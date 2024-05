Tres historias inspiradoras para encontrar el camino profesional

Convicción, persistencia, confianza, esfuerzo… han sido las principales claves que han llevado a Guillermo Gauna-Vivas (CEO Ayúdame 3D), Jaime Garrastazu (CEO Pompeii Brand) y la ilustradora y escritora Alba Bla, a dar un giro a sus vidas para llegar exactamente donde querían estar.

Sus tres historias inspiradoras protagonizaron la Jornada ‘Level Up Talks’. Una iniciativa promovida desde la Unidad de Posgrado de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que reunió a estudiantes y profesionales en el Paraninfo universitario de Valencia.

Mejorar la vida de miles de personas

Guillermo Gauna-Vivas se definió como “un ingeniero con sentimiento”. Fundador de la ONG Ayúdame 3D, se dedica a diseñar y entregar gratuitamente prótesis de brazo impresas en 3D a personas de todo el mundo gracias a una plataforma de colaboración que ha tejido a nivel mundial.

Guillermo Gauna-Vivas, durante su intervención. / ED

En su intervención en la Universidad, compartió cómo ha podido transformar la vida de miles de personas, utilizando lo que más le gusta: la impresión 3D. Con transparencia y comunicación, el proyecto Ayúdame 3D ha llegado ya a 60 países. “Nuestro reto es ayudar a todos los que lo necesiten”, destacó.

“Ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo”, subrayó este ingeniero y emprendedor social, convencido de que “la innovación debería tener como base la empatía”. Su buen hacer, arrojo y creatividad, lo han hecho merecedor de diferentes premios y reconocimientos internacionales, y lo ha situado en la lista Forbes de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios.

Convertir tu pasión en profesión

Una combinación de convicción, persistencia y resiliencia, han sido las tres llaves que han acompañado a Jaime Garrastazu y a sus socios en la puesta en marcha de la marca Pompeii.

Una iniciativa que tuvo su origen en la amistad de los fundadores y en su deseo de dedicarse a lo que más les gustaba: la moda y el fútbol. De esa “pasión” nacieron sus conocidas zapatillas, con un estilo fresco y auténtico que ha sabido enamorar al público.

Jaime Garrastazu presentó el diseño de sus zapatillas. / ED

En su intervención en la CEU UCH, Garrastazu compartió la historia de Pompeii desde su origen en el sueño de unos jóvenes, hasta la realidad de hoy día con un proyecto consolidado en el mundo de la moda. “La persistencia y las ganas han sido clave para llegar hasta aquí”, destacó, “nos queda todo por delante y muchas lecciones aprendidas”.

El CEO de Pompeii animó a los asistentes a “confiar en las cartas que tienes”, porque en su camino de emprendimiento ha habido dos claves: “no dejar nunca de hacer las cosas que te gustan y arriesgar para poder crecer”.

Atreverse a encontrar el camino

La ilustradora y escritora Alba Bla inició su intervención animando a los asistentes a encontrar su espacio: “Hay muchos caminos, pero tienes que encontrar el tuyo”. Antigua alumna de Publicidad y Comunicación Audiovisual de la CEU UCH, ha dedicado sus últimos siete años a hacer lo que más le gusta: crear desde el corazón.

La ilustradora y escritora Alba Bla durante su charla. / ED

Dibujar, pintar murales, ilustrar libros y escribir, se ha convertido en el día a día de esta emprendedora, convencida del camino que emprendió el día que abandonó su zona de confort y un trabajo estable para dedicarse a crear.

“He podido decidir con quién quiero trabajar, he aprendido, he viajado, las personas conocen mi trabajo, y eso me llena”, destacó. Alba quiso animar a los estudiantes y profesionales que llenaban la sala: “revisa si estás donde quieres estar. Hay que probar, equivocarse y creer en ti, siempre”.

Ganar o aprender

El profesor Pepe Martínez, experto en Creatividad publicitaria y Comunicación, presentó las ‘Level Up Talks’, donde se presentaron “tres historias inspiradoras, donde los protagonistas tuvieron que arriesgar y tomar decisiones que les han permitido progresar en su trayectoria profesional pero, sobre todo, en su crecimiento personal”.

El encuentro se cerró con un afterwork donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conversar con los ponentes, escuchar música en directo y descubrir toda la oferta Posgrado de la Universidad, con más de 60 títulos en las diferentes áreas del conocimiento, desde Ciencias de la Salud, Comunicación, Derecho y Ciencias Políticas, Diseño, Educación, Deporte, Empresas y Marketing, Ingeniería y Diseño, Arquitectura, Veterinaria y Gastronomía.