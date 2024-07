ESIC University acoge la X edición del Congreso IMAT 2024: Innovación Aplicada en la Educación

ESIC University celebró la X edición del Congreso Internacional de Innovación Aplicada, IMAT, los días 26, 27 y 28 de junio. Un evento centrado, como cada año, en la innovación educativa, y que este año lleva como lema “Redes de conocimiento: conectamos para crecer, progresar y aprender en comunidad”.

Este año, por tanto, IMAT se centró en aportar soluciones a los retos presentados por el entorno convulso, altamente cambiante y en constante evolución, destinado a conseguir una educación integral de las personas para su desarrollo personal, académico y profesional que encare el futuro incierto incidiendo en la cultura del esfuerzo desde una conciencia colectiva.

IMAT tuvo lugar en el Campus Juan XXIII de ESIC University, para todos aquellos profesionales interesados en el ámbito de la educación, la empresa y la innovación. Este prestigioso evento reunió a líderes y expertos de diversos campos para discutir y compartir conocimientos sobre las últimas innovaciones en educación, tecnología y sostenibilidad.

El 26 de junio, tuvo lugar el precongreso, donde Abel Monfort, Vicerrector de Investigación e Innovación Docente en ESIC University, Ana Gómez, directora de Innovación Docente en ESIC University, María Guijarro, Directora de Investigación e Innovación Docente es ESIC Comunidad Valenciana y Directora de IMAT, dieron la bienvenida a todos los asistentes al evento. En el primer bloque de la jornada, se realizó un café con expertos, donde participaron Javier Gallardo, CEO y Fundador en CX Plus Consulting, Santiago Ambit, Innovation Manager en Península, Ana Salas, responsable de Comunicación en Colegio Joyfe, Irene Arrimadas, Directora pedagógica Nacional en EECC y Beatriz Sánchez, EECC, quienes debatieron diferentes estrategias para mejorar la experiencia del alumno y aumentar la retención, y donde Óscar Martín Centeno, Director del Colegio Santo Domingo, presentó un caso de éxito.

El segundo bloque inició con una mesa de financiación compuesta por Elisardo Sanchís de INNETICA, Oliver Soto, de Iuventia, Naomi Nervo, consultora Developia Foundation, y Alejandro García, consultor de innovación en IDavinci en el área de I+D+i, donde se habló sobre financiación, innovación y transferencia en los colegios, moderada por Susana Fernández e incluyó la presentación de proyectos europeos relacionados con la educación y la sostenibilidad.

La Jornada Principal de Apertura del Congreso IMAT fue el viernes 27 de junio. Tras una cálida bienvenida de Ramón Arilla, rector de ESIC University, quien quiso dar las gracias a todos los asistentes “por acompañarnos en un momento tan especial como es esta celebración de la décima edición de nuestro queridísimo IMAT. Diez años donde hemos estado trabajando y haciendo preguntas relativas a cómo se aprende mejor y también buscando o ayudando buscar soluciones para mejorar la gestión de las instituciones con un objetivo común: transformar personas para hacer un mundo mejor.”, el Dr. Mario Alonso Puig, doctor en cirugía general y digestiva y Conferencista a nivel internacional, compartió su visión sobre la educación y la transformación personal en una interesante ponencia llamada El Aikidō de la influencia.

En su ponencia, trató temas como los paradigmas, la importancia de la adaptación al entorno y la influencia. Añadió experiencias personales, “he practicado muchas artes marciales, pero del Aikidō me enamoró por una filosofía, la de Morihei Ueshiba, creador del Aikidō. En su época fue una experiencia mística y entendió otra forma de vivir las artes, a través de un paradigma. Una de las lecciones más importantes que he aprendido de él es que nunca busquéis hacer daño, solo buscar inmovilizar a aquellos que quieran hacer daño” y la importancia que tiene la pedagogía en nuestro entorno: “tenemos que ser conscientes de la relevancia del papel de la pedagogía y el papel de la enseñanza. Primero, reconocer vuestra labor y agradecer porque habéis hecho, hacéis y haréis esta labor cuando muchas veces no os apetezca hacerla y, en tercer lugar, agradecer porque estáis haciendo que niños, jóvenes o adultos puedan abrirse un camino en el mundo”.

Uno de los temas más importantes de los que habló fue de la influencia a la hora de liderar, destacando que “existen diferentes niveles de liderazgo, la verdadera influencia no proviene de la posición jerárquica, sino de las relaciones y la cooperación. El liderazgo efectivo implica inspirar y motivar a los demás a través de la conexión personal.” “La importancia de crear un entorno de apoyo donde todos se sientan valorados y ayudados es fundamental para el éxito educativo. La colaboración y el intercambio de ideas son esenciales para el crecimiento colectivo”, añadió.

Tras la presentación de Alonso Puig, tuvo lugar una mesa moderada por Ana Gómez, en la que participaron Juan Guerrero, socio fundador de Fundación Trébol, Joaquín Ruiz, Director de Greenwich School, Carlos García, Salesianos Loyola y ESIC Business & Marketing School, Jaime Úbeda, CEO en EXO Schools, y Anthony Verrecchio, director ejecutivo en la Fundación Robert F. Keneddy, participaron en una mesa de conexiones donde trataron temas sobre las Comunidades de Aprendizaje: conectamos escuela, academia y sociedad. Los asistentes pudieron participar en el Taller Digital Experience, que exploró la multinacional tecnológica Microsoft de la mano de Vicent Gadea que dió una ponencia sobre cómo aprovechar al máximo el potencial de la IA en tu día a día como docente: Microsoft Copilot y otras Apps.

El segundo bloque de la jornada comenzó con el encuentro de los cuatro colegios nacionales que resultaron ganadores en First LEGO League Challenge, una competencia internacional organizada por IngenieraSoy para estudiantes de primaria y secundaria.

ESIC University celebró la X edición del Congreso Internacional de Innovación Aplicada, IMAT, el pasado mes de junio. / ED

Posterior a ese encuentro, Xavier Marcet, presidente de Lead to Change ofreció a los asistentes la ponencia sobre El liderazgo humanista.

Marcet destacó la importancia de cultivar una capacidad de pensamiento crítico y analítico en las futuras generaciones, subrayando que “este es uno de los retos más significativos al que nos enfrentamos. Pensar no es solo un ejercicio racional, sino que requiere una combinación de datos y observación.” También habló sobre la importancia de un equilibrio entre el uso de tecnología y el humanismo en el ámbito educativo y empresarial. Criticó la tendencia a despreciar el humanismo en favor de la tecnología, y abogó por un enfoque más equilibrado que combine ambos aspectos: “aunque las máquinas y algoritmos son herramientas poderosas, las capacidades humanas como empatía, observación y pensamiento crítico son insustituibles”, subrayó. Añadió que “la formación es solo el primer paso, el verdadero aprendizaje ocurre cuando las personas combinan sus conocimientos y experiencias previas con nuevas ideas y desafíos. Este enfoque holístico hacia la educación y el desarrollo personal es esencial para enfrentar los desafíos futuros y aprovechar las oportunidades de manera efectiva”.

La jornada continuó con una mesa redonda de talento donde participaron Ana Pons, General Manager de Germaine de Capuccini, Mayte Ramos, Directora General en Grupo Sorolla, Iris Núñez, Vicerrectora en Universidad UAX, Antonio Climent, Boyden International Spain, Pablo Lozano, responsable de Captación de Talento en NTT DATA y Luis Jerónimo, Director del colegio Estudio, que estuvo moderada por Raquel Davó, profesora de ESIC University, y que llevó como título Conectando con el futuro: retos empresariales en Gestión de Personas y Sostenibilidad.

Para finalizar la segunda jornada de IMAT, los asistentes pudieron participar en el Taller de Snappet, donde Luis Bastón dio una interesante charla sobre la personalización del aprendizaje en Primaria y en el Taller Método del Caso, sobre las nuevas metodologías de impartición de casos en el aula: Quick Cases y el método TaBLE, impartido por Arantxa Larrañaga, PhD.

El último día del congreso, el viernes 28 de junio, inició con una apertura de Nerea Luis de Mingueza, PhD & AI Consultant con su ponencia La importancia de la IA en la sociedad. En ella, explicó “vamos a ver mucha inteligencia artificial, que puede ser más o menos explicita a nosotros. Pero también va a haber otros muchos usos de la IA no tan visibles, pero que nos permitirán trabajar en tiempo real en nuestro día a día”.

Nerea Luis concluyó que “la IA es una tecnología muy potente pero que genera mucha frustración, porque se tienen las expectativas tan altas que, cuando te das cuenta del tiempo que tienes que invertir, llega un momento que te preguntas si merece la pena. Hay que encontrar el punto en el que los pilotos aporten, esto tiene que ver con empezar eligiendo tareas sencillas, antes que elegir el proyecto más ambicioso que queremos hacer”.

La primera mesa redonda llamada Desmontando Mitos: la transferencia y la conexión con la ciencia, moderada por Klaus Ulrich, profesor de ESIC University, contó con la participación de Javier Sánchez, Catedrático en la Universitat Jaume I, Raúl Moral, Catedrático Universidad Miguel Hernández, Ana Fernández, Catedrática en la Universidad del País Vasco, María Jesús Muñoz-Torres, Catedrática de la Universitat Jaume I, y Roberto Baquero Nieto, PhD y gerente de modelos integrales de valor en ANNAR Health Technologies, y en la que se realizó la presentación del proyecto “Ciber-protección y Ciber-riesgos" con Mariano Méndez, PhD. Profesor de ESIC-UNED y financiado por INCIBE.

La segunda mesa del día se enfocó en la presentación del estudio MaDre CX, donde participaron: Sergio Verdasco, Director de Negocio Ilunion Accesibilidad, Antonio Monje, CX&Innovation en ING, Yamil Ezequiel, director OCA Global, Agustín Chicharro, CEO en Defoin, Javier Ontiveros, Vicepresidente CX de la AEC y Carlos Molina, VP Sales & Digital en IZO.

Previo a la última mesa redonda de IMAT, se realizó el Taller Radio Escolar: motivación y aprendizaje, de la Fundación COPE con Jesús Ángel Pindado, profesor de Radio Escolar y Pilar Pareja, responsable del proyecto Radio Escolar en Fundación Cope.

La tercera y última mesa redonda del congreso, se centró en Conexiones Infinitas: las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para conectar personas e ideas y en ella participarán María José Peral, CEO del Instituto de Inteligencia Artificial, Nerea Luis Mingueza, PhD & AI Consultant, David Hurtado, Innovation Lead at Microsoft y Soraya del Portillo, CEO y fundadora en BeChiara.

El congreso agradeció el apoyo a eDucativa, GoldenMac, BBVA, Snappet, Reasy, Singladura, Bechtle, IngenieraSoy, Covamur, FundaciónEdelvives, Leemons, Sodexo, Narwhal System, Creoo y EscuelasCatólicas, Feceval, FundaciónTrébol Educación, QAEC, Closca, Cattarsi, VivesRadio, ACADE, CICAE, CECE.

La X edición de IMAT fue clausurada por Abel Monfort, Vicerrector de Investigación e Innovación Docente en ESIC University, el cual pretende crear un espacio de encuentro con grandes debates sobre aspectos ligados a la innovación, facilitar y fomentar la comunicación y la colaboración en estrategias organizacionales y dar a conocer las nuevas tendencias en los diferentes sectores, sin perder la conexión entre universidad, empresa y sociedad, convirtiéndose en un canal de difusión de buenas prácticas que favorezca compartir experiencias de aula, de centros, investigadores académicos y empresas.