica, según la revista británica Times Higher Education.

"La pandemia exige reforzar el papel de la universidad como nodo de creación, conexión y divulgación y hacerlo de manera doblemente crítica y autocrítica” Josep A. Planell - Rector de la UOC

La efeméride coincide en el tiempo con una pandemia global que no invita a grandes celebraciones pero que ha puesto de relieve el valor del e-learning y la necesidad de avanzar en la transformación digital de la educación. La pandemia “exige reforzar el papel de la universidad como nodo de creación, conexión y divulgación y hacerlo de manera doblemente crítica y autocrítica”, dice Josep A. Planell, el actual rector.

Másteres y grados online en la UOC

Este nuevo curso la UOC presenta tres grados nuevos: el esperado grado en Educación Primaria, el grado de Técnicas de Interacción Digital y Multimedia y el nuevo Bachelor's degree in Techniques for software development. También se amplía la oferta de Másters Universitarios con el Máster universitario de Historia del Mundo Contemporáneo y el Máster de Salud Planetaria. De este modo, se completa un catálogo no presencial de titulaciones que prepara al estudiante para afrontar los retos de una ciudadanía global. En total, la UOC permite estudiar en línea 25 grados, 54 másteres universitarios, 8 doctorados y 210 másteres propios, posgrados y especializaciones. La oferta oficial, acreditada por las agencias de calidad, se complementa con 451 seminarios, cursos de idiomas, cursos de formación profesional, asignaturas libres y MOOC.

La UOC en Valencia

Desde el 2015 se ha doblado el número de estudiantes valencianos que estudian grados o másteres online en la UOC, pasando de 2.500 a 5.000. El ámbito de estudios con más matriculados es el de Psicología y Ciencias de la educación y los ámbitos que más han crecido en los últimos años son los de Ciencias de la comunicación y el de Arte y humanidades.

Teresa Nielles, delegada de la UOC en la Comunidad Valenciana, señala que “este incremento de estudiantes coincide con la ampliación desde el 2015 de nuestra presencia en todas las provincias de la Comunidad. Además de la sede de Valencia, durante el 2015 abrimos una sede en Vila-real en la provincia de Castelló, y en 2018 en la provincia de Alicante conjuntamente con el ULAB”.

"Somos una universidad en línea, sí, pero nuestro compromiso y arraigo con los territorios en que operamos es fuerte" Teresa Nielles - Delegada de la UOC en la Comunidad Valenciana

En los últimos años, la UOC ha firmado varios convenios con instituciones valencianas, como la Universitat de València, la Universidad Jaume I, la Universidad de Alicante y otras instituciones y empresas como el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón, la Unió de Periodistes Valencians, el Colegio de Trabajo Social de Valencia y el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática, entre otras. Como subraya Nielles, “vamos a seguir buscando ámbitos de colaboración institucional que permitan seguir brindando siempre la mejor oferta formativa a los valencianos. Somos una universidad en línea, sí, pero nuestro compromiso y arraigo con los territorios en que operamos es fuerte”.