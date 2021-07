Los alumnos de la promoción 2018-21 de la ESAT Valencia han presentado este viernes pasado sus proyectos final de carrera en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana.

Durante 3 años los estudiantes de las especialidades de Programación – Ingeniería, Arte 3D - Animación, y de Diseño conceptual de videojuegos, se han formado en disciplinas tan diversas como necesarias para el futuro digital de nuestras empresas como son: la Inteligencia Artificial, la Programación de Interfaces, la Ciberseguridad y Programación en red, entornos de realidad virtual y extendida, motores gráficos, derecho digital, modelos de emprendimiento y gestión de proyectos, modelos 3D y animación…

Todo ello hace que conformen un portfolio tan espectacular como para que la propia Orquesta Filarmónica de Budapest haya interpretado las bandas sonoras de sus proyectos, compuestas por los alumnos del máster en Scoring for Film, Television, and Video Games del campus europeo de la Berklee College of Music.

Dichos proyectos los presentarán como aval profesional para su ingreso en las universidades internacionales en las que con un año adicional a su estancia en la ESAT Valencia obtendrán un Bachelor’s Degree universitario internacional. Gran parte de los alumnos ya han sido fichados por empresas internacionales relacionadas con el mundo del contenido digital al ver la calidad de los mismos.

El ratio de inserción de la ESAT en multinacionales del sector es de los más altos de Europa. La calidad de los exalumnos es tal que hasta han obtenido un Goya de animación conjuntamente con Keytoon animation Studios este mismo año.

Todos los proyectos han sido ya publicados en Steam, la mayor plataforma digital de distribución de videojuegos y que exige un exhaustivo nivel de calidad profesional para publicar los juegos. Recordemos además que uno de los proyectos de la ESAT quedó el 3º a nivel mundial en la mayor competición de videojuegos la GDWC.