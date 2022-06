Durante tres días, la 14ª promoción de alumnos del Curso Avanzado de Ilustración Profesional de ESAT Valencia (Escuela Superior de Arte y Tecnología) exhibirá sus ilustraciones en gran formato en su espacio taller-showroom, ubicado en la plaza Conde de Carlet (detrás de las Corts Valencianas y frente a la CEV).

Se trata de una exposición que contará con una mesa redonda mañana viernes 10, a las 17 horas en las propias instalaciones de ESAT (Aulario Miguel Silva - calle Boix, 7) que aportará una visión panorámica de la nueva generación ilustrada.

Una vez finalizada la mesa, a las 19 horas, se inaugurará la exposición colectiva de los trabajos de los alumnos del curso 2021/2022.

La mesa redonda contará con protagonistas tan renombrados del mundo de la ilustración como Miguel Ángel Giner (Premio Nacional de Cómic 2019), Ricard Peris (editor - Andana Editorial), Javier Bolado ( escritor y autor de Eraide entre otros-editor jefe de Ediciones Babylon) y Toni Caballero (premio Diafebús de Novela Juvenil por su obra El Diari de Laia y exalumno del curso de ilustración 2016), moderando la mesa el ilustrador y director del curso anual, Carlos Ortin (premio Nacional de Ilustración).

A la mesa y a la posterior inauguración asistirán, además de todo el profesorado del curso, renombrados ilustradores y diseñadores como Mar Hernández-Malota (Malotaprojects - ilustradora, entre otros, para The New Yorker - The New York Times...); Aitana Carrasco (ilustradora y escritora, ha publicado más de una veintena de álbumes de literatura infantil y juvenil); Julio Antonio Blasco (ilustrador, editor y copropietario de la librería-galería especializada en ilustración Estudio 64); Álvaro García (diseñador gráfico e ilustrador), César Sebastián (miembro co-fundador del sello independiente Inefable Tebeos), Toni Vaca (experto creativo digital, dibujante/ilustrador, escultura monumental y packaging).

La exposición se mantendrá abierta al público del 13 al 18 de junio en horario de 16 a 20 horas.

Para todos aquellos que les apasiona el mundo de la ilustración y el cómic, se trata de una cita obligada para conocer a los futuros profesionales de este sector. Más información pulsando aquí.