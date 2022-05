La Universidad Europea de Valencia (UEV) cuenta con una innovadora y completa oferta académica compuesta por 22 grados y 33 postgrados, desplegada en su campus urbano, en la que prima la formación práctica basada en el modelo de Aprendizaje Experiencial, que sitúa a la institución a la vanguardia del sector de la educación superior. Fiel a su vocación, y con el objetivo de potenciar las capacidades y garantizar la empleabilidad, la UEV promueve un modelo educativo conectado con el mundo profesional, eminentemente práctico y de alta calidad académica. El éxito de este modelo se refleja en una tasa de empleabilidad del 90 % entre sus egresados.

Profesiones del futuro

El amplio portfolio de Grado contempla titulaciones como Derecho, Criminología, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Psicología, Fisioterapia, Odontología o Enfermería, con sus dobles titulaciones. Uno de los elementos que diferencian a la Universidad Europea de Valencia es su gran apuesta por la formación científico-tecnológica (STEAM), a través de titulaciones destinadas a formar a los futuros profesionales de la nueva industria 4.0.

Entre ellas se encuentra el Grado en Ciencia de Datos, dirigido a la formación de perfiles expertos en analítica de datos, el Grado en Física o el Grado en Ingeniería de Organización Industrial, enfocado a la nueva industria inteligente e hiperconectada, o el doble Grado en Ingeniería de Organización Industrial con ADE, un programa único en la Comunidad Valenciana, que permite obtener en sólo cinco años dos títulos oficiales que cada año repiten en lo alto de las listas de empleabilidad en nuestro país. Destaca por otro lado el Grado en Biotecnología en el que colabora de forma estrecha Bioval, el clúster de la industria biotech de la Comunitat Valenciana.

Enfoque global e internacional

Uno de los elementos más diferenciales de la Universidad es su marcada internacionalidad, con más de un 50 % de estudiantes internacionales. Esto se refleja también en los numerosos acuerdos con universidades internacionales que permite a los estudiantes disfrutar de una experiencia internacional en instituciones como la Coventry University, University College London, o EPHEC Bruxelles, entre otras. Este enfoque global se refleja también en titulaciones que se imparten íntegramente en inglés, como el Global Bachelor ´s Degree in Business Management and Entrepreneurship, el Global Bachelor´s in International Relations o el Bachelor´s in Tourism and Leisure Management, que forma a los futuros líderes de la industria turística internacional.

Destaca en este sentido también el Grado en Traducción y Comunicación Intercultural.