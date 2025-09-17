Matricula abierta en la UNED 2025-2026: más grados, más oportunidades

UNED Dénia mantiene abierto el periodo de matriculación para el curso académico 2025/2026, que permanecerá vigente hasta el 22 de octubre. Una oportunidad única para acceder a una universidad pública de referencia que combina la excelencia académica con la flexibilidad y la cercanía, y que acoge al alumnado de Dénia, Xàbia y Benidorm, en las comarcas de la Marina Alta y Baja.

La oferta académica incluye 30 Grados, Dobles Grados, Grados Combinados, Microgrados, Másteres Oficiales y Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.

El proceso de matriculación se realiza de manera telemática, a través del portal web de la UNED, garantizando un acceso ágil y seguro desde cualquier lugar, o bien de manera presencial con matrícula asistida en los tres centros de Dénia, Benidorm y Xàbia.

Esta universidad ofrece 30 grados universitarios sin nota de corte, reafirmando su compromiso con un acceso universal y democrático a la educación superior, además 80 másteres para que el alumnado pueda seguir especializándose. La gran novedad este curso son los dobles grados en Ciencia Política y Sociología, y en Derecho y Trabajo Social, que se suman a un catálogo en constante crecimiento.

Además, la modalidad de 18 Grados Combinados permite obtener dos titulaciones oficiales en áreas afines, con un recorrido académico optimizado que multiplica las salidas profesionales.

Microgrados

Con los Microgrados, UNED Dénia apuesta por una formación flexible y actualizada, pensada para quienes buscan competencias específicas adaptadas al mundo laboral y social de hoy. De hecho, los créditos superados pueden convalidarse en un grado oficial, facilitando una trayectoria académica personalizada y progresiva.

Mayores de 25 y 45 años

Para quienes desean retomar o iniciar estudios universitarios, UNED Dénia mantiene sus programas de acceso para mayores de 25 y 45 años, con materiales adaptados, tutorías y exámenes en dos convocatorias anuales. Una vía inclusiva que abre nuevas posibilidades de futuro a todas las edades.

El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 22 de octubre de 2025, consolidando así a la UNED Dénia como un auténtico referente universitario en la comarca, con una oferta educativa que combina tradición, innovación y compromiso social.