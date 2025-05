¿Vale la pena estudiar un máster? La UPV te da los motivos con una oferta de más de 100 títulos

Estudiar un máster universitario es una decisión estratégica que puede marcar un antes y un después en la vida profesional. Ya sea para consolidar conocimientos, para aumentar el nivel salarial o para encontrar un nuevo rumbo, especializarse es una inversión con retorno garantizado. Y sí, vale mucho la pena.

Así lo demuestra el estudio La inserción laboral de los universitarios 2013-2023: evolución, diferencias por estudios y brechas de género, publicado por la Fundación BBVA y el IVIE en 2024: tener un máster supone un aumento del 11% en el salario medio, además de un empleo más ajustado a la formación recibida. En definitiva, es el camino para quienes quieren optar a vacantes de más calidad o mejorar posiciones en la empresa.

La UPV: calidad y prestigio

Elegir bien es esencial. La Universitat Politècnica de València (UPV) está consolidada como la mejor universidad tecnológica de España según el prestigioso ranking de Shanghái. Además, figura en el primer puesto del U-Ranking, lo que la convierte en una opción muy atractiva para estudiantes de todo el mundo.

Y los datos lo confirman: en el curso 2024-25, la UPV recibió 3.200 nuevos estudiantes de máster, un 50% más que hace diez años. Personas que llegan desde distintas partes de España, Europa, Asia y Latinoamérica para estudiar en alguno de sus tres campus: València, Alcoi o Gandia.

Al año de titularse, el 89% de los egresados de máster de la UPV ya está trabajando y lo hace como personal técnico, mando intermedio, responsable de área, supervisor o como personal directivo o gerente. El 72% está contratado por una empresa de 50 a 250 trabajadores o más y, para uno de cada 5, su puesto de trabajo está fuera de España –en Europa o en el resto del mundo–.

En total, la UPV ofrece cerca de 100 másteres universitarios en prácticamente todos los campos: no solo en ingeniería, arquitectura, ciencias naturales o tecnologías de la información, sino también en artes, comunicación o ciencias sociales.

Voces de experiencia

Para muchas personas, estudiar un máster en la UPV no ha sido solo una decisión académica, sino que ha conllevado todo una transformación personal y profesional.Es el caso de Jimmy Cifuentes, lo tuvo claro cuando decidió cursar el Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente de la UPV. Tras una prometedora carrera en gestión empresarial en Estados Unidos, Cifuentes decidió cambiar de rumbo. “Consideré posgrados en Estados Unidos, en Portugal, en España… pero el programa que más me convenció fue éste. Estoy muy satisfecho. El máster ha superado mis expectativas”.

La Universitat Politècnica de València es la mejor tecnológica de España según el ranking de Shanghái. / ED

La experiencia también le cambió la vida a Santiago Manzano, de Granada, que eligió el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la UPV por su prestigio y por las posibilidades de inserción laboral: “La UPV tiene mucha conexión con empresas del sector y la verdad es que sí que me ha ayudado. Me faltan dos semanas para presentar el Trabajo Final de Máster y, al día siguiente, empiezo en un puesto que he conseguido a través de la universidad”.

Por su parte, la valenciana Andrea Sanchis, titulada del Máster Universitario en Comunicación Transmedia, destaca las puertas que abre la UPV. “Lo que más valoro es que pude hacer una beca de cooperación internacional en Tailandia”.

Accesibilidad y nivel de vida

Estudiar un máster en la Universitat Politècnica de València es económicamente accesible. El precio de la matrícula está regulado por la administración pública y puede resultar entre 7 y 10 veces más económico que en una universidad privada. Además da acceso a becas estatales, autonómicas y ayudas propias.

A todo ello se suma el atractivo del entorno: los campus de la UPV cuentan con instalaciones modernas, laboratorios punteros, servicios gratuitos y un entorno privilegiado.

Webinar gratuito con toda la información

La Universitat Politècnica de València organiza el 5 de junio las Jornadas de Puertas Abiertas Online de Másteres Universitarios, un evento gratuito para explicar los programas, resolver dudas sobre la admisión y conocer de primera mano las experiencias de estudiantes y responsables académicos. El registro está abierto en https://jpamasteres.upv.es/

Las personas interesadas en estudiar un máster en la UPV pueden solicitar plaza en la web de la propia universidad. El próximo periodo de preinscripción tiene lugar del 16 al 27 de junio.

Másteres habilitantes con proyección internacional

Muchos de los posgrados que ofrece la Universitat Politècnica de València son másteres habilitantes, es decir, son la vía oficial para ejercer determinadas profesiones reguladas en España.

Con estos másteres se puede acceder a todas las atribuciones profesionales de Arquitectura, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Forestal, Ingeniería Química, Ingeniería de Telecomunicaciones y profesorado de Enseñanza Secundaria.

Y buena parte cuenta con sellos de calidad internacionales como EUR-ACE, EURO-INF o ABET, especialmente codiciados en Europa y Estados Unidos. Estas acreditaciones no solo garantizan la excelencia académica; también impulsan la proyección internacional de quienes los estudian.