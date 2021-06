Hoy termina la selectividad para miles de estudiantes españoles que, a partir de ahora, tendrán que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, elegir qué carrera quieren estudiar.

Sabiendo la importancia de esta decisión para el futuro profesional de los estudiantes, resulta sorprendente leer que el 47,39 % de los y las estudiantes realizan la EBAU sin tener clara o ni siquiera saber qué carrera quieren estudiar, según un estudio realizado por la Universidad Francisco de Vitoria. Este mismo estudio afirma que el 53, 35 % de los encuestados afirma “no contar con las suficientes herramientas para decidir qué carrera estudiará”.

En este sentido, uno de los principales objetivos de Educoway es proporcionar a los y las estudiantes dichas herramientas con el fin de que tomen la decisión adecuada. Esta agencia de orientación vocacional en estudios internacionales lleva desde 2014 ayudando a más de 300 estudiantes anualmente a elegir la carrera de sus sueños entre más de 30.000 opciones de estudio en universidades de 18 países europeos.

“Las nueve personas que formamos Educoway hemos pasado por el aprieto de decidir qué queríamos estudiar y hemos realizado Erasmus en distintas universidades europeas, por lo que entendemos a los estudiantes que se enfrentan a esta decisión”, explican fuentes de la agencia.

Estudiar en Europa

Estudiar en Europa tiene grandes ventajas, entre ellas el hecho de que los estudios están 100 % o parcialmente subvencionados, es decir, en muchos países la carrera te sale gratuita. Además, la metodología de estudio en Europa es mucho más práctica que la española, consiguiendo un porcentaje de empleabilidad muy alto para los graduados en estas universidades, algunas de las cuales superan el 96 %.

¿Otra buena noticia? La mayoría de universidades europeas no necesitan la selectividad, ya que no consideran a los estudiantes como números. Por tanto, lo que más valoran las universidades europeas es la motivación de los estudiantes, las experiencias en el extranjero, las habilidades de los estudiantes, las horas de ciertas asignaturas cursadas en Bachillerato, etc.

Todavía no es tarde para tomar la decisión de estudiar en Europa, ya que, si bien es cierto que muchas universidades ya han cerrado sus plazos de inscripción, aún hay muchas opciones de estudio abiertas a inscripciones durante los meses de junio y julio, sobre todo en Holanda.

Tras esta experiencia, los estudiantes llegan a ser personas mucho más maduras tanto a nivel personal como profesional y aumentan su valor de cara al mercado laboral. No todas las clases tienen cuatro paredes y salir de la zona de confort puede ser una de los mejores aprendizajes de tu vida.

Por todo esto, más de 1.000 familias ya han contratado los servicios de Educoway, ya que son conscientes que el mejor legado que pueden darle a sus hijos es una educación de calidad para que sean capaces de valerse por sí mismos en un mundo cada vez más globalizado y exigente.

Metodología Ikiway

Con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para que los estudiantes elijan su futuro, en Educoway utilizan la metodología Ikiway, una adaptación de la filosofía japonesa Ikigai.

“Creemos que todo estudiante se debe dedicar a aquello que englobe las siguientes cuatro áreas: lo que amas, lo que el mundo necesita, aquello en lo que eres bueno y aquello por lo que te pueden pagar”.

La primera etapa del servicio Educoway consiste en la orientación vocacional, mediante la cual encuentran las carreras que engloban las anteriores cuatro áreas, según cada estudiante. Todos los miembros de la empresa han tenido que elegir carrera universitaria sin disponer de las herramientas necesarias para tomar la decisión y, ahora, proporcionan orientación vocacional para que ningún estudiante tenga que pasar por esto.

De este modo, los profesionales de Educoway analizan el perfil de los alumnos, así como sus habilidades, motivaciones y necesidades para encontrar y gestionar los grados universitarios que mejor se adapten a cada uno de ellos. “Buscamos siempre el mayor beneficio para los alumnos y nos adaptamos a sus necesidades de forma personalizada”, destacan fuentes de la agencia.

Diferentes opciones de servicio

En la actualidad, Educoway cuenta con cinco líneas de trabajo muy diferenciadas y que ofrecen una amplia diversidad de servicios a sus clientes:

La principal de ellas es Educoway Grados -que incluye también la opción de Másteres-, en la que realizan un trabajo de 360º. Así pues, lo primero que hacen es orientar a los estudiantes para que accedan a las carreras universitarias que mejor encajen en base a sus necesidades. Posteriormente, ellos mismos se encargan de gestionar la documentación y el proceso de matriculación. Por último, desde el accommodation department realizan una búsqueda de alojamiento en las universidades y países que más interesan a los estudiantes. “Nos encargamos de todo para que los estudiantes no tengan que preocuparse por nada”.

En segundo lugar, Educoway dispone de un servicio especial de Medicina. De este modo, los estudiantes pueden elegir entre más de 20 universidades europeas -generalmente públicas- con una larga tradición, enseñanza en inglés y alumnos de más de 40 nacionalidades. A diferencia de lo que ocurre en España, estas universidades no requieren nota de corte en la selectividad y su proceso de admisión se basa en un examen de acceso propio que organiza Educoway en España.

A través de FPaGrado, Educoway convalida tus 2 años de FP superior por completo para que los estudiantes accedan, directamente, al último curso de grado universitario. De este modo, en un año y medio pueden conseguir un grado universitario homologado por la ECTS European Credit Transfer System. Las clases son 100 % en inglés, en un ambiente internacional, y en el que podrán disfrutar con una metodología de estudio basada en la práctica, trabajos en grupo, viajes de estudio y colaboración con empresas. El curso termina con unas prácticas de empresa y tesis final de grado.

Por otro lado, el servicio de Educoway Año Escolar pretende dar la oportunidad a los más jóvenes de realizar una estancia escolar en diferentes países europeos -Holanda, Canadá, Irlanda, Dinamarca, Alemania y Francia-, en los que aprenderán nuevos idiomas y conocer nuevas culturas. Además, la agencia también ofrece la oportunidad de realizar este curso en Estados Unidos, ya que disponen de un partner con más de 11 años de experiencia y un servicio personalizado que acompañará a los estudiantes durante todo el proceso.

El servicio más novedoso que ofrece Educoway para sus clientes es el de Cursos & Idiomas, que incluye 250 cursos en 70 destinos.

Por último, en Educoway también apuestan por la tecnología. Una muestra de ello es el Portal del Alumno que han desarrollado recientemente para que sus estudiantes puedan subir sus documentos y comprobar el estado de sus matrículas o alojamientos mediante su perfil.