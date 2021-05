La Escuela Internacional de Protocolo (EIP) es el centro docente pionero a nivel mundial en la formación en organización de eventos. Así, desde que se fundó en 1995 ya han pasado por sus aulas más de 6.000 alumnos.

Con presencia en Madrid, Barcelona y Granada, su sede de València se encuentra ubicada en la céntrica calle de Jesús en unas instalaciones perfectamente preparadas para la formación tanto presencial como híbrida.

La EIP se caracteriza por ser un centro de formación exclusivo en Protocolo y Organización de Eventos, contando con un claustro docente formado por profesionales del sector en activo, lo que permite al alumnado conocer la situación real del mundo profesional a diario y estar 100 % actualizado para las exigencias de este.

¿Por qué estudiar organización de eventos?

La organización de eventos es una profesión creativa, dinámica, que huye de la monotonía y en la que los profesionales afrontan retos diferentes cada día y que, por lo tanto, supone una gran oportunidad para desarrollarse tanto personal como intelectualmente.

Pero no es solo una cuestión del perfil individual de los profesionales, es que además es un área de crecimiento continuo y que, a día de hoy, cuenta con 10,3 millones de empleos a nivel mundial y genera un impacto económico de 1,5 billones de dólares anuales.

Además, a pesar de la pandemia del coronavirus, los eventos se han reinventado para no dejar de existir, generando nuevas opciones digitales e híbridas que han venido para quedarse y que complementarán al tradicional evento presencial, que volverá en cuanto las circunstancias epidemiológicas lo permitan con más fuerza y más ganas que nunca, como ya están demostrando países como Estados Unidos o Israel, en los que la vacunación ya está permitiendo levantar restricciones.

Oferta formativa

La Escuela Internacional de Protocolo cuenta con una oferta formativa con diversas opciones según el nivel académico del alumno:

Carrera Universitaria en Protocolo y Organización de Eventos. Se trata de una titulación en la que el alumnado se especializa en el desarrollo de las técnicas de organización de eventos y su protocolo, así como en la obtención de herramientas para desarrollar disciplinas anexas como comunicación, marketing o Relaciones Públicas, entre otras.

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios para poder organizar cualquier tipo de evento, así como poder desarrollar su profesión en agencias de comunicación y de marketing.

Máster Advanced en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa . Dirigido fundamentalmente a alumnos recién titulados de grados universitarios, tiene como objetivo general formar y dotar al estudiantado de las competencias profesionales propias del área del protocolo, la organización de eventos y la comunicación . Se desarrolla de manera full time durante un curso escolar.

. Dirigido fundamentalmente a alumnos recién titulados de grados universitarios, tiene como objetivo general formar y dotar al estudiantado de las . Se desarrolla de manera full time durante un curso escolar. Máster Executive en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa. Dirigido a profesionales que quieran dirigirse profesionalmente al terreno de la organización de eventos o que quieran actualizarse. Se desarrolla en 14 sesiones de viernes y sábado a lo largo de un curso académico.

a lo largo de un curso académico. Programas online. La EIP lleva más de diez años apostando por la formación online y, a día de hoy, cuenta con un máster 100 %, así como diferentes cursos de especialización online. Es una formación que se adapta a los ritmos de los alumnos y que se pueda realizar desde cualquier parte del mundo.

Experiencia internacional

Los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de completar su carrera universitaria obteniendo un Bachelor Degree oficial en uno de los centros internacionales con los que EIP tiene convenio.

Estos convenios permiten al alumnado, además, obtener una formación transversal, completando lo aprendido en los tres primeros años con áreas anexas a la organización de eventos, como el marketing, el turismo o la comunicación según la universidad de destino elegida.

Las universidades con las que la EIP tiene convenio son University of Central Lancashire (UCLAN), Sunderland University y University of Northampton, en Reino Unido; Dublin Business School (DBS), en Irlanda; Saxion University of Applied Sciences, en Países Bajos; y, por último, VIA University College, en Dinamarca.

Aprender haciendo

La filosofía formativa de la Escuela Internacional de Protocolo se resume en aprender haciendo. Y es que, la metodología docente es eminentemente práctica, favoreciendo el aprendizaje a través de talleres y actividades que permiten al alumnado asentar los conocimientos teóricos en todos los programas formativos.

Además, la formación académica no se limita a la mera superación de asignaturas, sino que la EIP ofrece también a los alumnos diferentes opciones para completar su formación:

Programa de prácticas en empresas . La EIP hace de su programa de prácticas uno de sus pilares formativos. Todos los programas cuentan con un mínimo de horas de prácticas en empresas y que la EIP ofrece gracias a sus más de 600 empresas con las que tiene convenio .

. La EIP hace de su programa de prácticas uno de sus pilares formativos. Todos los programas cuentan con un mínimo de horas de prácticas en empresas y que la EIP ofrece gracias a sus . Foros experienciales en los que varios profesionales de diversas áreas conectadas entre sí presentan sus casos de éxito y plantean retos a los alumnos, que preparan y defienden posteriormente ante estos mismos profesionales.

en los que varios profesionales de diversas áreas conectadas entre sí presentan sus casos de éxito y plantean retos a los alumnos, que preparan y defienden posteriormente ante estos mismos profesionales. Conferencias semanales en las que profesionales de alto nivel del sector o de disciplinas asociadas explican su experiencia y casos de éxito.

en las que profesionales de alto nivel del sector o de disciplinas asociadas explican su experiencia y casos de éxito. Visitas a instituciones y empresas en las que los profesionales explican de primera mano cómo se desarrolla su trabajo día a día.

Curso gratuito de introducción

Para todo aquel que esté interesado o interesada en conocer esta apasionante profesión, la EIP invita a todos los lectores de Levante-EMV a un curso de introducción presencial en su sede de València.

Las personas interesadas solo tienen que contactar con la Escuela Internacional de Protocolo y decir que han visto la invitación en este mismo reportaje.