La Cátedra Hinojosa impulsa el talento global: formación internacional conectada con la empresa

La Cátedra Hinojosa de la Universitat Politècnica de València (UPV) avanza con paso firme hacia un modelo de formación más conectado con la empresa, con el foco puesto en la empleabilidad, la movilidad internacional y el desarrollo del talento joven. En el curso 2024/2025, una de las iniciativas más destacadas ha sido la concesión de becas para programas de intercambio académico internacional en Francia. Gracias a estas ayudas, cuatro estudiantes —dos de último curso de grado y dos del Máster en Ingeniería Industrial— han podido enriquecer su experiencia Erasmus en el país galo, ampliando su horizonte académico y profesional.

Estand de Hinojosa en el Foro de Empleo de la UPV. / UPV

Esta fórmula ya ha demostrado su éxito: un alumno becado el curso anterior se ha incorporado al grupo a través del programa de Graduates iniciando así su carrera profesional en la planta de Hinojosa Paper Varennes.

La filosofía de la Cátedra es clara: acercar el mundo empresarial al aula y ofrecer a los estudiantes una visión más amplia, realista y aplicada de su futuro profesional. Para ello, se organizan visitas técnicas a plantas, clases magistrales impartidas por directivos de Hinojosa y proyectos de investigación conjuntos con equipos universitarios. Además, cada año se reconoce el talento con los premios a los mejores Trabajos Fin de Grado y Máster.

Entre las iniciativas más innovadoras destaca la participación activa de Hinojosa en el diseño de la nueva formación dual del Máster en Ingeniería Industrial de la UPV . A través de mesas de trabajo junto a otras empresas referentes, la Cátedra impulsa la creación de un modelo que integre teoría y práctica de manera efectiva, superando la visión de una universidad exclusivamente académica.

Con este enfoque, la Cátedra Hinojosa se consolida como un agente clave en la transformación del modelo educativo, alineando la formación con los desafíos reales del entorno profesional y apostando por un futuro donde el talento joven tenga más oportunidades para crecer y aportar valor.