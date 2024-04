La UPV reflexiona sobre l’impacte de la IA en la producció artística

L’exposició «Una matriu ferida. Clivelles de la creativitat artificial» reuneix a artistes i a professionals del disseny i la investigació artística per a reflexionar sobre la col·laboració entre agents de la creativitat humana i xarxes neuronals. Una matriu ferida aborda el debat sobre l’automatització creixent dels processos creatius des del punt de vista de les seues clivelles i espais grisos, de les seues impossibilitats i límits, paradoxes i fugides.

L’espai n-1 de la Universitat Politècnica de València acollirà –des del pròxim 25 d’abril i fins al 16 de juliol– esta mostra, organitzada per la UPV en col·laboració amb einaidea, plataforma de recerca i programació en art i disseny de la Fundació EINA, de Barcelona.

El dia 25 d’abril hi haurà una taula rodona a les 18.00 en Saló d’Actes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial (edifici 5F) i a continuació tindrà lloc l’acte inaugural a les 19.00 en l’espai n-1, planta baixa de la Biblioteca Central (edifici 4L) del Campus de Vera UPV.

L’exposició «Una matriu ferida» presenta una selecció d’obres d’art, així com documents i materials d’investigació, assenyalant espais que la tecnologia generativa pot vorejar, però no ocupar ni recobrir, clivelles o taques o, si es prefereix, ferides: expressions d’una matriu que és indissociable tant de la seua fragilitat com de la seua impossibilitat d’explicar-se totalment a si mateixa. L’expossició vol expressar una urgència col·lectiva i convocar a tota una comunitat de persones creatives, observadores i mediadores.

Els artistes de la mostra

«Una matriu ferida» inclou treballs de les artistes Itziar Barrio, Zach Blas, Sarah Derat, Laia Estruch, John Menick, Elisa Giardina Papa, Katarina Petrović i Marc Vives, a les quals s’uneixen elements d’investigació elaborats per l’equip curatorial i de disseny del projecte: Manuel Cirauqui, curador i director de einaidea; Rosa Lleó, co-curadora del projecte; Mireia Molina Costa, Carmen Montiel i Alexandre Viladrich, investigadors i dissenyadors associats a einaidea. En el procés de recerca i desenvolupament d’Una matriu ferida han participat igualment, al llarg dels últims tres anys, investigadors artistes i dissenyadors com Elena Bartomeu, Erick Beltrán, Jo Milne, Lluís Nacenta, i Pep Vidal.

Com assenyala Manuel Cirauqui, director de einaidea i co-comissari del projecte: «A mesura que som testimonis de nivells cada vegada més alts de rendiment de la Intel·ligència Artificial, es consolida una dependència més profunda de la computació per a qualsevol operació cognitiva i de producció estètica. Això afecta tant a l’accés a la informació i el seu pretractament i distribució; com a la definició dels trets estètics dels objectes culturals, particularment en els àmbits de la generació d’imatges, el disseny d’interfícies, la música… Ens preguntem sobre les interaccions persona-màquina i màquina-màquina en l’espai de la investigació artística, tant en el que aquesta té d’acadèmic com en el que desborda l’àmbit universitari i es desenvolupa en l’espai públic o els mercats de l’art».