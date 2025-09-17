Cinco programas de postgrado destacan como la gran apuesta formativa de ESIC Business & Marketing School

En octubre comienza una nueva edición de los programas de postgrado y máster de ESIC Business & Marketing School Comunidad Valenciana. Una oferta que combina tradición y vanguardia y que se consolida como una de las más completas en el ámbito de la empresa. La escuela apuesta por la formación en áreas clave como Business, Marketing, Comercio Internacional, Recursos Humanos, Logística y Finanzas, con el objetivo de preparar a profesionales capaces de dar respuesta a las transformaciones que atraviesan los mercados.

Este año la atención se centra en cinco másteres estratégicos que marcan tendencia en la formación ejecutiva: el Executive MBA (EMBA), dirigido a profesionales con experiencia que aspiran a posiciones de alta dirección; el Máster en International Business (MIB), diseñado para liderar proyectos en un entorno global; el Máster en Dirección Financiera (MDF), enfocado en la gestión económica en un contexto de digitalización y cambio constante; el Máster en Dirección de Personas y Gestión de Talento (MDPO), que sitúa a las personas en el centro de la estrategia de las organizaciones; y el Máster en Logística, Operaciones y Cadena de Suministro (LOCS), fundamental en un momento en el que la eficiencia y la sostenibilidad marcan la competitividad. Estos programas se presentan como la punta de lanza de una Business School que busca anticiparse a las demandas reales del mercado.

Junto a ellos, ESIC mantiene su fortaleza en áreas consolidadas como el Marketing y lo Digital, con másteres de larga trayectoria como el GESCO Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y los programas en Marketing Digital (MMD y MMGD), que continúan entre los más demandados por profesionales y empresas. Esta combinación de programas afianzados y nuevas propuestas estratégicas refuerza un modelo formativo que ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno empresarial.

En octubre comienzan los programas de postgrado de ESIC Business & Marketing School. / ESIC

Uno de los sellos distintivos de ESIC Business & Marketing School es su conexión con el mundo real. La escuela trabaja en estrecha colaboración con compañías líderes como BBVA, Germaine de Capuccini, Hoff o NTT Data, lo que permite al alumnado enfrentarse a proyectos reales y ampliar su red de contactos desde el primer día. Esa cercanía con la empresa, unida a un claustro formado por profesionales en activo, asegura que la formación se mantenga alineada con las demandas de un mercado cada vez más dinámico.

La empleabilidad se ha convertido en una de las señas de identidad de la institución, que alcanza una tasa del 94,3 % y confirma así la confianza que las compañías depositan en su alumnado. Este compromiso se refuerza a través de la Unidad de Desarrollo Profesional, que acompaña a cada estudiante en su proceso de inserción laboral y crecimiento, con un modelo de orientación personalizado que multiplica las oportunidades de desarrollo profesional.

Con más de sesenta años de historia y presencia en los principales rankings nacionales e internacionales, ESIC Business & Marketing School se ha consolidado como referente en la formación de profesionales capaces de liderar el futuro de las organizaciones. «Nuestro objetivo es preparar a quienes van a liderar las empresas del futuro. Queremos que nuestros másteres sean una palanca para transformar carreras y proyectos», destaca Agustín Carrilero, director del Campus Comunidad Valenciana.

La matrícula para los programas de postgrado que arrancan en octubre ya está abierta y se presenta como una oportunidad única para quienes buscan dar un impulso a su carrera con una formación práctica, innovadora y en estrecho contacto con el tejido empresarial.