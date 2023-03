El Palau de les Arts Reina Sofía ha sido el escenario donde ESIC Business and Marketing School ha celebrado una nueva edición de Generación ESIC para acercar a los jóvenes preuniversitarios al área de la Empresa, el Marketing, la Comunicación y el Digital Business en una jornada que va más allá de la simple orientación universitaria.

Al evento han asistido destacados profesionales y directivos de empresas de primer nivel para contar sus casos de éxito con la finalidad de motivar a los alumnos y alumnas.

Las ponencias han contado con participación de forma conjunta de Javier Dasí, Brand Activation Lead en KFC y Belén Sánchez, Marketing Product Manager en Grefusa presentando el éxito del comarketing; Alex Soriano, director comercial de Kings League; Lorenzo Remohí, co-founder de Glowfilter y, por otro lado, un referente en el sector de la restauración como es Voltereta con María Sarrió y Carlos Vera.

El mayor evento de orientación universitaria que existe en España

Generación ESIC es “el mayor evento de orientación universitaria que existe en España”, como apunta Ángel Garrigós, director de marketing y admisiones de ESIC Valencia.

El objetivo de realizar este evento es que “los alumnos o futuros alumnos puedan verse reflejados en los profesionales de las marcas que van a hacer las ponencias. De alguna manera ellos se van a formar en nuestras titulaciones universitarias y en el futuro serán esos profesionales de dirección en esas grandes empresas”.

Para ESIC supone todo un “reto poder organizar un evento de esta dimensión y un orgullo”, señala Garrigós, quien destaca que la jornada cuente con testimonios tan inspiradores como el de “un antiguo alumno, socio fundador de Voltereta y que es un claro ejemplo de lo que hacemos en nuestro campus formando a estos chicos se traduce en empleabilidad emprendimiento y en proyectos de futuro, como así mismo se refleja los ponentes de Grefusa y KFC, también antiguos alumnos.”

Inspiración para los futuros alumnos

En el certamen han participado más de 1.000 alumnos desde 4º de la ESO o 1º de Ciclo Superior hasta 2º de Bachillerato o 2º de Ciclos Superiores, con preferencia por aquellos que tienen más próxima la decisión de qué estudiar.

“He venido porque me parece muy interesante todo lo que oferta ESIC y esta experiencia me está sirviendo para aprender un poco más sobre emprendimiento y marketing”, apunta Sara estudiante de primero de bachillerato internacional de 16 años. “Estas ponencias son una forma de inspirar a los alumnos y a las personas que todavía no han entrado en la universidad y se la recomiendo a todo el mundo.”

Otras alumnas como Valeria, de 17 años, y estudiante de 1 bachiller social, destacan los valores ESIC. “He venido porque ya conocía a la universidad ESIC y sus valores los cuales comparto totalmente. Me ha resultado una jornada muy inspiradora y me ha motivado también a pensar que también puedo conseguir eso que han logrado los ponentes”.

Generación ESIC concluyó con la entrega de premios de sorteos y concursos realizados con los asistentes y con el agradecimiento a las empresas colaboradoras con sorteos, entrega de premios a los asistentes ALE-HOP, Damel Group, Fourvenues, Mercedes Benz Valdisa, Singularu, Qlash España, Tasty Poke.