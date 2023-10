Los derechos humanos son un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática y València vuelve a ser la sede principal de las ciudades mediterráneas en su defensa. A través del festival MED FUTURS, se pretende sensibilizar y escuchar los puntos de vista del alumnado de centros educativos a través de la creación propia de cortometrajes.

MED FUTURS 23 es una propuesta de la entidad VSRights, Agència Valenciana per als Drets Humans, que ve la luz gracias al patrocinio de la concejalía de Educación y Deportes del Ajuntament de València y la Fundación ACM. Ambas entidades pertenecen a MedCités / MedCities, red que coordina a más de 70 ayuntamientos y uniones de municipios de toda la región mediterránea. Colaboran, además, la Fundación SGAE y el Cinestudio d’Or.

A través del lenguaje audiovisual, se busca sensibilizar sobre temas sociales, como la igualdad, la justicia y la dignidad para todos los individuos, a la vez que se impulsa el diálogo y la reflexión entre la juventud. El cine es una herramienta didáctica increíble para hablar de temas sociales y dar voz a las y los alumnos de cualquier centro educativo es esencial para construir ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad.

Información para participar en el festival

Cualquier cortometraje realizado en un centro educativo del ámbito mediterráneo en 2021, 2022 o 2023 puede presentarse al festival y concursar en una de las dos secciones: cortometrajes de menos de cuatro minutos y de más de cuatro minutos. Las características que han de cumplir son que los hayan llevado a cabo alumnos/as de centros educativos (excepto universidades) pertenecientes a países del ámbito mediterráneo, o vinculados a las culturas mediterráneas, y que estén subtitulados en inglés, castellano o valenciano.

En www.medfuturs.com está toda la información y el acceso directo a las dos plataformas donde realizar el envío de las obras, FilmFreeway o Festhome. La inscripción es gratuita, y la fecha límite es el 2 de noviembre.

MED Futurs 23 tendrá lugar del 13 al 24 de noviembre. Los cortometrajes seleccionados se podrán ver y votar en el canal de YouTube de VSRigths del 13 al 23 de noviembre. En esta votación popular se decidirá qué cortometrajes recibirán el premio del público, que consistirá en 400€ en el caso de cortometrajes de más de 4 min, y de 250€ en los de menos de 4 minutos. También habrá dos premios honoríficos, MED FUTURS por la defensa de los valores humanos y MED FUTURS al mejor corto valenciano.

Cartel MED FUTURS 23

El cartel MED FUTURS 23 es obra del psicólogo y artista Pablo R. Coca, más conocido como @occimorons. “Cuando me propusieron hacer este diseño, vi muy claro transmitir la esencia del festival partiendo del simbolismo que siempre ha tenido la relación entre cerebro y corazón”, comenta Pablo R. Coca. “Por ello, el mensaje que he querido transmitir a través de este diseño es cómo el corazón (los derechos humanos) se une con el cerebro (las ideas para defenderlos) que necesita de nuestros ojos (contexto en el que vivimos) para grabar y proyectar el cortometraje. Me decanté por el móvil en vez de una cámara de video tradicional porque hoy en día la juventud tiene la posibilidad de crear material audiovisual sacando su móvil del bolsillo. La chavalada tiene menos barreras tecnológicas que nunca para poder contar sus historias a su manera y poder reivindicarlas al mundo como herramienta de transformación social”.

Occimorons es un proyecto creado por el psicólogo y viñetista Pablo R. Coca que nace desde la necesidad de hablar sobre salud mental de una forma accesible a través de las historietas y viñetas que publica diariamente en su Instagram @occimorons a través de sus dos protagonistas Occi y Morons. Este proyecto, que nació en redes sociales, se materializó físicamente a través de dos libros, “esas cosas que nos pesan” y “Durante la tormenta: un libro sobre acompañarnos”. A su vez, este trabajo de prevención y promoción de la salud mental se complementa con charlas y exposiciones sobre salud mental en institutos, empresas, centros culturales, así como divulgación en medios de comunicación (20m, El Ideal, RNE) y campañas de concienciación social.

El festival tendrá lugar del 13 al 24 de noviembre en la Fundación SGAE, el Cinestudio d’Or y de manera on-line

Durante septiembre y octubre, Samuel Sebastian, director de MED FUTURS y de la Agencia VSRigths, está realizando talleres en los centros educativos IES Comarcal, IES Abastos y CEIP Serrería. El alumnado de estos centros, además de aprender paso a paso cómo hacer una obra audiovisual de temática social, plasmando la idea en un guión, planificando el rodaje y la edición, también presentará sus cortometrajes al festival.

A partir del 13 de noviembre y hasta el 24, todos los cortometrajes seleccionados se podrán ver en el canal de YouTube de VSRigths. Del 20 al 24 de noviembre, también se podrán ver en el Cinestudio d’Or y en la Fundación SGAE, donde, además, se realizarán debates, y, el jueves 23, será la Gala de entrega de premios. Los galardones son obra de la ceramista Daniela Sanz, cuyo estudio se encuentra a unos pasos del mar Mediterráneo, en el barrio del Cabanyal.

Fomentar que estudiantes realicen cortometrajes sobre derechos humanos es una estrategia educativa efectiva y enriquecedora, contribuye a la conciencia social y al desarrollo de habilidades creativas, y promueve la empatía, la colaboración y el activismo entre los jóvenes, que sienten que pueden alzar sus voces en un mundo que a menudo no les presta la debida atención. MED FUTURS es su altavoz.