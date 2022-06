Combinar el saber con el saber hacer es, desde hace años, una de las máximas de la Universidad Europea de Valencia. Con una innovadora y completa oferta académica compuesta por 22 grados y 33 postgrados, sus estudiantes adquieren desde el primer día una formación práctica basada un modelo de aprendizaje experiencial que simula entornos profesionales reales, combinado con una alta calidad académica.

El éxito de este modelo se refleja en una tasa de empleabilidad que supera el 90 % entre sus egresados.

Además, desplegada en un modelo de campus urbano, plenamente integrado en el centro de la ciudad, los estudiantes tienen la posibilidad de tener un contacto real con su entorno, propiciando sinergias entre el mundo académico, las empresas y la realidad social.

El aula se convierte en algo vivo, en constante evolución, donde no hay frontera entre los que ocurre dentro y fuera de ellas, las Universidad es así un espacio de diálogo constante con la sociedad, un referente, un punto de encuentro y una incubadora de la innovación social.

Preparación para las profesiones del futuro

El amplio portfolio de grado de la Universidad Europea de València contempla titulaciones como Derecho, Criminología, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Marketing, Psicología, Fisioterapia, Odontología —en español y en inglés— o Enfermería, entre otras.

Uno de los elementos que diferencian a la Universidad Europea de València es su gran apuesta por la formación científico-tecnológica (STEAM), que se refleja en titulaciones destinadas a formar a los futuros profesionales de la nueva industria 4.0.

Entre ellas se encuentra el Grado en Ciencia de Datos, dirigido a la formación de perfiles expertos en analítica de datos; el Grado en Física; o el Grado en Ingeniería de Organización Industrial, enfocado a la nueva industria inteligente e hiperconectada.

Destaca, por otro lado, el Grado en Biotecnología, en el que colabora de forma estrecha Bioval, el clúster de la industria biotech de la Comunitat Valenciana.

Pionera en la impartición de dobles titulaciones de grado, una combinación de planes de estudios que permite obtener en solo cinco años dos títulos oficiales, la Universidad Europea de València oferta de forma exclusiva el Grado en Criminología con Psicología, Relaciones Internacionales con Derecho o el Grado en Ingeniería de Organización Industrial con ADE, un programa referente en nuestro país que cada año aparece en lo alto de las listas de empleabilidad.

‘Aprender haciendo’ en entornos simulados

El aprendizaje experiencial es la base del modelo académico de la Universidad Europea de Valencia. Mediante este, el alumnado aprende “haciendo” con un enfoque integrador y transdisciplinario que le prepara para un mundo global.

Este aprendizaje experiencial permite adquirir los conocimientos, competencias y valores adecuados para el desarrollo de las futuras profesiones y afrontar los retos de la transformación social y digital.

En los entornos simulados, el aprendizaje tiene lugar en entornos seguros, con diferentes niveles de complejidad y fidelidad, buscando el máximo acercamiento al mundo real y utilizando diferentes metodologías: simulación, challenge based learning, problem-based learning, gamificación, etc. Un aprendizaje, en definitiva, que ayuda al alumno a ganar confianza y seguridad para un mejor desempeño en los entornos profesionales.

Un ejemplo de ello es la Clínica Jurídica. En esta, los alumnos conocen, desde el primer curso del Grado en Derecho y dentro del modelo de aprendizaje experiencial, casos reales que son remitidos por entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.

Con ello, trabajan del mismo modo que en el mundo profesional en sesiones guiadas y tutorizadas por el profesorado con el fin de acercar al alumnado a la realidad de la abogacía.

De esta forma, se preparan no solo a través de una excelente formación académica para ser el mejor profesional en su ámbito de estudio, sino que se forman como ciudadanos globales y responsables.

La educación en valores impregna el modelo de forma transversal para que los egresados sean comprometidos social, ética y medioambientalmente.

Formación en conexión con el tejido empresarial

Gracias a la estrecha conexión con el entorno profesional, la formación está adaptada a esta realidad y garantiza una conexión con el mundo laboral desde el inicio, ya que empresas pioneras colaboran en el diseño de los planes de estudio.

Con más de 6.000 convenios con empresas para la realización de prácticas y otras actividades de acercamiento a la profesión, se fomenta el aprendizaje y se garantiza una continua actualización de las competencias necesarias en el mundo laboral actual y del futuro.

La Universidad Europea de Valencia cuenta con convenios suscritos en organizaciones referentes en su sector tales como IMED, Quirónsalud, IVO e IVI, entre otros, en las áreas de Salud y Biomédicas o con Air Nostrum, Amazon, Coca Cola, Zeus o Nunsys en el área de Ciencias Sociales y Tecnología.

Por todo ello, destaca la alta tasa de empleabilidad, por la que 9 de cada 10 alumnos y alumnas encuentra trabajo en menos de 12 meses tras finalizar los estudios, así como el espíritu emprendedor, ya que el 15 % de los egresados de la Universidad Europea de València son emprendedores frente al 10,5 % de media del país.

Enfoque internacional

Uno de los elementos más diferenciales de la universidad es su marcada internacionalidad, con más de un 50 % de estudiantes internacionales.

Esto se refleja también en los numerosos acuerdos con universidades internacionales que permite a los estudiantes disfrutar de una experiencia internacional en instituciones como la Coventry University, University College London o EPHEC Bruxelles, entre otras.

Este enfoque global se hace patente en titulaciones que se imparten íntegramente en inglés, como el Global Bachelor’s Degree in Business Management and Entrepreneurship, el Global Bachelor’s in International Relations o el Bachelor’s in Tourism and Leisure Management, que forma a los futuros líderes de la industria turística internacional, o el Master in International Leadership and Negotiation. Destaca en este sentido también el Grado en Traducción y Comunicación Intercultural.

Plan de becas y ayudas

Además de las becas oficiales existentes a nivel nacional y autonómico, la Universidad Europea de Valencia ofrece una amplia selección de becas universitarias y ayudas al estudio propias que pone a disposición de los futuros estudiantes en función de cuál sea su perfil.

Entre las ayudas disponibles destacan las de Alto Rendimiento Académico, destinadas a alumnos con expedientes notables, y las de Plan Compite, para aquellos que quieran compatibilizar la carrera deportiva con su carrera académica.

El alumnado en el centro

Cuentan con un programa de orientación educativa que garantiza el acompañamiento a lo largo de la vida universitaria del alumno para ayudarle a alcanzar el éxito académico y profesional.

Desde el área de Campus Life se promueve la participación de los estudiantes en la vida universitaria a través del voluntariado y la creación de clubes. En València existen, actualmente, 14 de ellos, entre los cuales destacan el de Robótica, Debate, Running o Emprendimiento.

Por otro lado, la School of life oferta formación extracurricular gratuita gracias a la cual los alumnos pueden desarrollar las competencias más demandadas por las empresas.

El Departamento de Carreras Profesionales y Empleabilidad ofrece asesoramiento especializado a los alumnos en los procesos que afectan a su empleabilidad y emprendimiento.

Para ello, organiza actividades como la Career Week en la que empresas de cada sector y ponentes de referencia acercan al alumnado a la realidad profesional.