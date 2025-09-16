Universidad Europea de Valencia: Referente innovador en Ciencias Sociales y Tecnología

La Universidad Europea de Valencia (UEV) se ha consolidado como una institución pionera en la formación superior dentro del área de Ciencias Sociales y Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), combinando una sólida oferta académica con un modelo educativo basado en el aprendizaje experiencial, la internacionalización y el impulso al emprendimiento. Su enfoque global, práctico e interdisciplinar la posiciona como una opción preferente para estudiantes nacionales e internacionales que buscan formarse en un entorno dinámico y conectado con las demandas del mundo profesional.

Aprendizaje experiencial: una metodología activa y aplicada

Uno de los pilares del modelo académico de la UEV es el Challenge Based Learning (CBL), una metodología que fomenta la resolución de retos reales a través del trabajo en equipo, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento. Este enfoque transforma el aula en un entorno colaborativo donde el aprendizaje se conecta directamente con los desafíos sociales y empresariales del presente.

En este marco se desarrolla el Business Lab, un espacio en el que los estudiantes trabajan con empresas reales para diseñar soluciones innovadoras. También destacan simulaciones como juicios en Derecho o el Modelo de Naciones Unidas (MUN), que permiten a los alumnos experimentar contextos profesionales desde el aula.

Business & Tech: talento digital para un mundo conectado

La Universidad Europea de Valencia apuesta por una formación innovadora en el área de empresa y tecnología, alineada con las demandas del entorno digital y global. A los consolidados grados en ADE y Marketing, se suman nuevas titulaciones como el Grado en Ingeniería Informática, el Grado en Business Analyticsy el Grado en Ciencia de Datos, todos diseñados para formar perfiles altamente demandados por el mercado.

En el ámbito de posgrado, destacan programas como el Máster en Inteligencia Artificial, el Máster en Business Analytics, el Máster en Marketing Digital y el Título de Experto en Marketing e Inteligencia Artificial, que integran conocimientos técnicos y estratégicos para liderar la transformación digital en cualquier sector.

Internacionalización: diversidad, movilidad y visión global

Con más del 50% de su alumnado procedente del extranjero, la Universidad Europea de Valencia es una institución genuinamente internacional. Su red de convenios académicos permite a los estudiantes participar en programas de movilidad con universidades de prestigio como University College London, Coventry University, McGill University o University of California, Irvine.

Un ejemplo emblemático de su apuesta por la internacionalización y el Challenge Based Learning es la International Marketing Week, un evento en el que alumnos de 11 universidades europeas colaboran y compiten en retos de marketing planteados por grandes marcas como Mercedes-Benz, Leroy Merlin, Decathlon o la bodega Chozas Carrascal.

Este entorno multicultural fomenta una perspectiva global indispensable para desenvolverse profesionalmente en el mundo actual.

Compromiso con los ODS y la sociedad

Fiel a su vocación transformadora, la Universidad Europea de Valencia refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de iniciativas académicas y sociales que promueven la justicia, la equidad y la sostenibilidad. La Clínica Jurídica, pionera en la Comunitat Valenciana, permite a los estudiantes ofrecer asesoramiento legal gratuito a personas y entidades sin recursos, mientras que la nueva Clínica de Sostenibilidad impulsa proyectos reales centrados en la mejora ambiental y social de organizaciones y empresas.

Este compromiso también se refleja en la oferta académica, con la incorporación del Título de Experto en Liderazgo de la Sostenibilidad, que prepara a los futuros líderes en economía circular, RSC y gestión responsable, y el Máster en Energías Renovables, que forma profesionales especializados en tecnologías limpias y eficiencia energética, claves para la transición ecológica.

Alumnas en el exterior del campus. / ED

Una universidad alineada con las demandas del entorno

La Universidad Europea de Valencia responde de forma ágil a los cambios del mercado laboral con titulaciones que integran innovación, empleabilidad y compromiso social. A su nueva oferta se suman el Grado en Business Analytics y el Grado en Ingeniería Informática, orientados a formar talento tecnológico capaz de liderar procesos de transformación digital en empresas e instituciones. Junto a ellos, el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte aporta una mirada innovadora desde el enfoque One Health, integrando salud, deporte y sostenibilidad como pilares de una sociedad más saludable y resiliente.