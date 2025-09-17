El Consorci de Museus y la UV abren la preinscripción para el Máster Permea

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y la Universitat de València (UV), presentan la octava edición del Máster Permea, Programa Experimental de Mediación y Educación a través del Arte. El segundo periodo de preinscripción para el curso 25/26 estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2025. El máster, que se imparte en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), busca la especialización de un conjunto de profesionales que deben ser capaces de abordar proyectos multidisciplinares que unen arte y educación.

El máster está dirigido a licenciados y graduados en Bellas Artes, Historia del Arte, Pedagogía, profesionales de los museos, la docencia y todos aquellos interesados en las conexiones entre el arte y la educación. El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha asegurado que «el desarrollo del máster en el entorno del Centre del Carme es esencial para una formación práctica que permite al alumnado trabajar en contacto con artistas y público. El programa formativo del máster cruza la programación del Centre del Carme y forma parte de él como una pieza fundamental en la que la formación, la investigación y las prácticas artísticas interdisciplinares caminan juntas».

Bugeda ha asegurado que la séptima edición del máster «ha sido nuevamente un éxito con alumnado procedente de diversas disciplinas y procedencias geográficas, más de 50 % de fuera de nuestro país, lo que pone de manifiesto el atractivo internacional, el grado de especialización y el prestigio de un programa en el que la institución cumple ya ocho años junto a la Universitat de València».

Seminarios

Para el curso 2025/26, como en cada edición, el máster incluirá seminarios con profesorado de diversas instituciones y entidades culturales como María Acaso, investigadora en arte y educación, docente en la Universidad Complutense de Madrid; Jordi Ferreiro, artista y educador; Javier Rodrigo, creador de Transductores; Sara Torres Vega, artista, educadora e investigadora, docente en la UCM y colaboradora de la plataforma MAR (Madrid); Ester Alba, historiadora del arte, vicerrectora de Cultura de la UV; Carlos Almela, responsable de proyectos culturales en hablarenarte; o Alejandro Cevallos, de Another Roadmap School, Quito-Equador.

Además, se desarrollarán talleres experimentales con el público y prácticas en centros de arte y museos referentes a nivel nacional. Como ejemplo, durante el curso 2024/25 el alumnado realizó prácticas en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), en las fundaciones Cerezales Antonino y Cinia (León) y María José Jove (La Coruña) y junto a Pedagogías Invisibles. Asimismo, durante este último curso el alumnado diseñó y activó proyectos propios y visitas experimentales tanto en el CCCC como en la Nau de la UV y en centros educativos de la Comunitat Valenciana, en el marco de la Red Planea. Para preinscribirse en la 8ª edición del Máster Permea deben rellenar el formulario de Adeit en http://postgrado.adeituv.es/permea